Карманные деньги для детей

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Давать ли детям карманные деньги? Сколько давать? В каком возрасте? Как в целом научить управлять финансами и планировать личные траты?
Этими и другими вопросами родители задаются чаще всего со школьного возраста, когда формируется новая ступень самостоятельности.
Нередко взрослые совершают ошибки, которые в будущем у выросших детей оборачиваются большим количеством кредитов, неразумным потреблением, неспособностью обеспечить себя финансово.
В этой статье расскажу о том, в каком возрасте необходимо закладывать основы финансовой грамотности и как развивать этот навык в дальнейшем.
Этими и другими вопросами родители задаются чаще всего со школьного возраста, когда формируется новая ступень самостоятельности.
Нередко взрослые совершают ошибки, которые в будущем у выросших детей оборачиваются большим количеством кредитов, неразумным потреблением, неспособностью обеспечить себя финансово.
В этой статье расскажу о том, в каком возрасте необходимо закладывать основы финансовой грамотности и как развивать этот навык в дальнейшем.
Нужны ли ребенку карманные деньги и в каком возрасте можно учить понятию денег
Отношение детей к деньгам формируется благодаря нам, взрослым. И именно наша задача — научить детей грамотно распоряжаться финансами. Например, помочь ребёнку накопить на его мечту, дать возможность потратить деньги на ерунду, чтобы впоследствии он сделал правильные выводы: «Я ведь мог купить себе хорошую книгу, компьютерную игру, Лего, а потратил все деньги на развлечения».
Первые карманные деньги — монеты и купюры — появляются в 5 лет. Это возраст, когда ребёнок уже начинает понимать время, сформировано абстрактное мышление. Раньше этого возраста давать деньги не рекомендую, чтобы они не воспринимались как игрушка. Есть игра — магазин, есть игрушечные деньги. Малыш отыгрался, понял принцип, переходим к настоящим деньгам.
Безусловно, до 5 лет ребёнок может узнать в целом о существовании денег и товарно-денежных отношений. «За игрушки в магазине мы платим столько-то денег. Эта игрушка стоит одну сумму, а эта — дороже», — про разницу в стоимости. «Покупая конкретные продукты, мы продавцу даём такую сумму» — дополнительно рассказываем, сколько стоили отдельные продукты, какая сумма получилась в итоге.
Первые карманные деньги — монеты и купюры — появляются в 5 лет. Это возраст, когда ребёнок уже начинает понимать время, сформировано абстрактное мышление. Раньше этого возраста давать деньги не рекомендую, чтобы они не воспринимались как игрушка. Есть игра — магазин, есть игрушечные деньги. Малыш отыгрался, понял принцип, переходим к настоящим деньгам.
Безусловно, до 5 лет ребёнок может узнать в целом о существовании денег и товарно-денежных отношений. «За игрушки в магазине мы платим столько-то денег. Эта игрушка стоит одну сумму, а эта — дороже», — про разницу в стоимости. «Покупая конкретные продукты, мы продавцу даём такую сумму» — дополнительно рассказываем, сколько стоили отдельные продукты, какая сумма получилась в итоге.
Простые и базовые правила, с которых начинаем финансовое воспитание детей:
Если же банковская карта необходима, например, при оплате такси, то заведите отдельную карту, расходы по которой Вы сможете контролировать. Так, в большей степени ребёнок будет пользоваться бумажными деньгами, там, где невозможно, — банковской картой. Это возможность уберечь от шопоголизма в будущем.
- Вы выделяете одну и ту же сумму каждую неделю. Эти деньги выдаются строго в один и тот же день недели, например, в понедельник, на регулярной основе. По аналогии с нашей заработной платой: ежемесячно мы получаем сумму 1−4 раза в месяц, и планируем, на что она пойдёт, также и ребёнок каждую неделю получает свои карманные деньги.
- В первые траты мы не вмешиваемся. Вы можете озвучить, что 100% запрещено покупать, например, чупа-чупсы, колу, чипсы. Осознанная манипуляция начинается лишь к 7 годам.
- Учите ценности денег. Для этого заведите красивую копилку, персональный кошелёк, чтобы деньги не валялись по дому. И Ваши деньги в том числе. Копилка — для мечты, кошелёк — для текущих трат и развлечений. Ребёнок учится вместе с Вами, а после — самостоятельно, планированию финансов.
- Не позволяйте раздавать деньги друзьям и знакомым.
- Если ребенку не хватает на покупку из его денег, например, 30 рублей, взаймы не давать. Это Ваш вклад в то, чтобы он сам научился копить необходимую сумму.
- Банковская карта или бумажные деньги? Я — за второе. Чем позднее Вы оформите банковскую карту, чем позднее дадите её сыну или дочери, тем лучше они будут обходиться с деньгами.
Если же банковская карта необходима, например, при оплате такси, то заведите отдельную карту, расходы по которой Вы сможете контролировать. Так, в большей степени ребёнок будет пользоваться бумажными деньгами, там, где невозможно, — банковской картой. Это возможность уберечь от шопоголизма в будущем.
Как научить ребенка пользоваться деньгами. Первые шаги
Наши дети живут в век потребительских кредитов и век, когда пластиковая карта заменяет собой бумажные деньги. Да, это удобно — для зрелого, взрослого мозга. Но судя по количеству купленных ненужных вещей и закредитованности населения, даже взрослый мозг не всегда может сказать себе «стоп!».
Поэтому самое лучшее начать с простых монет и бумажных купюр. Пластиковая карта рано или поздно всё равно появится, и научить ею пользоваться, особого труда не составит.
Поэтому самое лучшее начать с простых монет и бумажных купюр. Пластиковая карта рано или поздно всё равно появится, и научить ею пользоваться, особого труда не составит.
Запомните, деньги выдаются просто так, а не за что-то. Вынес мусор, помог по дому, убрал свою комнату — это обычные ежедневные дела, за которые выдавать деньги не стоит. Аналогично всё, что касается учёбы.
Если мы будем платить за привычные действия, то на корню убьем мотивацию к новому и знаниям, а также разрушим нашу эмоциональную близость.
Подобная стратегия имеет обратную сторону. Хотим вырастить самостоятельного ребёнка и решаем, что за каждую помощь будем выдавать ему 100 рублей. «Смотри, какой ты большой! Смотри, как у тебя получается». Первое время это будет стимулировать Вашего сына или дочь помогать ещё больше, ещё лучше, чтобы получить и похвалу, и свои заработанные деньги.
А потом что-то происходит. Ребёнок уже не бежит с энтузиазмом выкидывать мусор. У кого-то ценность денег не сформировалась (мне за такое простое действие целых 100 рублей дают), кому-то этой суммы становится мало. Мы подсаживаем на крючок своих детей, и они перестают выполнять простые обязанности.
Также многие родители забывают, что в семье не должно быть денежно-рабочих отношений. Мы не платим друг другу за приготовленный ужин. Мы не переводим 500 рублей за то, что другой погулял с собакой или покормил кота. Мы это делаем, потому что это — проявление нашей заботы. Сегодня я позаботился и приготовил вкусный завтрак, завтра — другой. Сегодня сын пропылесосил детскую, завтра — дочь вытерла пыль. Из простых мелочей складывается самое главное — «мы».
Аналогично мы поступаем в случае наказаний. Деньгами не наказываем. Ваша задача, чтобы ребёнок научился ими обращаться. Когда он получает нерегулярные суммы или их забирают в любой момент, то понимания и стратегии обращения с ними не будет. Да здравствует кредитная карта в будущем.
Если мы будем платить за привычные действия, то на корню убьем мотивацию к новому и знаниям, а также разрушим нашу эмоциональную близость.
Подобная стратегия имеет обратную сторону. Хотим вырастить самостоятельного ребёнка и решаем, что за каждую помощь будем выдавать ему 100 рублей. «Смотри, какой ты большой! Смотри, как у тебя получается». Первое время это будет стимулировать Вашего сына или дочь помогать ещё больше, ещё лучше, чтобы получить и похвалу, и свои заработанные деньги.
А потом что-то происходит. Ребёнок уже не бежит с энтузиазмом выкидывать мусор. У кого-то ценность денег не сформировалась (мне за такое простое действие целых 100 рублей дают), кому-то этой суммы становится мало. Мы подсаживаем на крючок своих детей, и они перестают выполнять простые обязанности.
Также многие родители забывают, что в семье не должно быть денежно-рабочих отношений. Мы не платим друг другу за приготовленный ужин. Мы не переводим 500 рублей за то, что другой погулял с собакой или покормил кота. Мы это делаем, потому что это — проявление нашей заботы. Сегодня я позаботился и приготовил вкусный завтрак, завтра — другой. Сегодня сын пропылесосил детскую, завтра — дочь вытерла пыль. Из простых мелочей складывается самое главное — «мы».
Аналогично мы поступаем в случае наказаний. Деньгами не наказываем. Ваша задача, чтобы ребёнок научился ими обращаться. Когда он получает нерегулярные суммы или их забирают в любой момент, то понимания и стратегии обращения с ними не будет. Да здравствует кредитная карта в будущем.
Можно ли мотивировать ребенка деньгами
Полезное в рамках финансового воспитания
Как только у ребёнка появились первые карманные деньги, заведите финансовый дневник. Это Ваш помощник в том, чтобы научить контролю и обороту денежными средствами: сколько получил, сколько потратил.
Сейчас очень много различных приложений, но я рекомендую начать с обычной тетради или блокнота. Фиксируя на бумаге, мы лучше концентрируемся, лучше запоминаем, лучше овладеваем простыми математическими действиями.
Берём большую тетрадь, где новая страница — новая дата. Просто записываем в столбик доходы, расходы и на что потратил. По мере заполнения, совершая новую запись, ребенок будет видеть денежные потоки в плюс и минус.
Также обратит внимание на нерациональные покупки. Например, в январе купил плюшевого зайца, но эта игрушка уже давно пылится в коробке. Зато купленная 3 месяца назад раскраска до сих пор активно используется во время творческих занятий.
Если ребёнок ещё не умеет писать, то Вы пишите за него, сидя вместе. Можно это сделать Вашим ежевечерним ритуалом, когда день подходит к концу и важно подвести его итоги. Важно приучить ребенка записывать приход и расход именно в тот день, когда они были.
Это полезный навык, который поможет в будущей взрослой жизни планировать финансы, как чистка зубов или чтение книги.
Сейчас очень много различных приложений, но я рекомендую начать с обычной тетради или блокнота. Фиксируя на бумаге, мы лучше концентрируемся, лучше запоминаем, лучше овладеваем простыми математическими действиями.
Берём большую тетрадь, где новая страница — новая дата. Просто записываем в столбик доходы, расходы и на что потратил. По мере заполнения, совершая новую запись, ребенок будет видеть денежные потоки в плюс и минус.
Также обратит внимание на нерациональные покупки. Например, в январе купил плюшевого зайца, но эта игрушка уже давно пылится в коробке. Зато купленная 3 месяца назад раскраска до сих пор активно используется во время творческих занятий.
Если ребёнок ещё не умеет писать, то Вы пишите за него, сидя вместе. Можно это сделать Вашим ежевечерним ритуалом, когда день подходит к концу и важно подвести его итоги. Важно приучить ребенка записывать приход и расход именно в тот день, когда они были.
Это полезный навык, который поможет в будущей взрослой жизни планировать финансы, как чистка зубов или чтение книги.
Рекомендую и взрослым в своих финансах попробовать данный метод. В первые два месяца это просто приучит Вас фиксировать траты и не будет избегания. А после уже будете считать именно те категории, которые хотите посмотреть, и постепенно войдете в режим.
Книги и игры на тему финансов
Полезные книги, которые я обычно рекомендую всем родителям:
Обе книги рекомендую как детям с 9−10 лет, так и взрослым. Они — прекрасная первая ступенька к постановке целей и финансовой грамотности. Ведь всем известно — нельзя помочь человеку, если он не хочет помочь себе сам. Есть небольшой формат заданий для самоанализа.
Если Вы хотите познакомить ребёнка с финансами в формате игры, то используйте классическую монополию и «Магазин игрушек» с 5−6 лет. Достаточно поиграть несколько раз, чтобы понять суть.
С 10 лет подойдёт игра «Cash Flow». Проценты, ипотека, взносы, рождение детей — всё будете просчитывать в начале вместе с ребёнком на бумаге. Первые партии идут часа 2, что может утомить. Но это стоит того. И дети, и взрослые сразу начинают понимать, что такое кредит и проценты. Реальнее смотрят на жизнь и банковские продукты.
Старайтесь обучить детей распоряжаться деньгами до школы, чтобы у них было понимание не только о том, что можно купить на определенную сумму, а о самом «движении» финансов — «Я могу накопить, могу вложить, могу с умом потратить».
- «Пёс по имени Мани», Бодо Шефер.
- «Кира и секрет бублика», Бодо Шефер.
- «Чего ты по-настоящему хочешь», Беверли Бэтчел.
- «Твой первый миллион», Джанин Глайста, Джеймс Маккена, и Мэтт Фонтейн.
Обе книги рекомендую как детям с 9−10 лет, так и взрослым. Они — прекрасная первая ступенька к постановке целей и финансовой грамотности. Ведь всем известно — нельзя помочь человеку, если он не хочет помочь себе сам. Есть небольшой формат заданий для самоанализа.
Если Вы хотите познакомить ребёнка с финансами в формате игры, то используйте классическую монополию и «Магазин игрушек» с 5−6 лет. Достаточно поиграть несколько раз, чтобы понять суть.
С 10 лет подойдёт игра «Cash Flow». Проценты, ипотека, взносы, рождение детей — всё будете просчитывать в начале вместе с ребёнком на бумаге. Первые партии идут часа 2, что может утомить. Но это стоит того. И дети, и взрослые сразу начинают понимать, что такое кредит и проценты. Реальнее смотрят на жизнь и банковские продукты.
Старайтесь обучить детей распоряжаться деньгами до школы, чтобы у них было понимание не только о том, что можно купить на определенную сумму, а о самом «движении» финансов — «Я могу накопить, могу вложить, могу с умом потратить».
У современных детей другие представления о мире финансов и кредитов. Для них это возможность лёгкой жизни с новым айфоном. Очень важно с ранних лет и особенно в подростковом возрасте донести до детей суть оформления кредитов.
Свежие комментарии