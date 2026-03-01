Для приготовления хот-дога из слоеного теста надо заранее разморозить тесто.

Тесто слегка раскатать. Нарезать на полоски.

Каждую полоску свернуть и защипнуть так, чтобы вошла сосиска (это можно прикинуть, приложив ее, и если размера не хватает - еще немного раскатать).

Положить внутрь сосиску.

Снизу тесто защипнуть.

Будущие хот-доги смазать яйцом.

Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут или до готовности теста.

Ну а теперь творческий процесс...

Полить хот-дог из слоеного теста соусами, выложить морковь по-корейски, как вам нравится и сколько душе угодно)).

Приятного аппетита.

