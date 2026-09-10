После года уже нет смысла: 11 мифов о грудном вскармливании

ГВ может навредить в двух случаях: при неправильном завершении, так как резкое прекращение провоцирует застои, а также, если у женщины есть недиагностированные опухоли. Именно поэтому еще до беременности нужно обязательно посетить онколога-маммолога и сделать УЗИ молочных желез. И конечно, при любых проблемах (боли, уплотнения) обращайтесь к специалисту, а не прерывайте ГВ без причины.