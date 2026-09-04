Ингредиенты
Дрожжи сухие - 1 ч.л.
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Молоко - 150 мл
Масло сливочное - 50 г
Мука пшеничная - 300 г
Сыр - 70 г
Ветчина - 100 г
Майонез - 2 ст.л.
- 317 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 9.2
- Ж: 16.55
- У: 33.45
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмите ингредиенты, чтобы испечь лепешки с ветчиной и сыром в духовке.
Молоко подогрейте, добавьте в него сахар и дрожжи, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло.
Частями добавьте муку, не забудьте и про соль.
Добавляйте муку, пока не получится мягкий колобок теста, который не липнет к рукам. Сильно "крутое" тесто делать не надо.
Закройте тесто и уберите в теплое место, чтобы оно увеличилось в размере.
И сразу же подготовьте начинку. Сыр натрите на крупной терке.
Ветчину нарежьте кубиками.
Тесто разделите на две части.
Раскатайте лепешки и сразу выложите их на противень с пергаментом.
Смажьте лепешки майонезом.
Разложите сверху начинку.
Поставьте противень в духовой шкаф и включите нагрев на 180.
Выпекайте лепешки с ветчиной и сыром в духовке до румяного состояния.
У меня ушло на это 15 минут.
Лепешки готовы.
Приятного аппетита.
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