6 необычных школьных принадлежностей, которыми пишут дети в разных странах

Чем пишут дети в школе? Разумеется, шариковой ручкой! И правда, ручки так прочно вошли в обиход за столетие своего существования, что кажется невероятным возможность использования для письма чего-то другого. Однако в разных уголках мира дети идут в школу с абсолютно разными письменными принадлежностями.

Германия

Как и большинство европейских школьников, дети в Германии начинают писать карандашами и продолжают это до 4 класса, а затем переходят на перьевые ручки. Считается, что именно такой тип письменных принадлежностей позволяет выработать красивый почерк, развить аккуратность при письме.

Кстати, из-за этого им приходится покупать еще и особые тетради с листами из плотной бумаги, чтобы оборотная сторона не просвечивала.

Япония

Практичные японцы вручают детям карандаш уже в три года (в детском саду) и многие ученики не расстаются с ним до выпускного. Это и впрямь удобно — сменные стержни, низкая стоимость и возможность исправить написанное в любую минуту без лишней возни и грязи в тетради. Даже магазины канцелярских принадлежностей учитывают эту любовь школьников к карандашам и продают их не по одному или два, а минимум по двадцать штук в наборе.

Сенегал

В Сенегале, как и множестве других африканских стран, общедоступное образование появилось лишь недавно и пока находится на первобытной стадии. Здесь минимум учебников, в большинстве школ нет электричества, а тетради и ручки попросту негде взять. Поэтому пишут дети лишь на доске мелом, повторяя за учителем. Если читать еще что-то можно, то практиковаться в письме приходится прямо на земляном полу класса палочками. Впрочем, это не мешает детям относиться к учебе с энтузиазмом: они понимают, что школа — это их единственный шанс на улучшение качества жизни.

projects-abroad.ie.

США

Педагоги и педиатры в Соединенных Штатах не первый год бьют тревогу: школьники все меньше пишут от руки и все больше пользуются ПК. Если в начальных классах дети еще пишут, правда, в основном печатными буквами, то к средней школе каждому выдается или покупается компьютер и дальше ребенок только печатает. Многие специалисты склонны полагать, что в ближайшем будущем чистописание уйдет из школьной программы и у всех сформируется одинаковый «печатный» почерк.

Кстати, влияние развития мелкой моторики на общий уровень ребенка доказано, так что отказ от письма может дать крайне негативные последствия.

Египет

В некоторых частных школах Египта дети местных жителей или состоятельных приезжих перешли от обычных ручек к цифровым. Эти устройства позволяют писать не только на экранах планшетов, но и на любой поверхности, служа еще и своеобразной «флешкой». Разработанные к цифровым ручкам приложения могут осуществлять поиск по тексту, правку, копирование, то есть обладают всеми плюсами печатного текста и в то же время развивают мелкую моторику и способствуют выработке собственного почерка.

А еще на уроках истории у египетских детей есть возможность попробовать себя в роли древнего писаря и использовать в качестве письменных принадлежностей глиняную табличку и остро заточенную палочку.

egyptianstreets.com

Россия

Большинство российских школ пользуются привычным всем набором канцелярских принадлежностей, однако в крупных городах есть экспериментальные варианты. Например, в одной из школ Москвы используется система «Умный мел» — российский многопользовательский аналог электронной доски. Учитель или любой из учеников может, не вставая со своего места, написать на доске текст, внести изменение в уже написанное, начертить или нарисовать что-то.

Разрабатывалась эта система именно для учебных заведений, в том числе высших, однако пока почти не распространена.

Тибет

Если обычные школьники в Тибете пользуются всеми благами цивилизации, то те дети, которые обучаются при буддистских монастырях, умеют писать и весьма несовременным способом — тростниковыми палочками. Разумеется, это не является основным способом письма на повседневных занятиях, однако осваивают его в совершенстве. В тонкий стебель тростника наливаются чернила из воды и сажи и остается самое сложное — не заляпать этой смесью всю бумагу.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru