Как научить ребенка считать: разные методики и пошаговые инструкции

Цифры и числа — важная часть нашей жизни. Мы знакомимся с ними совсем маленькими.
Когда нужно начинать учить ребенка считать
По мнению Кристины Гладышевой, репетитора по математике, преподавателя с восьмилетним опытом работы, знакомить ребенка с понятиями «один» или «много» можно уже с 1,5 года. Но осознанное обучение стоит начинать, когда ребенку будет 3-4 года.
Особенности обучения ребенка счету в зависимости от возраста
При обучении счету важно учитывать, сколько лет ученику. Ниже расскажем об особенностях обучения, связанных с возрастом.
3–5 лет
Для ребенка такого возраста цифры и числа — нечто новое. Дети быстро схватывают то, что их привлекает и кажется интересным, поэтому лучше всего знакомить их с математикой с помощью различных игр.
«Абстрактное понятие числа детям пока непонятно, поэтому занятия проводятся в игровой форме с использованием наглядных материалов», — говорит Кристина.
6–7 лет (1 класс)
Дети в таком возрасте, как правило, уже знакомы с числами. Теперь им предстоит углубиться в тему и узнать более сложные вещи. Родители при обучении могут использовать кроссворды, приводить примеры. Также в этом могут помочь таблицы.
«Ребенок уже может сравнить количество предметов (больше, меньше или равно). До зачисления в школу у детей формируют такие навыки: счет в пределах 20 (прямой и обратный), умение писать и называть цифры, различать простые фигуры, сложение и вычитание чисел до 10», — отметила репетитор.
8–9 лет (2–3 класс)
В таком возрасте школьнику стоит приводить реальные примеры, чтобы показать, где в жизни ему может пригодиться математика. Вы также можете заниматься с ним с помощью игр, но уже более сложных, без привязки к какому-либо предмету. У ребенка нужно развивать логику и учить его решать более сложные задачи.
«Здесь возникает необходимость научить ребенка считать в уме. Некоторые ребята очень сложно переходят от счета на пальцах. В таком возрасте детям важно учиться не только отвечать на вопросы, но и задавать их», — говорит эксперт.
Как создать правильную атмосферу для обучения ребенка счету
Очень важно, в какой обстановке ребенок занимается математикой. Самое главное — обеспечить ему комфорт. Чтобы он не переживал и хорошо усвоил новую информацию, нужно создать дружелюбную атмосферу. Вот несколько способов, как вы можете это сделать:
- найдите тихое место для занятий, где ничего не будет ребенка отвлекать;
- заранее подготовьте подручные материалы: найдите игры, сделайте карточки, купите пазлы, подберите необходимые фигурки или игрушки;
- будьте спокойны и не теряйте положительный настрой;
- объясняйте все простыми словами;
- задавайте ребенку вопросы, общайтесь в формате диалога;
- дайте своему ученику понять, что допускать ошибки — нормально;
- хвалите ребенка за его достижения, даже за самые маленькие успехи;
- позвольте ребенку задавать вопросы и уточнять то, что непонятно.
Пошаговая инструкция, как научить ребенка считать
Важно, чтобы занятия математикой вызывали интерес у ребенка и помогли ему освоить, а главное — усвоить нечто новое. Вот как это можно сделать.
1. Начните со счета до 10
Ребенок еще совсем не знаком с цифрами, поэтому не забегайте вперед и начинайте с малого. Учите с ним цифры от 0 до 9 и считайте до 10. Помогите ему запомнить правильную последовательность.
2. Применяйте счет в повседневной жизни
Когда ребенок видит и может потрогать предмет, считать ему будет гораздо легче. В этом случае очень важна наглядность (1). Предлагайте малышу посчитать овощи или фрукты на тарелке, игрушек одного цвета дома, количество мелков на улице. Когда выходите на улицу, посчитайте свои шаги, количество этажей в домах. Придумывайте новые практические задания, чтобы ребенку было интересно.
3. Подготовьте игры, где будут использоваться цифры
Вы можете использовать настольные игры, собирать пазлы с цифрами или просто рисовать цифры. Вам нужно заинтересовать ребенка новым занятием.
4. Занимайтесь счетом регулярно
Чтобы цифры и их правильная последовательность хорошо усвоились, важно повторять изученный материал. Старайтесь уделять этому пару минут каждый день.
Методики обучения ребенка счету
Существует несколько методов, которые помогут быстро научить ребенка считать. Вот некоторые из них.
1. Метод Монтессори
Главные принципы метода — максимум свободы и минимум вмешательства (2). Задача взрослого — только заинтересовать ребенка. Нельзя его критиковать за неудачи. Ребенок должен учиться в своем темпе. Также в случае со счетом важно, чтобы знания закреплялись зрительным образом цифры. Для этого вы можете использовать кубики или карточки с цифрами — методика Монтессори основана на возможности наглядно демонстрировать ребенку цифры зрительно и тактильно. Проще говоря, он должен иметь возможность их увидеть и потрогать.
2. Метод Полякова
Российский педагог Сергей Поляков считает, что обучать ребенка счету нужно тогда, когда он начал проявлять интерес к цифрам. Его методика довольно проста. Вам нужно взять пять одинаковых кубиков, небольшую коробку и пять альбомных листов. Один кубик положите в коробку.
3. Для малышей
Счет на пальчиках, счетные палочки — классические методы. Сортеры и пирамидки тоже могут помочь освоить цифры и числа.
4. Считайте везде
Полезно показывать ребенку счет в реальной жизни. Дома вы можете посчитать пуговицы и карандаши, а на улице — птиц и машины. Также вы можете отправиться в магазин. Дайте на кассе ребенку возможность посчитать монетки, чтобы вы могли ему купить леденец.
Игры для обучения счету в уме, до 10, 20, 100
Чтобы облегчить вам задачу по обучению ребенка счету, мы попросили Кристину подобрать несколько интересных и эффективных игр. Ниже расскажем о них подробнее.
«Магазин»
Используйте продукты, картинки или какие-нибудь игрушки. Сделайте из бумаги «валюту». Ребенок может быть продавцом, а вы — покупателем, или наоборот. Назначьте для каждой вещи невысокую цену (1, 5, 10 рублей). Помогите маленькому покупателю узнать и запомнить цены, а затем посчитать количество товара и стоимость всей покупки.
«Помощник»
Попросите ребенка, например, помочь вам накрыть на стол. Пусть он посчитает, сколько человек будет кушать, какие нужны приборы и в каком количестве.
Игральный кубик
Бросьте один или два кубика. Постепенно их количество можно увеличивать. Ребенку нужно посчитать сумму выпавших чисел. Сначала он научится считать до 10, а затем уже до 20 и больше.
«Найди соседей числа»
Вы — ведущий. Назовите ребенку число в пределах 10, например, 8. Теперь ему нужно сказать, какие числа стоят до и после 8. Постепенно увеличивайте сложность игры и по мере обучения загадывайте числа до 20, а затем и до 100.
«Найди недостающее»
Назовите ребенку два числа. Он должен указать, какое между ними пропущено. Постепенно мы можете усложнять игру и опускать уже больше чисел.
Как научить детей сложению и вычитанию
Учить ребенка сложению и вычитанию — уже более сложная задача. Но и с ней можно справиться. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам в этом.
- Разберите цифру «2». Покажите ребенку, что если сложить один предмет с другим, то всего получится два предмета.
- Сгибайте и разгибайте пальцы на руках, чтобы ребенок научился складывать и вычитать. Важна наглядность.
- Объясните ребенку, что такое взаимообратные операции. Расскажите ему, что 1 + 4 = 5, а 5 – 1 = 4 и 5 – 4 = 1.
- Постепенно увеличивайте сложность. Сначала решайте простые примеры с небольшими числами, а затем увеличивайте сложность.
Советы эксперта
Чтобы помочь вам как узнать, как развить у ребенка навыки счета, мы спросили у Кристины несколько советов.
«Главное — поддерживать интерес ребенка к изучению счета. Важно своим примером показывать, что счет и математика — это интересно и полезно», — отметила эксперт.
- Поощряйте успехи. Хвалите ребенка, говорите ему, что он молодец и отлично справляется с задачами.
- Показывайте, как изученное может пригодиться в жизни.
- Проявите терпение. У каждого свой темп развития. Кто-то схватывает все на лету, а кому-то нужно привыкнуть к новому. Главное — не бросать занятия.
- «Ешьте слона по кусочкам». Не стремитесь объять необъятное. Маленькими шагами двигайтесь к цели и постепенно знакомьте ребенка с чем-то новым.
- Занимайтесь регулярно. Это поможет сформировать полезную привычку.
- Ищите новые способы занятий счетом. Подберите тот метод обучения, который подойдет начинающему математику.
«Чем чаще ребенок будет взаимодействовать с числами в жизни, тем быстрее и легче он научится считать», — подытожила Кристина.
Главное об обучении ребенка счету
Завершая статью, перечислим основные тезисы о том, чему нужно следовать, чтобы научить ребенку считать. Вот что вам нужно знать:
- изучайте то, что ребенок сможет освоить, исходя из своего возраста;
- учите с помощью игр;
- не спешите и начинайте с самого простого — знакомства с цифрами и счета до 10;
- сделайте занятия математикой интересными, чтобы ребенок хотел заниматься;
- показывайте на примерах, где это может ему пригодиться;
- пусть счет будет ежедневной частью жизни ребенка.
Список источников
- Казымова Г. Т. «Формирование представлений о числе и счете у детей 5–6 лет». 2022.
- Тарасова Н. М. «Метод М. Монтессори: от теории к практике». 2017.
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