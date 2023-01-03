Оторвись от ОРВИ. Родителям надо быть внимательнее к простуде у детей

Родителям сейчас надо быть особенно внимательными к простудным заболеваниям у детей. Обычные ОРВИ в этом сезоне кажутся необычными? Болеют ими чаще, больше бывает тяжелых случаев.

Из-за границы приходит тревожная информация о том, что у маленьких детей там очень тяжело протекает РС-инфекция, есть немало смертельных случаев. Как все это объяснить?

«В текущую эпидемиологическую ситуацию вносит свой вклад такое понятие, как “иммунный долг”, — объясняет aif.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. — Суть его в том, что многие дети в пандемию COVID-19 не контактировали со сверстниками в школах, детских садах и других общественных местах. Соответственно, на сегодняшний день они не имеют опыта встречи со многими вирусами и бактериями, с которыми вне изоляции они “знакомились” бы естественным путем. Сейчас таких неиммунных детей довольно много.

В результате число болеющих респираторными инфекциями в данный момент больше, чем бывает обычно в это время года. И, соответственно, на таком фоне встречается и больше осложненных случаев ОРВИ. Сезон “простуд” в этом году стартовал не осенью, как обычно, а уже в августе. До сих это все происходит пока еще без массового гриппа, на ноябрь месяц регистрируются пока единичные случаи этой особенно коварной вирусной инфекции. Но мы видим, что нагрузка на первичное звено — врачей поликлиник, уже повышена. Поэтому мы рекомендуем родителям быть более внимательными и настороженными к состоянию детей, особенно на первом году жизни. И, чтобы не допустить тяжелого течения гриппа, надо привить и ребёнка, и всех членов семьи. А если он уже заболел, обратиться за медицинской помощью ещё до развития осложнений. Это касается не только ОРВИ, гриппа, но и других инфекций».