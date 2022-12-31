Ножки бантиком. Почему у малышей бывают проблемы со стопами

Далеко не все деформации стопы у детей требуют лечения (тем более оперативного), но в некоторых случаях без него не обойтись. Как разобраться в том, каким методом решить эти проблемы, aif.ru рассказал врач-ортопед-травматолог ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России, кандидат медицинских наук Алена Димитриева.

Деформации стоп у детей можно разделить на две группы: позиционные и ригидные. Первые часто проходят самостоятельно или требуют минимальной коррекции. Со вторыми справиться куда труднее, но тоже возможно.

Само пройдет?

Позиционные деформации возникают в связи с тем, как ребенок внутриутробно расположил ножки. Например, довольно часто у новорожденных отмечается пяточно-вальгусная деформация стоп. В этом случае стопа новорожденного будет прижата к тылу голени, то есть к ее передней поверхности. Даже неспециалист легко определит проблему на глаз.

Как правило, при такой деформации стопа очень легко выводится в нейтральное положение, и никаких ограничений в движении у ребенка не возникает. Обычно такая деформация самостоятельно проходит в среднем в срок от трех до пяти-шести месяцев. Чтобы ускорить процесс, врачи рекомендуют делать редрессирующие упражнения, то есть направленные противоположно деформации.

Следующая довольно частая позиционная деформация — это варусная установка стопы.

Стопа завернута вовнутрь и выглядит как косолапость, но важное отличие от косолапости — в том, что стопа легко выводится в нужное положение. И эта деформация также проходит самостоятельно со временем.

Когда косолапость необходимо лечить?

Истинной деформацией является врожденная косолапость. Руками врача или родителя исправить ее невозможно. Золотым стандартом лечения косолапости является методика Понсети. Она подразумевает этапную гипсовую коррекцию: сначала накладывается гипс от пальцев до верхней трети бедра (в среднем требуется четыре-шесть повязок), в дальнейшем делается ахиллотомия (короткая операция по пересечению ахиллова сухожилия на 1,5-2 см выше точки прикрепления его к пяточной кости), после чего ребенок носит брейсы (специальные ботинки с планкой) и наблюдается ортопедом.

Врожденная приведенная стопа отличается тем, что в этом случае у ребенка есть только неправильное положение стопы (приведение ее переднего отдела). Но в отличие от врожденной косолапости довольно часто это лишь косметический дефект и не ограничивает жизнь ребенка, тогда как при истинной косолапости ребенок будет испытывать в дальнейшем болевой синдром и трудности с подбором обуви.

Чтобы оценить выраженность приведения переднего отдела стопы, врач берет стопу младенца в руку между большим и указательным пальцами. В норме край стопы должен идти вдоль указательного пальца. Если стопа отклоняется вовнутрь, то врач оценивает степень отклонения. Если линия от середины пятки проходит через третий палец — это легкая степень, если ближе к четвертому или пятому — средняя, а если через мизинец, то тяжелая. В зависимости от степени деформации выбираются разные виды лечения.

При легкой степени приведения стопы достаточно упражнений и наблюдения в течение четырех-пяти месяцев, чтобы деформация скорректировалась сама. При средней и тяжелой формах (стопа пассивно не выводится руками) возможно этапное гипсование или unfo-брейсы — специальные ботиночки, которые можно носить вместо гипса. Они постепенно выводят стопу. Если проблема не решается, требуется оперативное лечение, которое, как правило, проводят после 12 лет.

Если проблема в тонусе мышц, которые разворачивают стопу вовнутрь (это может быть при детском церебральном параличе), можно прибегнуть к разным способам коррекции: физкультуре, растяжкам (например, использование деротационных манжет, которые разворачивают ноги наружу), гипсованию.

Почему возникает плоскостопие?

Но самая частая жалоба на приеме ортопеда — это плоскостопие. Вопрос только в том, физиологическое (свойственное по возрасту) оно или нет. И если это ригидное (устойчивое) плоскостопие, то выясняется, какой степени это нарушение и имеет ли оно проявления, ухудшающие качество жизни ребенка.

Большинство детей рождается с плоскими стопами (физиологической плоско-вальгусной стопой). Поэтому, когда ребенок начинает ходить, подозрения родителей на то, что у их ребенка плоскостопие, крепнут. Первое основание для этого — то, что у всех малышей в стопе есть жировой комочек. Он нужен для амортизации при ходьбе и постепенно рассасывается (в среднем к двум-трем годам). Второе — у детей очень эластичные связки. Поэтому, когда ребенок встает, его стопа «проседает» под весом тела и «заваливается» вовнутрь, отчего ножка выглядит плоской. Родителей это часто сильно беспокоит, но ортопед на это не обратит внимания. Если стопа младенца отклоняется во все стороны, то врач будет считать, что это вариант физиологической нормы.

Но если стопа у ребенка не просто плоская, но и ригидная (то есть застывшая в одном положении), обязательно такого малыша нужно показать врачу, потому что есть редкая форма врожденного плоскостопия — врожденное вертикальное стояние таранной кости, или врожденный вертикальный таран. Данное состояние требует раннего вмешательства — гипсовой коррекции с минимальной оперативной коррекцией, с последующим переводом в брейсы.

Когда и как лечить плоскостопие?

По данным медицинской литературы, стопа у человека формируется в среднем к восьми-десяти годам. Примерно 20% людей имеют плоскостопие в той или иной степени, то есть уплощение продольного свода стопы.

Плоско-вальгусная деформация — это практически синоним плоскостопия, ведь оно в большинстве случаев ассоциировано с вальгусом (отклонением заднего отдела стопы кнаружи). С возрастом вальгус уменьшается, и свод стопы формируется окончательно.

И хотя примерно каждому пятому человеку можно поставить диагноз «плоскостопие», многие об этом даже не догадываются. Это нормально, потому что степень плоскостопия для качества жизни неважна. Сама по себе плоская стопа не повод для паники. Врач обращает внимание совсем на другие моменты.

Чтобы понять, нужна ли пациенту коррекция плоскостопия, врачи ориентируются прежде всего на то, есть ли жалобы (боль в ногах, повышенная усталость стоп и прочее) и мобильна ли стопа (можно ли отклонить стопу в стороны).

Выделяют четыре формы плоскостопия:

мобильная симптоматическая;

мобильная бессимптомная;

ригидная симптоматическая — часто ассоциирована с тарзальными коалициями — сращениями костей стопы (обсуждается возможность хирургического лечения);

плоскостопие с коротким ахилловым сухожилием, или ригидная бессимптомная форма (обсуждается возможность хирургического лечения).

Сформировать правильный свод стелькой, ортопедической обувью не получится. Если у ребенка есть показания к хирургической коррекции, то его должен будет наблюдать ортопед до девяти-десяти лет, а затем уже можно принимать решение с родителями об операции. Впрочем, плоскостопие не требует экстренного хирургического вмешательства, если человек не планирует военную или спортивную карьеру, потому что скорректировать связанные с нарушением проблемы можно и другими способами.