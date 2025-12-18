Бывают ли две одинаковые снежинки: объяснение для детей и советы родителям

Хотя каждая снежинка уникальна, у многих из них есть общие черты. Например, большинство снежинок имеют шесть лучей. Это связано с тем, как молекулы воды соединяются друг с другом: они образуют шестигранную форму.

Поэтому снежинки похожи друг на друга «по принципу», но не по мелким деталям — как два здания одинаковой формы, но с разными узорами на окнах.