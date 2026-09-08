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Правда ли, что все дети рождаются с голубыми глазами?

Что говорит статистика?
Младенец в рубашке и ползунках
Источник: Freepik.com

По большому счету это правда. Несмотря на то, что в Европе количество голубоглазых колеблется от 15 до 90%, а в США среди белокожего населения голубые глаза только у каждого пятого, большинство детей европеоидной расы действительно рождается с глазами светло-синего цвета.

Как так происходит и почему потом глаза у некоторых детей меняют цвет?

Все дело в пигменте меланине, который отвечает за тон кожи, окрас волос и, в том числе, цвет глаз. Немного меланина в радужной оболочке глаз делает их цвет голубым, среднее количество пигмента – зеленым или светло-карим, большая концентрация меланина – темно-карим или черным.

Когда ребенок только появился на свет, его «запасы» меланина еще не сформировались – накопление пигмента продолжается и какое-то время после рождения. В связи с этим может меняться и цвет глаз, с которым младенец окончательно «определится» примерно к двум годам.

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