После года уже нет смысла: 11 мифов о грудном вскармливании

Миф №1: Грудное вскармливание полезно только для ребенка
На самом деле грудное вскармливание — это мощная естественная защита для женской груди, оно защищает организм от развития рака молочной железы, мастопатии, доброкачественных опухолей и других проблем.
Грудное вскармливание существенно снижает риск рака молочной железы за счет трех основных механизмов: уменьшения уровня эстрогенов, стимулирующих рост опухолей, полного созревания железистой ткани (делая ее более устойчивой к мутациям) и естественного очищения протоков от потенциально поврежденных клеток.
Научные исследования показывают, что каждые 12 месяцев грудного вскармливания снижают риск заболевания на 4-5%, а у женщин, кормивших в сумме более 2-х лет, вероятность развития рака груди в постменопаузе уменьшается на 34%.
Эти защитные эффекты связаны с тем, что лактация является естественным завершением биологической функции молочных желез.
Также ГВ является эффективной профилактикой мастопатии и доброкачественных образований. Регулярное кормление помогает нормализовать гормональный баланс, поэтому у женщин, кормивших грудью, реже встречаются кисты и фиброаденомы.
ГВ может навредить в двух случаях: при неправильном завершении, так как резкое прекращение провоцирует застои, а также, если у женщины есть недиагностированные опухоли. Именно поэтому еще до беременности нужно обязательно посетить онколога-маммолога и сделать УЗИ молочных желез. И конечно, при любых проблемах (боли, уплотнения) обращайтесь к специалисту, а не прерывайте ГВ без причины.
Миф №2: Грудь маленького размера не может вырабатывать достаточно молока
На самом деле: количество молока зависит от гормонов и частоты кормлений, а не от размера груди.
Количество молока регулируется по принципу «спрос-предложение» через гормональную систему. В этом процессе участвуют гормоны пролактин и окситоцин.
Исследования показывают, что размер груди определяется преимущественно жировой тканью, тогда как железистая ткань, отвечающая за выработку молока, развивается одинаково у женщин с разным размером груди.
Миф №3: Кормить нужно строго по часам, иначе ребенок переест
На самом деле: ВОЗ рекомендует кормление по требованию — это поддерживает лактацию и удовлетворяет потребности ребенка.
Желудок новорожденного объемом всего 5-7 мл, а грудное молоко усваивается за 1,5-2 часа. Различные исследования показывают, что кормление по требованию также снижает риск желтухи и гипогликемии у новорожденных.
Миф №4: Если молоко «прозрачное» или «голубоватое» — оно непитательное
На самом деле: состав молока меняется в процессе кормления: переднее молоко более жидкое, заднее — жирное. Оба важны для ребенка.
Переднее молоко содержит лактозу (6-7 г/100 мл) и иммуноглобулины, заднее — жиры (3-5 г/100 мл). Это эволюционный механизм: сначала — утоление жажды, затем — насыщение.
Миф №5: Кормящей маме нужно есть за двоих
На самом деле: достаточно увеличить рацион на 300–500 ккал в день. Главное — качество питания, а не количество.
Лактация требует дополнительных 330-400 ккал/день в первые 6 месяцев. Избыточное питание может привести лишь к увеличению жировой прослойки у матери без улучшения качества молока.
Миф №6: Грудное вскармливание портит форму груди
На самом деле: изменения формы гораздо больше связаны с беременностью, а не с кормлением. Помогает правильный уход и упражнения.
Изменения формы на 72% обусловлены беременностью (увеличением железистой ткани), а не кормлением. После завершения лактации грудь постепенно возвращается к прежнему состоянию (если нет резкого набора/потери веса). Чтобы сохранить форму груди, старайтесь носить поддерживающее белье, избегать резкого прекращения ГВ (лучше постепенное отлучение) и укреплять мышцы груди упражнениями (например, отжиманиями).
Миф №7: При болезни мамы нужно срочно прекращать ГВ
На самом деле: при большинстве заболеваний (простуда, грипп) кормить можно. С молоком передаются антитела, защищающие ребенка.
При ОРВИ в молоке уже через 2-3 дня после инфицирования матери появляются специфические IgA. Прекращение ГВ лишает ребенка этой защиты.
Миф №8: Ребенка на ГВ нужно допаивать водой с первых дней
На самом деле: грудное молоко на 87% состоит из воды. Допаивание может снизить потребность в молоке и нарушить лактацию.
Согласно исследованиям, допаивание увеличивает риск гипернатриемии (на 23%) и снижает потребление молока на 11%. Надо понимать, что почки новорожденного не готовы к переработке больших объемов воды.
Миф №9: После года в молоке нет ничего полезного
На самом деле: состав молока адаптируется под возраст ребенка, сохраняя иммунные и питательные свойства даже после 1–2 лет.
После года в 100 мл молока содержится: 35% суточной нормы витамина А, 9% суточной нормы железа, 18% суточной нормы кальция.
Миф №10: молоко «перегорает» из-за стресса
На самом деле: стресс может временно затруднить выделение молока, но не прекращает лактацию. Помогут спокойствие и частое прикладывание.
Кратковременный стресс действительно может снизить выброс окситоцина, который отвечает за выделение молока, но при этом не влияет на его синтез.
Хронический стресс (кортизол) уменьшает лактацию лишь при дефиците питания.
Миф №11: Если ребенок часто просит грудь — значит, молока мало
На самом деле: частые кормления — норма. Младенцы могут прикладываться до 12–20 раз в сутки для комфорта и стимуляции лактации.
Приматы кормят детенышей в среднем 4 раза в час. Современные исследования подтверждают, что частота прикладываний коррелирует с IQ ребенка.
И небольшой совет — если у вас есть вопросы по лактации, лучше обратиться к сертифицированным консультантам по грудному вскармливанию или маммологам, а не руководствоваться мифами.
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