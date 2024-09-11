9 вредных мифов о молочных зубах

Одни дети знают про фею, которая не скупится на вознаграждение за молочные зубы. Другие слышали о мышке: если оставить ей за шкафом выпавший зуб, то у тебя скоро вырастет новый, лучше прежнего. Однако бывают такие сказки, которые могут навредить здоровью ребенка. И верят в них не только дети, но и взрослые.