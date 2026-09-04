Возьмите ингредиенты, чтобы испечь лепешки с ветчиной и сыром в духовке.

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Молоко подогрейте, добавьте в него сахар и дрожжи, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло.

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Частями добавьте муку, не забудьте и про соль.

Фото 3

Добавляйте муку, пока не получится мягкий колобок теста, который не липнет к рукам. Сильно "крутое" тесто делать не надо.

Фото 4

Закройте тесто и уберите в теплое место, чтобы оно увеличилось в размере.

И сразу же подготовьте начинку. Сыр натрите на крупной терке.

Фото 5

Ветчину нарежьте кубиками.

Фото 6

Тесто разделите на две части.

Раскатайте лепешки и сразу выложите их на противень с пергаментом.

Фото 7

Смажьте лепешки майонезом.

Разложите сверху начинку.

Фото 8

Поставьте противень в духовой шкаф и включите нагрев на 180.

Выпекайте лепешки с ветчиной и сыром в духовке до румяного состояния.

У меня ушло на это 15 минут.

Фото 9

Лепешки готовы.

Фото 10

Приятного аппетита.