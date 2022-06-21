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СТУЧИ НА РОДИТЕЛЕЙ: ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ИМЕНИ СОРОСА РАБОТАЕТ В РОССИИ

Стучи на родителей: детский телефон доверия имени Сороса работает в России© DMITRIY KOPYLOV RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Удивительная по уровню цинизма реклама детского телефона доверия учит наших малышей жаловаться на маму с папой, если не покупают щенка. Спасибо Джорджу Соросу...

Европа вроде как должна была оставить Россию навсегда вместе со всем западным миром, однако публичные обещания и даже угрозы не действуют там, где им выгодно. Например, "Международная ассоциация детских телефонов доверия", которая работает при поддержке ЕС, и не думает прощаться с русскими. Казалось бы, ну и пусть. Вдруг детям помогут? Мы предлагаем внимательно посмотреть, что же предлагают нашим малышам. 

Например, в рекламе телефона доверия объясняют, что жаловаться на маму с папой нужно, если они не купили щенка. А ещё вполне можно позвонить, если родители ругают за плохую оценку в школе. На том конце провода не просто выслушают, но и отчитают... родителей. 

Повесточка ювенальной юстиции просматривается здесь невооружённым взглядом. Как оказалось, среди крупных доноров "Международной ассоциации детских телефонов доверия" есть и структура, связанная с фондом Джорджа Сороса, который поставил для себя целью номер один развал России. Тем не менее "доверчивый" телефон продолжает работу в стране, а наших детей учат жаловаться на родителей за обычное воспитание.

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