«Не выкладывайте фото ребенка в соцсети». Как защитить детей от педофилов

«АиФ-Черноземье» поговорил с общественницей Анна Левченко о том, почему в России не закрывают форумы педофилов, как понять, если ваш ребенок попал в поле зрения совратителя, и как защитить его от лап преступников.

Помощник члена Совета Федерации Елены Мизулиной и лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко опубликовала на своей странице в Facebook резонансный пост, в котором рассказала об интернет-форуме педофилов.

«Нужна уголовная ответственность за пропаганду педофилии»

Ирина Евсюкова, «АиФ-Черноземье»: Анна, чем опасны форумы о педофилии и почему их не закрывают?

Анна Левченко: Я считаю, что педофилы - это больные люди с откровенным отклонением психики. Они не просто совершают все эти действия с детьми, они еще пытаются обосновать, что то, что они делают, - это норма, находят оправдания себе и своим поступкам. Но далеко не все педофилы сразу переступают черту. Большинство ограничивают социальные табу. Когда у них возникают мысли о сексе с несовершеннолетней девочкой или мальчиком, они понимают, что это ужасно и что от таких мыслей надо избавляться. А когда к их услугам есть такие форумы, где такие же, как они, пишут, что это нормально, что педофилия – это про любовь, что можно сделать так, чтобы ребенок ничего никому не рассказал, преступлений против детей неминуемо становится больше.

Конкретно этот форум, о котором идет речь в посте, существует с конца 1990-х годов. Мы закрывали его очень много раз, даже еще до того, как у Роскомнадзора появились полномочия по блокировке подобных сайтов.

Это не только российская проблема. Англоязычных форумов для педофилов полно, но там хотя бы каким-то образом полиция пытается их вычислять. Это очень сложно, ведь такие люди научились анонимизировать свое существование в Интернете. В Европе и Штатах ведется агентурная работа - на форумы под видом педофилов внедряются полицейские, сидят там годами и накрывают целые сети. У нас такого не происходит. В силовых ведомствах нет ни таких задач, ни полномочий. Даже если написать заявление, придет отказ в возбуждении уголовного дела, искать их никто не собирается. Активисты нашего движения тратят огромное количество времени, чтобы бороться с этим своими силами. В 2011 году нам удалось прикрыть один из форумов педофилов – сеть «Феликс», в 11 регионах были задержания. Я лично переписывалась с этими людьми полтора года, потом еще полтора года бегала по всяким инстанциям: от отделения полиции до главных управлений Следственного комитета и МВД – и доказывала, что необходимо что-то предпринимать. Пришлось привлекать федеральные СМИ, устраивать скандал, выкладывать переписки, чтобы хоть кого-то задержали. Нужен закон и нужна уголовная ответственность за пропаганду педофилии.

«Дети в интернете не защищены»

- Вы также часто поднимаете проблему безопасности в Интернете. В частности, критикуете родителей, которые выкладывают фотографии своих маленьких детей в соцсетях.

- Я считаю, что вообще неуместно выкладывать в социальные сети фотографии обнаженных детей. Также как и позволять детям бегать голыми по общественным пляжам, где частенько ходят педофилы, делают фотографии и потом их продают. Когда я натыкаюсь на обнаженные детские фото, я пишу автору поста, что не надо такое в открытый доступ выкладывать. В ответ обычно ругаются: «Вы не понимаете, это же ребенок! Как он может вызывать сексуальные чувства? Сами вы извращенцы!» Только для родной мамы ребенок всегда будет асексуален. А вокруг столько людей, которые могут увидеть эти фото и использовать их в своих интересах. Как минимум, украсть эту фотографию и выложить ее на сайте, куда заходят педофилы.

И к тому же, это же история про границы самого ребенка. Его же никто не спрашивает. А представьте, он вырастет, зайдет на страницу к маме, а там его голые фотографии. Это может обернуться серьезной психологической травмой.

- Как же защитить ребенка в Сети?

- Нужно помнить - если ты выкладываешь в интернет любую личную информацию, воспользоваться ей может кто угодно. Мы очень часто говорим родителям, чтобы они проверяли страницы своих детей в соцсетях хотя бы на предмет того, чтобы там не было указано слишком много личных данных. Сейчас жертвами педофилов часто становятся те дети, которые излишне доверчивы и заполняют страницу «ВКонтакте» как школьный дневник - с номером телефона, номером школы, друзьями в открытом доступе. Педофил может взять фотку девочки, в Photoshop приделать ей чье-то голое тело и начать шантажировать ее этим: «Если ты мне не пришлешь свои фотографии, эта картинка будет разослана твоим друзьям и родителям». Дети, которые не привыкли доверять своим родителям, очень часто попадаются на эти крючки. Или, например, девочка выложила фотографию на фоне школы. Педофил вычисляет, какая это школа, и начинает писать жертве: «Я знаю, где ты учишься, я завтра тебя встречу после уроков».

Дети в интернете вообще не защищены. Они чувствуют себя в безопасности, ведь они сидят дома, с кем-то переписываются, дверь закрыта, никакой педофил не придет. А о том, что в интернете могут совратить так же, как и на детской площадке, мало кто думает. Кстати, педофилов, которые пишут детям в соцсетях, полиция очень хорошо научилась вычислять. Достаточно сделать скриншот, прийти в Следственный комитет и написать заявление. Преступника найдут и привлекут просто за то, что он писал такие вещи ребенку. Но дети должны знать, что об этом надо рассказывать сразу. К сожалению, часто мы узнаем об этом уже тогда, когда ребенка уже длительное время шантажируют или насилуют.

Доверие в семье - это базовый вопрос

- Какие дети чаще всего становятся жертвами педофилов?

- Есть адекватные семьи, в которых ребенок всем делится с родными. Проблема возникает в тех семьях, в которых нет доверительных отношений. Бывает, что родители довольно обеспечены, ребенок завален подарками, но эмоционального контакта с ним нет. Это первые жертвы педофилов. Или дети, которых чересчур строго воспитывают, таскают по репетиторам, ставят им высокие требования. Такой ребенок боится сказать родителям что угодно, не может быть собой. Буквально на днях к нам в группу написала женщина, которая вычислила, что ее сожитель семь месяцев развращал 14-летнюю девочку из соседнего подъезда. Она нашла эту девочку, поговорила с ней, девочка хочет все рассказать, но боится, что ее родители убьют. Говорит, ее мама и папа очень строгие и серьезные, и если она им расскажет, они ее во всем обвинят. Ребенка заманили, совратили, угрожали ему, но она все равно не хочет говорить ничего родителям.

Педофилы – очень хорошие психологи. Они прощупывают, разговаривают, убеждают. Они очень тонко чувствуют, есть ли у ребенка контакт с родителями, и никогда не подойдут к тому, у кого в семье сильная поддержка. Одинокие забитые дети, у которых проблемы с друзьями, тоже в их поле зрения. Ребенку лезут в душу, выясняют всю его подноготную, втираются в доверие. Особенно это работает с подростками, которые при достижении определенного возраста уже не хотят обсуждать проблемы с родителями.

Так что доверие в семье - это базовый вопрос. У меня постоянно спрашивают, как защитить ребенка от педофилов. И я отвечаю – доверяйте своим детям, принимайте их такими, какие они есть, и делайте так, чтобы ребенок вас не боялся и знал, что может рассказать вам о любой проблеме. Если это есть, то не только педофилы, но и наркотики, и суицид, и алкоголь в раннем возрасте обойдут вашу семью стороной.

- По каким сигналам можно заметить, что ваш ребенок попал во внимание педофила?

- Есть насильники, а есть педофилы. Защититься от изнасилования практически невозможно, это чаще всего дело случая. А вот педофил очень медленно подбирается к своей жертве, его можно обнаружить, если внимательно следить за жизнью своего ребенка. Педофил никогда сразу не переходит к действиям, он сначала пытается стать для жертвы авторитетом. Поэтому они любят быть учителями, вожатыми – словом, работать с детьми. Они стараются их обаять, стать для них друзьями, проломить границы. Например, ненормально, если ребенок начинает со своим преподавателем общаться на «ты». Нормальному взрослому человеку не может быть интересно общаться с отдельным девятилетним мальчиком или восьмилетней девочкой. Насторожить должны их переписки в соцсетях, дополнительные бесплатные занятия.

Еще один сигнал – если взрослый человек остается наедине с вашим сыном или дочерью, и потом ребенок начинает вести себя необычно. Для того, чтобы перейти к действиям, педофил старается занять все его пространство и настроить его против родителей. У них появляются общие секреты, ребенок начинает дергаться, прятать телефон, сворачивать переписки, если родители вдруг вошли в комнату.

Настораживать должно, если в доме вдруг появляются подарки. У нас было такое, что родители настолько не замечали, что вокруг маленького мальчика трется педофил, что они даже не приняли во внимание, что в их небогатой семье появилась игровая приставка, дорогие игрушки, а в конце он ему даже мопед подарил. И оказалось, что этот добрый дядя два года ребенка насиловал.

- Как в школе могут помочь с решением проблемы? Может быть, проводить уроки секс-просвещения, скажем, в рамках ОБЖ?

- Это большая проблема. Наше образование – это очень закрытая система, прийти в которую просто так невозможно. А такие уроки однозначно должны проводить люди, которые знают, о чем говорят. Это нельзя переложить на учителя ОБЖ или школьного психолога, потому что они понятия не имеют, что происходит. Но для того, чтобы идти напрямую к детям, нужно собрать огромное количество бумаг и обойти сотни чиновников. Это неэффективная история. Поэтому мы приходим на общешкольные родительские собрания и рассказываем, как вести себя в таких ситуациях и что делать, чтобы не допустить преступлений против детей.

Проблема в том, что тема педофилии – это социальное табу. 80% людей предпочитают о ней не думать, рассуждая так, что если об этом не говорить, этого не случится. Чаще всего мы попадаем в те школы, где уже произошла трагедия.

О том, что педофилы существуют, с детьми нужно говорить чуть ли не с первого класса. И делать это должны родители. Дети часто попадают в такие ситуации по незнанию. С девочками педофилы играют в любовь, пишут им от имени мальчиков-сверстников с фейковых аккаунтов. А потом говорят: «Я тебя люблю, значит, мы должны заниматься сексом». Каждая вторая школьница – жертва педофила считает, что если у нее начались какие-то романтические отношения, она обязана заниматься сексом, иначе ее бросят. Поэтому я поддерживаю идею с уроками полового воспитания. Понятно, что дети у нас очень продвинутые в плане процесса секса, а вот про личные границы, защиту своего тела, эмоциональную связь, отношения между люди они не знают. У нас даже взрослые часто путаются в этих вещах. Надо подходить к этому с психологической точки зрения. Но кто будет это делать? Те же школьные психологи недостаточно квалицированы для того, чтобы проводить такие беседы. 70% людей в стране на эти темы с детьми не разговаривают. Одно за другое накладывается. И поэтому дети у нас так незащищены.