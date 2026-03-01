РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Хот-дог из слоеного теста

Хот-дог можно приготовить не только из булочек, но и из слоеного теста. Основу с сосиской я запекла вместе, а потом дополнила острой морковью и соусами. Вы можете добавить и другие любимые компоненты: сыр, свежие овощи или маринованный огурец.

Ингредиенты

Слоеное тесто (дрожжевое) - 250 г

Сосиска - 6 шт.

Морковь по-корейски - 100 г

Яйцо куриное - 0,5 шт.

Горчица или горничный соус - по вкусу

Майонез - по вкусу

Кетчуп - по вкусу

6 штук
  • 272 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 7.99
  • Ж: 19.55
  • У: 15.83

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления хот-дога из слоеного теста надо заранее разморозить тесто.

 

Фото 1

 

 

Тесто слегка раскатать. Нарезать на полоски.

 

Фото 2

 

 

Каждую полоску свернуть и защипнуть так, чтобы вошла сосиска (это можно прикинуть, приложив ее, и если размера не хватает - еще немного раскатать).

 

Фото 3

 

 

Положить внутрь сосиску.

 

Фото 4

 

 

Снизу тесто защипнуть.

 

Фото 5

 

 

Будущие хот-доги смазать яйцом.

 

Фото 6

 

 

Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут или до готовности теста.

 

Фото 7

 

 

Ну а теперь творческий процесс...

 

Полить хот-дог из слоеного теста соусами, выложить морковь по-корейски, как вам нравится и сколько душе угодно)).

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

 

Хот-дог из слоеного теста, рецепт с фото
Фото 10
Ссылка на первоисточник
наверх