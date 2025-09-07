Что делать, если ребенок дерется с друзьями

Часто родителям приходится сталкиваться с тем, что их дети дерутся со своими друзьями и сверстниками. В данном случае речь идет о нормальных детских (мальчишеских) отношениях, а не о ситуациях, связанных с реальной опасностью, таких как буллинг или хулиганство. В таких случаях дети бессильны самостоятельно справиться с опасностями, и родители должны занять активную позицию для мобилизации всесторонней помощи им.

Несомненно, даже тогда, когда дети устраивают потасовки со своими ближайшими друзьями, родителям больно видеть, как они страдают, испытывают боль, отверженность или подвергаются бойкоту. Тем не менее эти ситуации также являются важной частью опыта детства и взросления.

Родители переживают, что дети ужасно страдают в таких ситуациях, однако последние обычно справляются с болью гораздо легче и быстрее, чем взрослые. Родители ошибаются, когда думают, что должны защищать детей от проблем и испытаний.

Вместо чрезмерной опеки взрослые могут реально помочь детям тем, что будут внимательно наблюдать за изменениями, происходящими с ними, внимательно слушать все, что дети пытаются им сказать, уважительно наставлять их и сопереживать им.

Таким образом, дети узнают, что могут справляться с возникающими трудностями и болью и что со временем боль проходит и жизнь продолжается.

Как быть родителям:

Будьте чуткими и внимательно выслушайте своего ребенка, не пытаясь спасти его или решить проблему вместо него.

Продемонстрируйте веру в вашего ребенка: «Я знаю, мой хороший, это больно и трудно, но я также знаю, что ты сможешь справиться с этим».

Предложите поддержку: «Пожалуйста, дай мне знать, если захочешь поговорить со мной или захочешь спросить у меня совета. Я просто предложу тебе несколько вариантов, и ты выберешь тот, который тебе больше всего подойдет».

Не относитесь к своему ребенку как к жертве, чтобы он не стал воспринимать себя таковой.

Если ребенок не хочет больше дружить со своим сверстником и играть с ним, поддержите его намерение.

Если ребенок решает прекратить отношения с другом, доверяйте ему. У него могут быть очень веские причины для того, почему он больше не желает поддерживать отношения с ним.

Если у вас более одного ребенка, не следует ожидать, что другим детям будет одинаково интересно играть со всеми вашими детьми. Важно, чтобы каждому ребенку было разрешено создавать и поддерживать свои, отдельные дружеские отношения и чтобы братья или сестры не мешали ребенку реализовывать свои предпочтения в дружбе.

Имейте в виду, что для многих мальчиков в возрасте от десяти лет вполне нормально имитировать реальную драку со своими друзьями. Не преувеличивайте значение таких ситуаций и не считайте, что это приведет к тому, что ребенок вырастет жестоким взрослым.

Как предотвратить проблемы в будущем?

Рассказывайте детям о том, к каким последствиям могут привести драки, но при этом не провоцируйте у них чувство вины. Объясните им, как впредь не обострять конфликт: «Когда мы рассмотрим то, благодаря чему возникла конфликтная ситуация и какой вклад мы внесли в ее развитие, то поймем, что можем изменить ту часть нашего поведения, которая способствовала разжиганию ссоры, на более миролюбивую».

Поделитесь своими собственными историями детских ссор и потасовок, расскажите о том, как это происходило, как вы себя тогда чувствовали, чему они вас научили и благодаря чему вы смогли избегать их впоследствии.

Перед тем как пожелать ребенку доброй ночи, расспросите его о самых радостных и грустных моментах прошедшего дня. Он будет знать, что может поделиться своим опытом с вами и в случае необходимости получить вашу поддержку, сочувствие или совет.

Чему могут научиться дети?

Дети могут узнать, что у них есть мужество и уверенность в себе, чтобы переживать болезненный жизненный опыт. Они научатся брать на себя ответственность за свою роль в причинении боли другому человеку и научатся делать другой – более миролюбивый выбор.

Дети почувствуют, что им самим нужно справляться с трудностями, но при этом рядом всегда будет кто-то, кто сможет выслушать, посочувствовать и не будет обвинять их. В случае реальной опасности дети будут знать, что получат от взрослых необходимую защиту и помощь.

