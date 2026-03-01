Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления хот-дога из слоеного теста надо заранее разморозить тесто.
Тесто слегка раскатать. Нарезать на полоски.
Каждую полоску свернуть и защипнуть так, чтобы вошла сосиска (это можно прикинуть, приложив ее, и если размера не хватает - еще немного раскатать).
Положить внутрь сосиску.
Снизу тесто защипнуть.
Будущие хот-доги смазать яйцом.
Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут или до готовности теста.
Ну а теперь творческий процесс...
Полить хот-дог из слоеного теста соусами, выложить морковь по-корейски, как вам нравится и сколько душе угодно)).
Приятного аппетита.
