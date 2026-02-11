Подготовка к ОГЭ по географии в 2026 году: от контурных карт до высокого балла

Сегодня география — это важная наука, которая позволяет нам лучше понять окружающую среду и ее изменения. В процессе подготовки к ОГЭ по географии от учеников требуется не только запомнить понятия и закономерности, но и уметь анализировать и адаптировать географическую информацию под реальные задачи. В этой статье мы попробуем снять ваш стресс: рассмотрим советы эксперта, разберемся, с чего начать подготовку, а также предложим ее пошаговый план. Все это поможет вам успешно сдать экзамен в 2026 году.
Полезная информация об ОГЭ по географии в 2026 году: что изменится
Изменения в сравнении с предыдущим годом будут минимальными: задание №30 теперь будет под номером 21. Для успешного выполнения задания выпускнику необходимо определить регион по его описанию. В списке вариантов могут быть как российские субъекты, так и зарубежные государства. Чтобы набрать максимальное количество баллов, нужно основательно изучить не только географию самых разных стран — не только России.
В остальном — без изменений.
|Форма экзамена
|Тестирование
|Количество заданий
|30
|Минимальный балл для сдачи
|12
|Максимальное количество баллов
|31
|Продолжительность
|2 часа 30 минут (150 минут)
Структура ОГЭ по географии
В первую часть входит 27 заданий с кратким ответом, среди них:
- Задания с ответом в виде одной цифры
Такие задачи проверяют знание основных терминов, умение анализировать информацию и выбирать правильный ответ из предложенных вариантов. Например: «Какой из перечисленных городов является столицей Мексики?». Согласно спецификации КИМ, таких заданий будет восемь.
- Задания с ответом в виде слова или словосочетания
В них проверяются знания географической терминологии, географических объектов и умение применять их на практике. Таких заданий будет пять. Например: «Определите, какой город имеет координаты 43° с. ш. 131° в. д.».
- Задания с ответом в виде числа или последовательности цифр
Здесь комиссия будет оценивать умение решать практические задачи, анализировать данные и применять знания для выполнения расчетов. Например: «В каких трех из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?».
Вторая часть экзамена состоит из трех заданий (№ 12, 28 и 29). Первый оценивается в 2 балла (№ 12), остальные в один (№ 28, 29). На два из них (№ 12 и 28) нужно дать полный ответ.
- Задание № 12
Проверяет умение школьника работать с картой, графиками, диаграммами, применять навык решения практических задач и способность объяснять процессы. Например, ученику нужно будет помочь фермеру выбрать участок для закладки фруктового сада, руководствуясь приведенной картой и указанными на ней условиями местности.
- Задание № 28
Направлено на освоение и применение учеником знаний о размещении и основных свойствах различных географических объектов. Например, гор.
- Задание № 29
В этом задании от ученика потребуется сразу несколько вещей. Во-первых, уметь объяснять влияние объектов и явлений на окружающую среду и человека. Во-вторых, уметь оценивать совместную деятельность природы и человека в разных условиях. В-третьих, уметь решать задачи геоэкологического содержания.
Как оцениваются задания ОГЭ по географии
Ваш план подготовки обретает фундамент! Продолжим. Рассмотрим, как оцениваются задания ОГЭ по географии. Это поможет понять, на каких заданиях сделать акцент и получить высокий балл, если знаний, как вам кажется, недостаточно.
- К базовому уровню относятся задания № 1, 2, 4—6, 8—10, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 27, 28. Все они оцениваются по 1 баллу. Всего за них можно получить 17 баллов, что уже больше половины.
- Задания продвинутого уровня располагаются под № 3, 7, 12, 15—18, 21, 23, 26, 30. За все, кроме задания № 12, ученик получает по 1 баллу. За № 12 дается 2 балла.
- Заданий высокого уровня два — № 29 и 11. За них можно получить по 1 баллу.
Перевели баллы ОГЭ по географии в оценки:
- оценка «2» — ученик не набрал 12 баллов;
- оценка «3» — экзаменуемый получил от 13 до 18 баллов;
- оценка «4» — школьник набрал от 19 до 25 баллов;
- оценка «5» — ученик заработал от 26 до 31 балла.
Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что при недостатке времени на подготовку или неуверенности в своих знаниях стоит сделать акцент на базовых заданиях, а оставшееся время уделить продвинутому уровню задач.
Основные разделы и темы экзамена по географии
За три года экзамен по географии не претерпел изменений. В 2026 году учеников ждут следующие темы и разделы, включающие в себя знания школьной программы с 5-го по 9-й класс:
1. Географическое изучение земли — 2 задания, 2 балла:
- история географических открытий;
- методы географических исследований;
- роль географии в современном мире.
2. Изображение земной поверхности — 5 заданий, 6 баллов:
- географические карты;
- план местности;
- глобус;
- географические координаты.
3. Земля — планета Солнечной системы — 1 задание, 1 балл:
- строение Солнечной системы;
- форма и размеры Земли;
- движение Земли;
- географические следствия движения Земли.
4. Оболочки земли — 6 заданий, 6 баллов:
- литосфера;
- гидросфера;
- атмосфера;
- биосфера.
5. Человечество на Земле. Материки и страны — 3 задания, 3 балла:
- население Земли;
- материки и океаны;
- культурно-исторические регионы;
- политическая карта мира.
6. Взаимодействие природы и общества — 3 задания, 3 балла:
- природные ресурсы;
- антропогенное воздействие на природу;
- глобальные экологические проблемы;
- охрана природы.
7. География России — 10 заданий, 10 баллов:
- географическое положение России;
- природа России;
- население России;
- хозяйство России;
- экономические районы России;
- экологические проблемы России.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по географии в 9-м классе
Конечно, чем раньше вы начнете готовиться к экзамену, тем больше времени у вас будет на проработку каждой темы. Не забывайте, что домашнюю работу в 9-м классе пока еще не отменяли, а на нее тоже нужны силы. Начиная готовиться к ОГЭ по географии в первой половине года, можно уделять подготовке по часу в день. Начните с анализа слабых мест, изучите теорию. После января лучше сосредоточиться на решении тестов и заниматься по два часа в сутки. Рекомендуем также переходить от теории к практике, но разбить подготовку по месяцам следующим образом:
|Период
|Действия
|Сентябрь
|Оценка уровня, составление плана, начало изучения теории
|Октябрь — декабрь
|Изучение физической географии, работа с картами, решение тематических заданий
|Январь — февраль
|Изучение социально-экономической географии и географии России
|Март — апрель
|Решение полных вариантов ОГЭ, повторение сложных тем
|Май
|Финальное повторение, отдых, психологическая подготовка
Когда до экзамена осталось 3—4 месяца, сдать на «пятерку» будет сложно, но на «четверку» вполне. Сделайте акцент на изучении основных тем, чтобы набрать баллы. Самоподготовка в такие сжатые сроки должна занимать от трех до четырех часов в день.
Если вы не готовились, а до экзамена осталось 1—2 месяца, то о сдаче на высокий балл придется забыть. Набрать проходной минимум поможет решение первой части вариантов, а также регулярные занятия от четырех до шести часов в день.
Не важно, в какой из описанных ситуаций вы находитесь — не забывайте про активный отдых, сон и правильное питание. Уставший мозг не сможет помочь вам на экзамене, позаботьтесь о нем.
— Оптимально начинать подготовку к ОГЭ по географии с начала учебного года. Это позволит систематически повторять пройденный материал, закреплять знания и восполнять пробелы без спешки. Если ученик уверен в своих знаниях и имеет хорошую успеваемость по географии, можно начать интенсивную подготовку с февраля — марта 2026 года, но это потребует более высокой самоорганизованности и дисциплины. Откладывать подготовку на последние месяцы не рекомендуется, так как это может привести к перегрузкам и снижению эффективности обучения, — подсказывает Александра Сафронова, методист по географии Домашней школы «ИнтернетУрок» с 11-летним педагогическим стажем.
Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по географии: пошаговый план
Выше мы предложили, как эффективно структурировать свою подготовку, но жизнь не ограничена только учебой. Мы прекрасно понимаем, что у вас есть другие важные дела и нужно успеть сделать все на высшем уровне. Давайте рассмотрим более подробный пошаговый план подготовки к ОГЭ.
1. Оцените текущий уровень знаний
Решите демоверсию экзамена по географии, чтобы понять, какие темы вызывают трудности. Даже если вы выполнили задание правильно, но в моменте засомневались, пометьте задачу, а после найдите и повторите тему, к которой она относится.
2. Составьте план подготовки по темам
Разделите все темы на блоки (например, по месяцам), распределите их по неделям, а сами темы распишите по дням. Это поможет не метаться от задания к заданию и четко понимать, что вы отрабатываете сегодня.
3. Изучите теорию по географии
Повторите базовые темы: географические координаты, масштаб, карты, оболочки Земли. Изучайте темы последовательно, не перепрыгивайте с одной на другую. Например, начните с физической географии, после перейдите на социально-экономические разделы и закончите изучение теории географией России.
4. Решайте задания по каждому разделу
Не откладывайте практику в долгий ящик. Изучив теорию, переходите к решению вариантов из сборников. Не забывайте про работу с контурными картами. Если на первых порах вы будете допускать ошибки — это нормально, не корите себя. Выпишите и повторите темы, в которых что-то не получилось. Наш мозг гораздо лучше запоминает ошибки, чем правильные решения. Используйте это, чтобы отточить свои знания и умения.
5. Обсуждайте задания
К слову, с одноклассниками вы находитесь в одной лодке. Если кто-то из них так же, как и вы, сдает географию, у вас есть хорошая возможность обсудить ошибки и сложные темы. Возможно, вы лучше поймете задание, если объясните его кому-то или вам расскажут так доходчиво, как этого не сделает ни один учебник.
6. Помните о здоровье
Экзамен — часть учебного процесса, и его можно пересдать. Здоровье же у вас одно. Высыпайтесь, старайтесь гулять после подготовки, делайте зарядку по утрам. Если любите спорт, проводите полноценные тренировки вечером. Это поможет избавиться от лишнего стресса и привести мысли в порядок.
7. Проведите свое ОГЭ
Объединитесь с одноклассниками, друзьями или родственниками. Пусть один выполняет роль наблюдателя, а другой — ученика. Уберите со стола учебники и гаджеты, оставив только черновые листы, распечатанную версию пробника и черные ручки. Проведите половину или весь экзамен. Такой подход подготовит вас к процедуре сдачи ОГЭ и позволит чувствовать себя уверенней.
Рекомендуем также взглянуть на план нашего эксперта Александры Сафроновой, которая рекомендует, что нужно сделать в первую очередь:
1. Оцените собственные знания по темам школьной программы. Пройдите пробные тесты ОГЭ прошлых лет, чтобы выявить слабые стороны. На сайте ФИПИ представлены задания прошлых лет, а также демонстрационные версии будущего экзамена, их можно использовать для регулярной тренировки (1).
2. Составьте индивидуальный план подготовки с учетом выявленных пробелов, уделив больше внимания сложным темам.
3. Повторите материал по географии, который изучают с 5-го по 9-й класс. Особое внимание уделите картам атласа, так как умение работать с ними — ключевой фактор для успешной сдачи ОГЭ. Заранее приобретите рекомендованные Министерством образования атласы для 7-го, 8-го, 9-го классов.
4. Регулярно выполняйте задания из сборников для подготовки к ОГЭ, чтобы привыкнуть к формату экзамена и отработать навыки решения задач.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по географии с нуля
Сегодня подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ гораздо проще, чем было 16 лет назад. В 2009 году не у всех еще даже был интернет и компьютер. Воспользуемся же благами цивилизации: собрали для вас подборку из эффективных ресурсов на любой вкус и цвет.
Онлайн-платформы с заданиями
«Решу ОГЭ». Банк с огромной базой заданий, где собраны упражнения по всем моментам ОГЭ, включая актуальные демоверсии. Здесь есть тренажер по каждой отдельной теме, а все материалы доступны бесплатно. Платформа удобна для систематической подготовки, так как можно выбрать конкретный раздел и отработать его. Кроме того, на сайте не нужно регистрироваться (2).
Яндекс Репетитор. Задания на сайте соответствуют последним изменениям в ОГЭ, разделены по темам и имеют разный уровень сложности. К каждому заданию даются пояснения, которые объясняют принцип решения подобных задач, а не конкретный пример. Также на сайте можно установить таймер, что поможет создать условия, приближенные к реальному экзамену.
Neznaika.Info. Платформа предлагает как тесты, так и задания с развернутыми ответами, которые можно скачать в PDF-формате, распечатать или решать офлайн. К каждому заданию есть подробные ответы.
Онлайн-курсы
Skillfactory. Для подготовки к ОГЭ здесь предложат практико-ориентированные курсы, направленные на решение задач и применение знаний. Весь процесс проходит под наблюдением кураторов, что позволяет задавать вопросы и получать помощь. Компания предлагает гибкий график занятий, ориентируясь на время, которое удобно вам.
«Фоксфорд». Эта образовательная платформа предлагает курсы для подготовки к ОГЭ. Здесь есть как бесплатные, так и платные материалы с видеолекциями и домашними заданиями. На платных курсах можно получить обратную связь от преподавателя.
«Учи. Дома». На сайте ученику предложат интерактивные курсы с заданиями в игровом форме. Создатели проекта используют адаптивную систему обучения, которая сама подстраивается под уровень знаний школьника. Многие материалы доступны бесплатно.
Сборники, пособия и учебники с заданиями
Официальные сборники ФИПИ включают в себя типовые экзаменационные задания, а также демоверсии, спецификации и кодификаторы, которые можно скачать на сайте. Эти материалы являются основой для подготовки, так как собраны руками создателей ОГЭ.
Пособия издательства «Экзамен», такие как серия «ОГЭ. Типовые экзаменационные варианты», отлично подходят для отработки заданий. Они содержат множество вариантов, которые помогают привыкнуть к формату экзамена и изучить разные типы вопросов.
Учебник В. Дронова «География России. Природа. Население. Хозяйство» идеально подходит для углубленного изучения географии России. В нем подробно разбираются природные особенности, население и экономика страны, что делает его незаменимым для подготовки к заданиям, связанным с географией нашей страны.
Учебник В. Дронова «География России. Хозяйство и экономические районы» прекрасно дополнит издание выше, поможет больше узнать о социально-экономической географии России.
Атласы и контурные карты от издательств «Дрофа» или «АСТ-Пресс» помогут научиться читать карты, находить объекты и анализировать географическую информацию.
Занятия с репетитором
«Профи.ру». Представляет собой агрегатор вакансий. Платформа хороша тем, что здесь нельзя наткнуться на мошеннические аккаунты, все специалисты перед размещением объявлений проходят проверку. Для клиента размещаются полные резюме репетиторов, их опыт работы, достижения и цены на услуги. Легко подобрать то, что подойдет именно вам.
«Ваш репетитор». Здесь представлена большая база репетиторов с фильтрами по предмету, опыту и формату занятий. Вы можете заниматься как онлайн, так и офлайн, что делает ресурс универсальным для разных предпочтений.
«Тетрика». Если вам важны индивидуальные занятия по предмету с акцентом на подготовку к ОГЭ, обратите внимание на эту платформу. Она предлагает занятия с репетиторами, которые помогут разобраться во всех темах экзамена. Удобный график и индивидуальный подход делают «Тетрику» хорошим вариантом для подготовки.
Дополнительные ресурсы
Блоги репетиторов. Возможно, его ведет даже ваш школьный учитель или репетитор. Не постесняйтесь узнать. Как правило, в видеоуроках преподаватели стараются разложить все по полочкам и могут объяснить задание понятнее, чем при личной встрече.
Мобильные приложения. Например, для запоминания терминов хорошо подойдет приложение по созданию карточек Quizlet, а для решения текстов приложение Easy-exam. Но не стоит акцентировать на них все внимание, экзамен вы будете сдавать на бумаге, поэтому чередуйте виртуальную подготовку с бумажными сборниками и пособиями.
Группы ВКонтакте. В соцсетях всегда много групп c тремя заветными буквами «ОГЭ» в названии, но не все из них выкладывают достоверную информацию. Чтобы не попасть впросак, узнайте, какими группами пользуются ваши школьные учителя или репетиторы. Как правило, в их коллекции всегда найдется пара-тройка достоверных источников.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
Ученики нередко ошибаются в заданиях далеко не из-за отсутствия знаний. Рассмотрим список самых распространенных ошибок, из-за которых можно завалить экзамен.
- Соберитесь на экзамен заранее
Бывает так, что школьники отправляются на пересдачу потому, что забыли дома паспорт. Подготовка вещей займет пять минут, пересдача — от нескольких недель до нескольких месяцев. Выбор за вами.
- Первые записи делайте в черновик
Уверенность не должна вредить результату. Напишите и проверьте все ответы в черновике перед тем, как перенести их в бланк.
- Заполняйте бланк внимательно, пишите разборчиво
Все ваши старания могут пойти насмарку, если проверяющий не сможет разобрать вашу фамилию или письменное задание.
- Сосредоточьтесь на контексте задачи
Выполняя задание, вы можете увидеть задачу, похожую на ту, что вы решали в пробнике или сборнике, но разница между ними будет в одно-два слова. Это различие полностью поменяет контекст задания и потребует другого ответа, нежели тот, что вы внести. Всегда читайте задания до конца.
- Не оставляйте пустых мест
Даже если вы не знаете правильного ответа, попробуйте его угадать. Если вы ошибетесь, то ничего не потеряете, вы и так не знали верного решения. Но если вам повезет, заработаете дополнительный балл. Если вы не можете решить задачу прямо сейчас, решайте другие, а к вызвавшей затруднения вернитесь позднее.
- Научитесь работать с картами
Учитесь определять координаты, читать масштабы карт и их легенд, запоминайте расположение крупных рек, гор, озер, стран и условные знаки.
- Отдыхайте
В моменты, когда вами овладевает паника или волнение, отложите листы и ручку. При надобности посетите уборную или выпейте воды, посмотрите в окно или потолок. Если наблюдатель настаивает на возвращении к работе, а вы не нарушаете регламент, вежливо ответьте, что решили сделать передышку.
— Чтобы минимизировать ошибки на ОГЭ по географии, важно не только знать материал, но и следовать нескольким рекомендациям. Внимательно читайте формулировку каждого задания, обращая внимание на все детали и подсказки. Тщательно проверяйте математические расчеты, особенно с отрицательными числами. В заданиях с развернутым ответом подробно объясняйте ход своих рассуждений. На экзамене используйте свой знакомый атлас без каких-либо пометок, — поделилась Александра Сафронова.
Советы эксперта
— Получение максимального балла требует комплексного подхода, включающего регулярную подготовку, выполнение заданий, анализ ошибок и работу над слабыми сторонами. Не забывайте о здоровом образе жизни, достаточном отдыхе и позитивном настрое, — подытожила свои рекомендации эксперт.
Свежие комментарии