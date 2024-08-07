Мыть или не мыть: педиатр объяснил, чем полезно для ребенка знакомство с микробами

«Это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают. Потому что если мы что-то положим в рот и проглотим, то вероятность того, что это нанесет вред организму, гораздо меньше, чем, если тот же аллерген попадет нам на слизистую дыхательных путей или глаз», — заявил Андрей Продеус, главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный иммунолог-аллерголог Минздрава Московской области доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!»