Лягушка на завтрак: правила тайм-менеджмента для детей

Вести хронометраж
Есть слона по частям, а лягушек — на завтрак
При планировании крупной цели, которой невозможно достичь за неделю или даже месяц, имеет смысл разбить ее на маленькие шаги, которые делать легче. Это называется «есть слона по частям». Обычно нам сложно воспринять очень большую цель как реально выполнимую, а вот маленькие шаги оценить как реально выполнимые – гораздо легче.
«Есть лягушку по утрам» – еще один инструмент из «взрослого» тайм-менеджмента. Если у ребенка есть какое-то дело, которое он не любит делать, а делать нужно (например, учить 5 новых слов каждый день), то лучше разобраться с этим сразу с утра. Потом – весь день свободен с ощущением выполненного долга.
Различать гибкие и жесткие дела
Все, что привязано четко ко времени, например, уроки в школе, занятия в кружках, визит к доктору, начало сеанса в кинотеатре – это жесткие дела. Их нужно планировать в первую очередь, заполняя оставшееся время гибкими – теми, что можно сделать в любое время по своему усмотрению. Например, зайти в магазин за хлебом или позвонить однокласснику насчет домашней работы.
Считать временные затраты на каждое дело
Прежде чем записываться в очередную секцию, нужно посчитать, сколько вообще свободного времени есть у ребенка.
Отсекать «поглотителей времени»
Если ребенок только-только сел за уроки, эсэмэска от друга или телефонный звонок может отвлечь и вывести из рабочего настроя. Позже придется опять тратить время на то, чтобы включиться в работу. Лучше быстрее разделаться с делами, исключив все раздражители, а потом без спешки пообщаться с друзьями.
Родителям не придется специально учить чему-то своего ребенка, если у него с рождения перед глазами примеры того, как ставятся и достигаются цели, пишутся списки дел и планируются события на месяцы вперед. Поведение родителей – лучший пример для подражания. Если вы, будучи взрослыми, не можете похвастаться умением управлять своим временем, то стоит начать учиться, осваивать это искусство вместе с ребенком.Олеся ГаранинаПсихолог
Планировать семейные дела
Очень полезно иметь перед глазами наглядный план с указанием всех важных дел, которые нельзя отменить и тех, которые – вы точно знаете – появятся. Например, летом вся семья поедет на день рождения к бабушке на дачу. В декабре ко всему прочему добавится подготовка к Новому году – значит, эти периоды лучше сильно не нагружать дополнительными планами. Если ребенок занимается в кружке, нужно учитывать период отчетных концертов и выступлений, на которые тоже нужно тратить много сил и времени.
Ставить цели
Ребенку будет интереснее учиться навыкам тайм-менеджмента, когда он будет понимать, для чего это делается. Как правило, для того чтобы успеть сделать побольше важного для себя. Цели могут быть совершенно разными – запомнить 100 иностранных слов, дочитать книгу, научиться делать 15 отжиманий, связать шарф, накопить денег на нужную вещь.
Планировать вознаграждения
Обязательно обсудите, какое поощрение и когда получит ребенок за сделанную часть глобального дела. Например, если по физике важна четверка, то вознаграждение должно быть не в конце учебного года, которого ребенок уже устанет ждать, а в конце каждой четверти или каждые три недели. Важно, чтобы ребенок своевременно получал свою награду, а также чтобы она была ценной для него.
Организовать комнату ребенка и его рабочее пространство
Чтобы дела шли легче, важно организовать комнату и/или рабочее место ребенка так, как это будет удобно именно ему. Вместе наведите порядок в этом пространстве, учитывая пожелания и потребности ребенка. Позаботьтесь о том, чтобы ему не приходилось долго что-то искать, постоянно отвлекаясь от главного – пусть все необходимые тетрадки, учебники и карандаши будут под рукой.
Планировать отдых
Это не менее важная часть тайм-менеджмента. Часто бывает: впереди – выходные или длинные праздники, хочется и отдохнуть, и сходить в кино / музей, / парк, и доделать то, что не успел в будни. А на деле все дни проходят за телевизором и ничего из задуманного не сбывается. Не стоит ждать вдохновения для похода в музей, кинотеатр или прогулки в парк: планируйте выходные не менее детально, чем будни, и придерживайтесь своих планов.
