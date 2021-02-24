"ТИХИЙ УЖАС" ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ДЕТЬМИ УДАЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ ПОСЛЕ БУНТА

Государственная дума в очередной раз отложила принятие закона о дистанционном образовании. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, документ непроработанный, слишком много спорных и неоднозначных положений. А родители и вовсе устроили бунт против этого "тихого ужаса". О попытках протащить норму и последствиях эксперимента над детьми в студии "Первого русского" говорили ведущая Анна Шафран и эксперты.

Этот скандальный законопроект был внесён в Госдуму в самый разгар ковид-истерии, в мае прошлого года. Сенатор Лилия Гумерова, один из соавторов документа, тогда говорила следующее:

Когда есть, не дай Бог, форс-мажорные обстоятельства, режим ЧС, повышенной готовности, либо мы знаем, что, может быть, на территории конкретного субъекта или муниципалитета случились наводнения, пожары, чтобы обеспечить непрерывность дистанционного образования, вот эту поправку мы вносим, где вопросы будут урегулированы, чтобы всё это носило легитимный характер.

За прошедшее время мы отлично поняли, что нет ничего более постоянного, чем временные меры, отметила Анна Шафран. А ещё стало понятно, что дистанционное образование – это голубая мечта многих чиновников разного уровня, которые, игнорируя предупреждения врачей и учёных, стремительно внедряют цифровую образовательную среду, ссылаясь на международную практику, необходимость участвовать в мировой цифровой гонке и так далее.

Образование превратили в рынок сбыта

Взрослые пусть участвуют, но на детях-то зачем экспериментировать? Пока что вся эта гонка сводится лишь к всё растущему и растущему количеству подростков, которые выходят из школы с хроническими болезнями разной степени тяжести. Наши эксперты сегодня – доктора биологических наук, и они детально расскажут о последствиях для здоровья детей от использования непроверенных и несертифицированных гаджетов в процессе образования.

О том, почему чиновники так активно навязывают российским школам внедрение дистанционного образования, рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктора биологических наук Олег Григорьев:

Если говорить о каком-то краткосрочном периоде, о прошлом годе, то дистанционное образование появилось в связи с паникой, вызванной пандемией и необходимостью каким-то образом разорвать социальные контакты. Это была некая срочная аварийная ситуация. Если говорить о каком-то долгосрочном внедрении дистанционного образования, то это, конечно, обусловлено глобальными процессами.

Сама идея развития цифровизации и цифровых технологий связана, конечно, с промышленностью, выпускающей новое оборудование и технику, которым необходимы рынки сбыта. А рынок образовательных услуг является одним из быстрорастущих и перспективных. И производители объединились в некий консорциум, который в глобальном масштабе продвигает эти технологии – это и само "железо", и программное обеспечение, и сервисные программы. Это большой сегментированный рынок.

Согласно опубликованным официальным данным, Россия является одним из сегментов европейского рынка. Это и есть основная причина, по которой продвигаются идея цифровизации в целом и распространение её на цифровое обучение в частности.

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Вторая очень важная задача, которая глобально сформулирована и продвигается, – это формирование стереотипов в поведении молодёжи, которое связано как с форматом получения информации, так и с их потенциалом выхода на рынок трудовых ресурсов. То есть использование цифровых технологий, особенно в образовании, когда они проникают в домашнюю среду, формируют стереотип поведения, отметил Григорьев.

То, что корпорации ради получения прибыли готовы на всё, это очевидно и доказательств не требует, считает Анна Шафран. Но откуда у отечественных чиновников, ответственных за образование, такая неуёмная тяга к стремительному внедрению цифровизации в школах? На этот вопрос ведущая попросила ответить профессора, доктора биологических наук Сергея Савельева.

Здесь есть две причины. Первая – простая и очевидная: на этом можно быстро и эффективно заработать и отчитаться. А это основной движущий мотив для большинства чиновников. Вторая причина – попытка переложить личные проблемы на учащихся: если они не учатся, то кроме них самих никто не виноват, а учителя – уже нет, если только обезличенный компьютер с программами, неизвестно кем созданными. Таким образом чиновники снимают с себя ответственность за то, что у нас подрастает одно за одним необразованные поколения.

По словам Сергея Савельева, ему самому пришлось уйти из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова только потому, что туда пришли первые "плоды ЕГЭ": на пятом курсе биофака приходилось студентов обучать тому, что они должны были изучать ещё в школе. Но это мало тревожило чиновников, для них главное, чтобы с них ничего не спросили.

А если копнуть поглубже, то будет ещё хуже. Происходит эволюционный процесс. Подготовлены уже два поколения тех самых "компьютерных" мальчиков и девочек, которые выходят на площади. У них мозги уже устроены иначе, чем у тех, кто их воспитывал. На самом деле вот такими методиками выращиваются поколения революционеров, у которых нет образцов для подражания, а то, что делается в виде копирования учебных программ с худших западных образцов, – это вообще тихий ужас, уверен профессор.

Имитация образования – главная проблема

Финансово-либеральная система, пытающаяся сейчас навязать цифровизацию во всём мире, подготовила смену, которая, как предполагалось, станет продолжением этой системы и будет на неё работать. Оказалось иначе: конструкция мозга новых поколений радикально отличается, и это приведёт к очень плохим последствиям, потому что у людей при смене социальных систем отбора не бывает комплексов.

Главная проблема в том, что существует имитация образования. Началось это с того времени, как по высшей школе приняли Болонскую конвенцию об образовании. Её приняли, но для чего? Для того, чтобы улучшить образование? Отнюдь. Для того, чтобы дети чиновников могли предъявлять свои дипломы на Западе и таким образом их легализовывать. Это была единственная цель. А то, что происходит с образованием в стране, уже тогда никого не волновало. То же самое произошло после реформы образования и введения ЕГЭ.

К вопросу о Болонской системе Анна Шафран добавила ещё такой факт: когда её внедряли в России, всех убеждали, что это очень удобно, ведь наши отечественные дипломы будут приниматься на Западе. Что же получается? Государство вкладывает деньги в то, чтобы подготовить для себя специалистов, чтобы они впоследствии могли легко покинуть территорию страны, никак не отработав эти деньги. Эта система полностью противоречит интересам безопасности государства.

Возвращаясь к теме цифровизации, Сергей Савельев рассказал о том, что в последнее время стали появляться обзоры исследований, которые проводились на 8-10-летних школьниках, где откровенно признаётся негативное влияние различных компьютерных игрушек на мозг.

Существует страшная вещь: если человек возится с компьютером до 10 часов в день – играет или, так сказать, учит уроки по принципу "обучение в игре", – то при исследовании мозга на томографах, кора мозга начинает сжиматься и объём серого вещества становится меньше. Конечно, этот процесс обратим, но сам факт влияния непрерывных игр вызывает если не ужас, то тревогу точно. Это говорит о дегидратации коры головного мозга. Это физиологически обратимая, но крайне неприятная вещь, потому что происходит всё это в тот самый момент, когда эта кора у детей интенсивно растёт и образуются очень ценные связи. Это и память, и социальные навыки, и отношения с окружающими. И всё это заменяется имитационными игрушками. И вот это уже процесс необратимый, и деградация гарантирована.

Анна Шафран напомнила о расхожем тезисе, который звучит так: "Это же технический прогресс, его не остановить, мы уже живём в этой среде, вы ретрограды, не понимающие, что раз остановить нельзя, то мы вынуждены жить в этих обстоятельствах".

ОТКУДА У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ТАКАЯ НЕУЁМНАЯ ТЯГА К СТРЕМИТЕЛЬНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ШКОЛАХ? НА ЭТОТ ВОПРОС ВЕДУЩАЯ ПОПРОСИЛА ОТВЕТИТЬ ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК СЕРГЕЯ САВЕЛЬЕВА. ФОТО: ЦАРЬГРАД

К такому тезису Сергей Савельев относится с большой долей юмора. По мнению профессора, те, кто это утверждает, не понимают, что они лягут первыми, когда подрастёт поколение, выросшее в этой новой среде. Происходит искусственный отбор по определённым свойствам мозга. "Цифровые" дети с трудом формулируют свои мысли, тяжело говорят, не знают истории, литературы, кино нормального не смотрели, а им это и не надо. Это другое поколение, это другая генерация, другая система организации мозга, другое представление о мире.

"Цифровые дети" становятся слишком управляемыми

Из сказанного ведущая сделала чёткий вывод: такие формы образования наносят прямой и непоправимый вред здоровью – как физическому, так и психическому. Совершенно верно, согласился профессор, мозг забивается абсолютно другими вещами. Если в критические периоды формирования – с 3 до 12 лет – мозг находился в среде террористов, то вы его потом никак не измените, у него навыки и понятия уже закреплены, так что в дальнейшем это становится несовместимо с нормальной социальной жизнью.

Вред наносится огромный, и в первую очередь социальной структуре сообщества, то есть нашей стране. Опасность огромная, потому что "цифровые дети" становятся очень управляемыми, потому что их не интересуют никакие иные социальные системы, их мозг уже сложился. В мозг надо загружать знания, с ними надо возиться, а не отдавать всё на откуп фирмам, которые создают программы и просто зарабатывают на этом.

Завершая программу, Анна Шафран напомнила о том, что в жизни любой страны бывают ситуации, когда экстренная модернизация жизненно необходима. У современников было множество претензий к Петру Первому, некоторые даже называли его "антихристом". Но с высоты истории понятно, что, если бы не петровская модернизация, Россия очень серьёзно рисковала бы в лучшем случае территориальными потерями, а в худшем – полной утратой государственности на неопределённый срок, как это случилось с Польшей.

Другой вопрос, что модернизация могла пойти по иному сценарию. И сегодня никто не говорит, что цифровизация – это абсолютное зло. Но во всём должна быть мера!

Цифровая школа – это экранная зависимость, снижение концентрации, гиперактивность, рассеянность, агрессивность и жестокость. Это непомерная информационная и нервно-психическая нагрузка на детский мозг. Это практически неизбежное ухудшение зрения, малоподвижность, искривление позвоночника и другие нарушения. Это облучение с рисками онкологических заболеваний.

Самое неприятное, что в Москве сейчас распространяется документ под названием "Дистанционное обучение. Что о нём говорит закон?", в котором на голубом глазу утверждается: "Нужно ли спрашивать мнение родителей при введении дистанционного обучения? Нет, не нужно". Это что вообще такое?

Закон отложен, но нет ни малейших сомнений, что его вновь попытаются всеми правдами и неправдами пропихнуть через Государственную думу, и после этого бороться с навязыванием цифрового образования будет очень сложно. Пока у нас есть время и возможность донести своё мнение до руководства страны и до максимально широкой родительской общественности, это нужно делать. Если бы, скажем, цифровое образование вредило здоровью, но при этом качество образования значительно возрастало, у родителей, по крайней мере, был бы выбор – рискнуть здоровьем ребёнка ради знаний.

Но в данном случае цифровое образование одновременно и вредит здоровью, и ухудшает уровень знаний. А значит, его в наших школах быть не должно!