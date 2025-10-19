РЕБЁНОК.РУ
Что такое «ветряночная вечеринка»?

В осенне-зимний период в России вновь обострилась дискуссия вокруг так называемых «ветряночных вечеринок». Речь идет о практике, когда родители сознательно приводят здоровых детей в гости к больному ветряной оспой, чтобы заразить их и обеспечить иммунитет. Несмотря на благие намерения — переболеть в детстве, — медики и власти предупреждают: такой метод не только бессмыслен, но и опасен.

«Ветряночная вечеринка» — это намеренная организация контакта здорового ребенка с больным ветряной оспой. Родители идут на этот шаг, руководствуясь мнением, что ветрянкой лучше переболеть в детском возрасте, когда она переносится легче.

Чем опасна ветрянка на самом деле?

Широко распространено мнение, что ветряная оспа — это безобидная «детская» болезнь. Однако это не всегда так. Ветрянка вызывается вирусом герпеса 3-го типа и может протекать в разных формах — от легкой до тяжелой. Помимо характерной сыпи, болезнь способна вызывать серьезные осложнения, такие как бактериальные инфекции кожи, пневмония, энцефалит и даже инсульт. Особенно ветрянка опасна для новорожденных, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Кроме того, перенесенная инфекция не проходит бесследно: вирус остается в организме и может в будущем проявиться в виде опоясывающего лишая — болезненного состояния, поражающего нервную систему.

Почему врачи выступают против таких «вечеринок»?

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов четко высказал позицию экспертов: «Это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи». Главная опасность заключается в том, что дети, заразившиеся на такой «вечеринке», разносят инфекцию дальше — в свои школы, детские сады и кружки, способствуя массовому распространению болезни.

Ребенок становится заразным еще до появления первых симптомов и может невольно передать вирус тем, для кого он представляет реальную угрозу для жизни. Таким образом, попытка обезопасить одного ребенка может обернуться серьезной опасностью для многих других.

