«Давай играть?»: особенности детской дружбы

Детская дружба – явление многогранное и сложное. Казалось бы, друзья навек завтра могут стать закоренелыми врагами. Действительно, взаимоотношения малышей имеют свои специфические особенности. Дети только-только учатся общаться со сверстниками. Родителям потребуется терпение и внимательное отношение к ним в этот период.
2-3 года
Раньше ребенку хватало общения с мамой и папой, но теперь он подрос, начал активно интересоваться своими ровесниками, у него появляется острая потребность играть в коллективе. Скорее всего, ребенок уже пошел в детский сад, а там, в многочисленном коллективе, как никогда очевидно, как нужна человеку дружба. Значит, пора выходить «в свет».
Однако дорожить дружбой ребенку еще только предстоит учиться. Часто она стремительно заканчивается, как только малыш видит, что на его игрушки «покушаются» другие дети.
И дело вовсе не в том, что малыш жадничает. Просто в этом возрасте сильно обострено чувство собственничества. К тому же, маленькие дети еще не умеют считаться с интересами другого человека. Поэтому, увидев такую ситуативную ссору, не стоит стыдить ребенка и категорично требовать, чтобы он немедленно поделился игрушкой. Надо предложить альтернативный вариант выхода из сложившегося конфликта: например, возможность равноценного обмена игрушек.
Учите детей договариваться без истерик и слез, тогда со временем они научатся совместной игре.
6-8 лет
Чем старше становится ребенок, тем серьезнее он относится к дружбе. Теперь его «не купишь» конфеткой. Дети, в общем-то, как и взрослые, выбирают в друзья ребят, с которыми им комфортно и приятно находить общий язык. Они делятся небольшими секретами, рассказывают друг другу о прошлых или предстоящих событиях, высказывают свое мнение и, конечно же, играют.
Именно игра составляет основу дружеских отношений в возрасте 6-8 лет.
Бывают ситуации, когда дети ссорятся буквально на пустом месте и родители хотят вмешаться, оградить от несправедливости и защитить свое чадо. Только стоит ли это делать? Не всегда, советуют психологи. Иногда нужно просто дать ребенку возможность разрешить конфликтную ситуацию самостоятельно. Однако при этом держите руку на пульсе: родители должны быть в курсе конфликта и чувств малыша по этому поводу.
Подростковый возраст
В подростковом возрасте ребенок нуждается в друге как никогда сильно. Для него друг – это человек, которому можно доверять, как самому себе. Именно поэтому любому подростку очень важно душевное единение с другом. Родители как бы отходят на второй план: «оперившийся» ребенок уже не может рассказать им обо всех переживаниях и тревогах, которые терзают юную душу.
Как быть, если родителям не нравятся друзья ребека? Прежде всего, надо понять, что именно вас смущает в этих детях.
Их личные качества, поведение, а может быть, вас не устраивает поведение их родителей? Если кажется, что товарищ может научить вашего ребенка плохому, стоит обсудить ситуацию с дочерью или сыном откровенно. Акцентируйте внимание на положительных качествах, но отмечайте и отрицательные стороны друга. Только не вешайте на него «ярлыки»! Вы должны правильно подать информацию, выводы пусть делает ваш ребенок.
В крайних случаях – дети прогуливают школу и часто попадают в неприятные ситуации – нужно ограничить общение и минимизировать встречи. Пусть ребенок всегда держит вас в курсе своего местонахождения и круга своих знакомых.
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