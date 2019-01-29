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Агрессивный ребенок в детском саду и школе: что делать?

Коррекция агрессивного поведения детей – только в семье

В каждой детсадовской группе и в каждом классе есть ребенок, который часто ведет себя агрессивно и способен на жестокость. Агрессивное поведение пытаются пресекать, но оно не исчезает, и тогда родители других детей порой ополчаются против родителей агрессивного ребенка.

Но и это бесполезно. Что способно помочь такой семье, рассказывает психотерапевт Элизабет Лукас.

Жестокость и агрессивность у детей: откуда?

Во все времена ученые искали объяснение агрессивному поведению человека, которое часто запускает цепную реакцию и приводит к разрушительным последствиям. В чем кроются причины агрессии у человека? В хищническом инстинкте (Лоренц)? В отчаянии по поводу абсурдности его существования (Сартр)? Хочу предложить свой вариант: в базовом ощущении, что я ничего не стою.

Агрессивные дети, которые причиняют боль другим, обычно сами страдают от боли — не обязательно физической. Как разорвать эту нить?

Жестокость и агрессивность у детей: откуда?

Однажды после обеда прохожие стали очевидцами такой картины: девятилетний мальчик поймал дрозда и стал вырывать у него перья одно за другим, пока птица в мучениях не погибла. Подключилась полиция, был оповещен директор школы, родителей пригласили в отдел по делам молодежи. Они громко возмущались: чиновники хотели подвергнуть их чадо психиатрическому обследованию!

Родители были категорически против, и наконец все сошлись на том, что я должна буду обследовать ребенка и сделать экспертное заключение. На следующий день все семейство сидело с опущенными головами в моем кабинете.

Семейная ситуация такова: отец работает в архитектурном бюро, загружен по горло, постоянно нервничает и получает пинки от своего авторитарного начальника. По вечерам он совершенно вымотан, на выходные забирает чертежи домой и продолжает работать.

Мать весь день стоит за прилавком. По вечерам быстро делает покупки, готовит обед на следующий день, в выходные занимается генеральной уборкой и возится по хозяйству. На вопрос, не могла бы она перейти на полставки, ответила отрицательно, сославшись на гору долгов, которые им с мужем приходится отдавать. Дом строили своими силами, в бюджет не вписались...

После школы мальчик оставался дома один, скучал и шатался по близлежащим полям и лугам. Выходные проходили так же безрадостно. Он честно и смело признался мне во всех своих хулиганских поступках. Например, что собирал улиток и червяков, чтобы потом разрезать их на кусочки своим карманным ножом. Его интересовало все живое, объяснял он, ему нравилось это "исследовать".

Мне не оставалось ничего другого, как провести серьезный разговор с глазу на глаз с родителями. Что для них является приоритетом: деньги или здоровый ребенок? Ведь у мальчика все признаки заброшенности. Я могу постараться устроить его в терапевтическую группу продленного дня, но это не поможет, если родители радикально не изменят своего отношения к жизни.

Сокрушенные и подавленные, они стали спрашивать меня, что же им делать. "Вы допустили ошибки, и ваш сын допустил ошибки, — ответила я. — А теперь поднимитесь на свою подлинную высоту и покажите своему сыну, что на ошибках можно учиться".

На лицах родителей читалось недоумение. Этого они не ожидали. Я представила им концепцию исправления и дала несколько конкретных рекомендаций в тех местах, где им не хватало воображения.

Что делать с агрессивным ребенком?

Что делать с агрессивным ребенком?

После этого мы пригласили в кабинет мальчика. Родители встали, склонились перед ним и попросили у него прощения. Они признали, что до сих пор уделяли ему слишком мало внимания и не показывали, как сильно его любят. Мальчик всхлипнул и прижался к матери.

Потом родители посадили его между собой и пообещали, что как минимум раз в неделю каждый из них будет заниматься с ним чем-то, что доставляет ему радость. При этом они готовы отложить свои обычные дела и отдать ему предпочтение. Отец предложил на этой неделе сходить с ним в большой городской аквариум, где можно посмотреть на диковинных рыб. Матери пришло в голову заняться вместе с ним планированием дня рождения, ведь ему скоро исполняется 10 лет.

Оба родителя дали сыну понять, что совместные мероприятия не должны быть дорогостоящими, но должны свидетельствовать о том, насколько он для них важен как личность. Услышав это, мальчик перестал хныкать и улыбнулся.

После этого я отправила родителей в другую комнату и обратилась к сыну. "Теперь твоя очередь, — сказала я. — Сделай так, как твои родители..." Не потребовалось много времени, чтобы он понял, чего я от него хочу. Он должен пойти на луг, где обычно безобразничал, сесть на траву и попросить у животных прощения.

"Поговори с ними, — сказала я, — и попроси у них прощения. Ты причинил им много страданий. Сделай им что-то приятное..." Мальчик погрузился в мысли. Я не мешала ему думать. "Я мог бы зимой повесить на ветки кормушки для птиц", — неожиданно предложил он. Я улыбнулась: "Это было бы замечательно! Тогда твердо пообещай им это и сдержи свое слово". Мальчик энергично закивал.

Семейство ушло от меня с легким сердцем и исполненное благих намерений. Спустя несколько месяцев я как-то проходила через их микрорайон. Было холодно, и повсюду были развешаны кормушки для птиц. Это согрело мне сердце, хотя я уже знала от учительницы мальчика, что моя рекомендация ему очень помогла и что подобные эксцессы больше не повторялись. "Психиатрическая поддержка" оказалась не нужна, зато очень нужна была хотя бы частичка любви от близких людей.

Возможно, именно ощущение "я ничего не стою" — самое провоцирующее на агрессию. Откуда это ощущение берется? От недостатка уважения, который мы испытываем на протяжении всей своей жизни.

Из книги "Искусство уважения"

Элизабет Лукас

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