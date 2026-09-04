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Лепешки с ветчиной и сыром в духовке

Пышная, сытная лепешка с любимой начинкой из ветчины и сыра.

Ингредиенты

Дрожжи сухие - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 50 г

Мука пшеничная - 300 г

Сыр - 70 г

Ветчина - 100 г

Майонез - 2 ст.л.

  • 317 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 9.2
  • Ж: 16.55
  • У: 33.45

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмите ингредиенты, чтобы испечь лепешки с ветчиной и сыром в духовке.

 

Фото 1

 

 

Молоко подогрейте, добавьте в него сахар и дрожжи, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло.

 

Фото 2

 

 

Частями добавьте муку, не забудьте и про соль.

 

Фото 3

 

 

Добавляйте муку, пока не получится мягкий колобок теста, который не липнет к рукам. Сильно "крутое" тесто делать не надо.

 

Фото 4

 

 

Закройте тесто и уберите в теплое место, чтобы оно увеличилось в размере.

 

И сразу же подготовьте начинку. Сыр натрите на крупной терке.

 

Фото 5

 

 

Ветчину нарежьте кубиками.

 

Фото 6

 

 

Тесто разделите на две части.

 

Раскатайте лепешки и сразу выложите их на противень с пергаментом.

 

Фото 7

 

 

Смажьте лепешки майонезом.

 

Разложите сверху начинку.

 

Фото 8

 

 

Поставьте противень в духовой шкаф и включите нагрев на 180.

 

Выпекайте лепешки с ветчиной и сыром в духовке до румяного состояния.

 

У меня ушло на это 15 минут.

 

Фото 9

 

 

Лепешки готовы.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Лепешки с ветчиной и сыром в духовке, рецепт с фото
Фото 11
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