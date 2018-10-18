Печенье с творогом и кунжутом

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Творог — 250 г

Сливки густые — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 1 стак.

Кунжут — 3 ст. л.

Сода — 1 щепотка

Приготовление:

1. Яйцо взбиваем вместе с сахаром.

2. Добавляем творог и сливки. Жирные сливки можно заменить кусочком растопленного сливочного масла. Новости СМИ2

3. Насыпаем муку и соду. Замешиваем тесто.

4. Добавляем кунжут и перемешиваем.

5. Творожное тесто с кунжутом раскатываем и нарезаем произвольно. Тесто достаточно мягкое, поэтому режем на полоски, квадраты и т. п. Кладем заготовки на противень и отправляем в разогретую духовку. Запекаем при температуре 180°C около 15 минут.

6. Готовое печенье остужаем, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Natali



