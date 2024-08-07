Мыть или не мыть: педиатр объяснил, чем полезно для ребенка знакомство с микробами

Дети, как известно, все пробуют на зубок, так у них происходит знакомство с окружающим миром. Во время прогулки любознательный ребенок, едва научившись ходить, делает остановку, чтобы поднять с земли каждый камушек, фантик, не говоря уже про игрушки в песочнице.
И самое страшное для многих родителей, что крохе все нужно попробовать на вкус. Для особенно тревожных мам и пап прогулки превращаются в квест — успеть выхватить у малыша грязную вещицу и обработать ему ручки. Но в некоторых случаях родители перестраховываются и мешают естественной работе иммунной системы ребенка.
«Это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают. Потому что если мы что-то положим в рот и проглотим, то вероятность того, что это нанесет вред организму, гораздо меньше, чем, если тот же аллерген попадет нам на слизистую дыхательных путей или глаз», — заявил Андрей Продеус, главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный иммунолог-аллерголог Минздрава Московской области доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!»
Допустим, ребенок грязными руками взял печенье и съел его. Пища попадет в желудок, в котором встретится с соляной кислотой сильной концентрации и ферментами. Под их действием большая часть микробов и антигенов переработается в безопасные для клеток и ЖКТ вещества.
«Таким образом ребенок познает разнообразие белков и природы, — продолжает Андрей Петрович. — Но когда этот белок в неизменном виде — в виде пыльцы, например — попадает на слизистую дыхательных путей, там нет такой системы, которая нейтрализует эти белки. В этом случае как раз больше шансов получить аллергическую реакцию, как и происходит при поллинозе».
Другими словами, если в детстве ребенок активно взаимодействует с микроорганизмами, то его иммунная система развивается по противовоспалительному пути и аллергические проявления снижаются.
А вот если родители делают все, чтобы организовать вокруг ребенка стерильные условия, то мешают организму вырабатывать защитную реакцию. Риск, что у такого ребенка, выросшего в условиях абсолютной чистоты, может возникнуть аллергия, выше.
Но во всем должен быть разумный подход. «Теория грязных рук» никак не оправдывает антисанитарию.
«Ребенок не должен жить в грязи среди множества патогенов. Однако и стерильные условия, которые пытаются создать некоторые мамы, ребенку не нужны. Так он знакомится с миром и тренирует свой иммунитет», — добавляет доктор.
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