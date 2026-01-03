Карманные деньги для детей

Запомните, деньги выдаются просто так, а не за что-то. Вынес мусор, помог по дому, убрал свою комнату — это обычные ежедневные дела, за которые выдавать деньги не стоит. Аналогично всё, что касается учёбы.



Если мы будем платить за привычные действия, то на корню убьем мотивацию к новому и знаниям, а также разрушим нашу эмоциональную близость.



Подобная стратегия имеет обратную сторону. Хотим вырастить самостоятельного ребёнка и решаем, что за каждую помощь будем выдавать ему 100 рублей. «Смотри, какой ты большой! Смотри, как у тебя получается». Первое время это будет стимулировать Вашего сына или дочь помогать ещё больше, ещё лучше, чтобы получить и похвалу, и свои заработанные деньги.



А потом что-то происходит. Ребёнок уже не бежит с энтузиазмом выкидывать мусор. У кого-то ценность денег не сформировалась (мне за такое простое действие целых 100 рублей дают), кому-то этой суммы становится мало. Мы подсаживаем на крючок своих детей, и они перестают выполнять простые обязанности.



Также многие родители забывают, что в семье не должно быть денежно-рабочих отношений. Мы не платим друг другу за приготовленный ужин. Мы не переводим 500 рублей за то, что другой погулял с собакой или покормил кота. Мы это делаем, потому что это — проявление нашей заботы. Сегодня я позаботился и приготовил вкусный завтрак, завтра — другой. Сегодня сын пропылесосил детскую, завтра — дочь вытерла пыль. Из простых мелочей складывается самое главное — «мы».



Аналогично мы поступаем в случае наказаний. Деньгами не наказываем. Ваша задача, чтобы ребёнок научился ими обращаться. Когда он получает нерегулярные суммы или их забирают в любой момент, то понимания и стратегии обращения с ними не будет. Да здравствует кредитная карта в будущем.