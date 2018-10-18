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Печенье с творогом и кунжутом

Печенье с творогом и кунжутом

Ингредиенты:
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 4 ст. л.
Творог — 250 г
Сливки густые — 1 ст. л.
Мука пшеничная — 1 стак.
Кунжут — 3 ст. л.
Сода — 1 щепотка
Приготовление:
1. Яйцо взбиваем вместе с сахаром.
2. Добавляем творог и сливки. Жирные сливки можно заменить кусочком растопленного сливочного масла.


3. Насыпаем муку и соду. Замешиваем тесто.
4. Добавляем кунжут и перемешиваем.
5. Творожное тесто с кунжутом раскатываем и нарезаем произвольно. Тесто достаточно мягкое, поэтому режем на полоски, квадраты и т. п. Кладем заготовки на противень и отправляем в разогретую духовку. Запекаем при температуре 180°C около 15 минут.
6. Готовое печенье остужаем, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Автор: Natali


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вкусно

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