Правильное одевание детей

Любую маму волнует вопрос, как одеть малыша, чтобы во время прогулки он не замёрз, но в то же время и не перегрелся. И то и другое небезопасно для маленького человечка. Вот основные правила, следуя которым вы без труда сможете правильно одеть кроху при любой погоде.

Правило 1. Одевайте ребенка многослойно. Новости СМИ2

Нас греет не одежда как таковая, а воздух под ней. Воздушные прослойки, которые образуются между вещами, помогают поддерживать температуру тела и не дают замерзнуть, когда на улице холодно. Поэтому лучше надеть на кроху две лёгкие кофточки, чем один толстый свитер. То же самое можно сказать про верхнюю одежду на утеплителе — греет воздух в его полостях. Чем легче волокна и больше полостей внутри, тем ниже температура, при которой малыш не замёрзнет.

Правило 2. Не кутайте грудничков.

Нам кажется, что малыш всё время лежит, активно не двигается, поэтому может быстро замерзнуть. Но это не так. «Из-за активного обмена веществ у грудничков очень интенсивно выделяется тепло, — говорит врач-педиатр Анастасия Малышева. — Поэтому, когда нам прохладно, малюткам комфортно, когда нам комфортно — им тепло, когда нам тепло — им уже жарко. А перегрев для таких малышей гораздо опаснее переохлаждения».

Собирая грудничка на прогулку, сначала наденьте на него подгузник и распашонку с ползунками. Это первый слой одежды. Второй слой — лёгкий комбинезон из хлопка. В качестве третьего в холодный сезон добавьте тёплый комбинезон, например из флиса. Зимой нужен и четвёртый слой одежды. Это может быть конверт или комбинезон типа спального мешка на синтепоне или овчине. В случае с овчиной обойдитесь без третьего слоя: натуральный мех — надежная защита от холода. На голову малыша наденьте лёгкий чепчик и тёплую шерстяную шапочку.

Правило 3. На ребенке 1,5-3 лет должно быть столько же слоёв одежды, сколько на вас, плюс ещё один слой.

Дети в этом возрасте на прогулке активно двигаются, много времени проводят не в коляске, а на ногах. Позаботьтесь, чтобы одежда не сковывала и не ограничивала свободу движений.

Хорошо если в гардеробе маленького непоседы будет верхняя одежда с деталями, которые можно отстегивать и комбинировать. Например, куртка с жилеткой, которую по погоде можно надеть или не надевать на малыша дополнительно. Очень практичный вариант — не цельный комбинезон, а куртка с полукомбинезоном. Они ничуть не хуже защищают от ветра, снега и дождя, в то же время запачкавшиеся штанишки можно чаще стирать и комбинировать с любой другой курточкой. Длина куртки в идеале должна быть до середины бедра: когда малыш присядет, спинка останется закрытой.

Правило 4. Обращайте внимание на внутренний слой.

Выбирая тёплый комбинезон или комплект «курточка плюс штанишки», поинтересуйтесь, какой был использован утеплитель. Верхняя одежда должна создавать внутри особый микроклимат, поддерживая температуру чуть ниже температуры тела. Лучшими утеплителями на данный момент считаются тинсулейт, изософт и файберскин. Синтепон идеален для весны, но не годится для холодной погоды: после стирки или пропитавшийся потом он теряет половину своей толщины. Натуральные утеплители (пух, перья) прекрасно сохраняют тепло, но, к сожалению, являются высокоаллергенными материалами и прекрасной средой для размножения клещей.

Правило 5. Учитывайте теплопроводность материалов.

Чем ближе ткань к телу, тем более гигроскопичной и дышащей она должна быть. Выбирайте вещи из натуральных материалов — хлопка, шерсти, льна.

Правило 6. Для активных детей выбирайте влагоотводящую одежду.

Чем сильнее ребёнок потеет, тем больше охлаждается. Поэтому вещи должны эффективно и быстро отводить влагу, не позволяя ей накапливаться и остужать тело. Настоящей палочкой–выручалочкой может стать термобельё. Такие изделия имеют ячеистую структуру. Ячейки, прилегающие к телу, отводят влагу, а верхние — работают на её максимальное распределение по поверхности и быстрое испарение. В ячейках также содержится воздух, который, соприкасаясь с телом, нагревается и создаёт комфортную прослойку.

Правило 7. Правильно выбирайте и используйте термобельё.

Помните, что разные модели термобелья могут отличаться по своим функциям. Одни, например, могут активно отводить влагу, но почти не греть, другие — наоборот. Так что перед приобретением подумайте, что важнее для вашего ребёнка. Влагоотводящее термобельё предназначено для маленьких сорванцов, согревающее — для карапузов, предпочитающих степенную прогулку с мамой за ручку.

Термобельё надевают на голое тело. Чтобы выполнять свою функцию, оно должно быть облегающим, поэтому покупать его нужно размер в размер. Носить термобельё можно только на прогулке. И помните, что от него не будет проку, если следующие слои одежды не поддержат его свойства. Надевайте на него так называемую поддёву: комбинезон или комплект «свитер плюс брюки» из флиса или шерсти с добавлением синтетики плюс комбинезон на современном утеплителе.

Правило 8. Надевайте на ребёнка только качественную обувь.

Не только потому, что ноги, как известно, нужно держать в тепле. Некачественные ботиночки и сапожки могут «протоптать» ребенку дорожку к невралгии, проблемам с позвоночником и суставами. Хорошая обувь позволит равномерно распределить нагрузку на мышцы, создавая комфортные условия для трёх точек опоры — пяточной кости, первого и пятого плюснефаланговых суставов.

Подбирайте обувь по ноге, учитывая не только длину стопы, но и полноту, и высоту подъёма. Оптимально если между носком ботинка и пальцами остаётся 0,5 – 1 см. Обувь не должна быть впритык: ножке ребенка нужно двигаться, чуть скользить внутри, в противном случае пальцы сдавливаются, кровообращение нарушается. К тому же пустое пространство создает согревающий эффект. Но и слишком большие ботиночки и сапожки малышу покупать не дело: ходить в них будет неудобно, да и ногам будет холодно.

Выбирая обувь, обратите внимание на подошву. Она должна расширяться к носочной части, поскольку строение детской стопы имеет форму веера. Хорошая подошва — твёрдая, но в то же время достаточно эластичная и гибкая, с широким квадратным каблучком. Наличие твёрдого задника и супинатора российские ортопеды считают обязательным. А вот западные специалисты не столь категоричны: если нет явных проблем со стопой, можно ходить и в более свободной обуви.

Правило 9: Во время прогулки не укутывайте ребёнку рот.

«Прикрывая рот малыша тёплым шарфиком во время зимней прогулки, чтобы защитить его от холода, сырости и ветра, мы на самом деле добиваемся того, что под шарфом образуется конденсат, — говорит Анастасия Малышева. — И в результате кроха начинает дышать ледяным, ещё более влажным воздухом, что способствует быстрому переохлаждению».

Правило 10: Всегда сначала одевайтесь сами, а потом одевайте малыша.

В противном случае, пока малыш будет вас ждать, он вспотеет, а на улице сразу же замерзнет. Другой вариант: не до конца оденьте кроху и приоткройте окно.

Соблюдайте эти несложные правила, и ваш ребёнок будет чувствовать себя комфортно во время любой прогулки. Если у малютки по возвращении домой ручки и ножки тёплые, губы и щеки розовые, при этом он не вспотел — значит, вы одели его правильно.