Бывают ли две одинаковые снежинки: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок ловит снежинку на варежку, он может заметить: одна похожа на звёздочку, другая — на узор, третья — на маленький кружок. И сразу возникает вопрос: «А бывают ли две одинаковые снежинки?» На этот счёт есть красивое и понятное объяснение: в природе практически невозможно создать две снежинки, которые совпадут полностью.

Журналист, филолог
freepik
Источник: freepik

Почему снежинки никогда не повторяются

Снежинка рождается высоко в облаке, где из крошечной капельки воды формируется ледяной кристалл. На его форму влияет всё вокруг: температура, влажность воздуха, скорость ветра, даже то, как снежинка вращается по пути вниз.

Можно представить, что каждая снежинка проходит свой собственный путь — как ребёнок, который идёт домой по новой дороге каждый день. Каждый поворот, каждый шаг меняет её форму.

Пока снежинка падает, она всё время меняется: какие-то её «лучики» растут быстрее, какие-то медленнее. Именно поэтому она становится уникальной. Чтобы появились две абсолютно одинаковые снежинки, им нужно пройти один и тот же путь в один и тот же момент в абсолютно одинаковых условиях — а это почти невозможно.

Учёные находили снежинки, очень похожие между собой, но даже у них под микроскопом появляются отличия — как у двух рисунков, где одна линия чуть длиннее или короче.

Почему снежинки всё же похожи друг на друга

Хотя каждая снежинка уникальна, у многих из них есть общие черты. Например, большинство снежинок имеют шесть лучей. Это связано с тем, как молекулы воды соединяются друг с другом: они образуют шестигранную форму.

Поэтому снежинки похожи друг на друга «по принципу», но не по мелким деталям — как два здания одинаковой формы, но с разными узорами на окнах.

Советы родителям

  • Чтобы объяснить ребёнку, можно сказать: «Снежинки похожи, как братья и сёстры, но две совершенно одинаковые найти почти невозможно».
  • Хорошо помогает пример: взять две бумажные снежинки, вырезанные вручную. Даже если стараться очень сильно, они всё равно будут отличаться.
  • Можно предложить ребёнку поймать пару снежинок на тёмную варежку и рассмотреть: так он увидит, что каждая из них как маленький хрустальный рисунок.
Когда ребёнок понимает, что снежинки уникальны, он начинает замечать, что в природе много неповторимого. Это развивает наблюдательность и помогает видеть красоту в мелочах — например, в снежинке, которая растаяла через секунду, но успела рассказать свою маленькую историю.
