Подготовка к ОГЭ по географии в 2026 году: от контурных карт до высокого балла

Конечно, чем раньше вы начнете готовиться к экзамену, тем больше времени у вас будет на проработку каждой темы. Не забывайте, что домашнюю работу в 9-м классе пока еще не отменяли, а на нее тоже нужны силы. Начиная готовиться к ОГЭ по географии в первой половине года, можно уделять подготовке по часу в день. Начните с анализа слабых мест, изучите теорию. После января лучше сосредоточиться на решении тестов и заниматься по два часа в сутки. Рекомендуем также переходить от теории к практике, но разбить подготовку по месяцам следующим образом: