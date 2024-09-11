9 вредных мифов о молочных зубах

Одни дети знают про фею, которая не скупится на вознаграждение за молочные зубы. Другие слышали о мышке: если оставить ей за шкафом выпавший зуб, то у тебя скоро вырастет новый, лучше прежнего. Однако бывают такие сказки, которые могут навредить здоровью ребенка. И верят в них не только дети, но и взрослые.
Проект «Дети Mail.Ru» собрал самые популярные мифы о молочных зубах, а детский стоматологсЮлия Селютина помогла разобраться, какой от них на самом деле вред.
1. Длительное грудное вскармливание вызывает кариес
Некачественная и нерегулярная гигиена, характер питания и питья – все это лишь благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому нет прямой связи между длительным грудным вскармливанием и возникновением кариеса. И если у ребенка нет проблем с зубами, а мама решит завершить кормление грудью пораньше ради заботы о них, то это очень печальная сказка.
2. Серебрение зубов – эффективный метод лечения кариеса молочных зубов
Серебрение зубов – устаревшая методика лечения кариеса на начальных его этапах. При ее применении пораженные кариесом участки зубов приобретают черный цвет. И зубы остаются такими до момента смены, а это может растянуться на несколько лет. Некоторые молочные зубы выпадают, когда ребенок уже пошел в школу, другие – еще позже.
3. Трехлетний ребенок вполне может сам почистить зубы
Зубы ребенка вплоть до школьного возраста должен чистить кто-то из взрослых. В этом деле важны как продолжительность, так и техника чистки. Дошкольник в силу возраста, функциональной и психологической незрелости пока не в состоянии сделать все правильно сам. И если взрослые не проследят за процессом, то у ребенка вскоре возникнут проблемы с зубами, потребуется их лечение.
4. Лечить молочные зубы ни к чему, все равно они скоро выпадут
Каждый молочный зуб должен прослужить определенное время и выпасть в свой срок, сменившись на постоянный. Если молочный зуб требует лечения задолго до этого времени, то о нем необходимо позаботиться.
Во-первых, невылеченные молочные зубы могут болеть. Во-вторых, вовремя невылеченный молочный зуб может повлечь за собой серьезные осложнения. И тогда приходится удалять его раньше времени. Из-за этого могут возникнуть проблемы с положением постоянных зубов.
5. Белые зубы = здоровые зубы
Цвет зубов ничего не говорит об их здоровье. Часто встречаются абсолютно здоровые зубы желтого оттенка. И наоборот: обладатели белых зубов нуждаются в лечении у стоматолога.
Кроме того, иногда на зубах могут появляться белые пятна. Основной причиной их возникновения является кариес на начальных этапах. Еще белые зубы могут быть проявлением таких заболеваний как флюороз или гипоплазия. Так что обладателям белоснежных улыбок все равно нужно регулярно посещать кабинет стоматолога.
6. Молочный зуб можно и расшатать. Чем раньше он выпадет, тем быстрее появится постоянный
Здоровый молочный зуб, до физиологической смены которого должно пройти много времени, не так-то просто расшатать. У каждого есть довольно длинные корни. Кроме того, каждый зуб имеет связочный аппарат, который крепко удерживает его в лунке кости.
Но даже если по какой-то причине зуб выпал раньше срока (такое чаще бывает при травме) или его удалил врач (такое требуется при серьезных осложнениях от невылеченных вовремя зубов), то это вовсе не означает, что на его месте в самое ближайшее время появится новый. Наоборот, преждевременное удаление молочного зуба может отсрочить прорезывание постоянного.
7. Дорогая зубная паста эффективнее бюджетной
В вопросе выбора зубной пасты основную роль играет состав, а вовсе не цена. Иногда бюджетная паста может легко конкурировать с более дорогой. Следите, чтобы в состав детской зубной пасты не входил лаурилсульфат натрия. Этот компонент производители добавляют для лучшего пенообразования. Однако лаурилсульфат натрия может быть токсичен, это аллерген, и, кроме того, он высушивает слизистую оболочку полости рта.
Абразивы, входящие в состав детской зубной пасты, должны быть менее агрессивными, чем те, что присутствуют во взрослых продуктах. Щадящим очищающим действием обладают диоксид титана и диоксид кремния. А вот карбоната кальция или бикарбоната натрия в детской зубной пасте быть не должно.
8. Зубная паста с фтором бесполезна и даже опасна, особенно для маленьких детей. Это же токсин!
На самом деле, применение фторсодержащей зубной пасты необходимо для правильной профилактики кариеса. Особенно в тех районах, где наблюдается дефицит содержания фтора в водопроводной воде. Отказаться от пасты с фтором из-за таких сказок – большая ошибка.
Для маленьких детей безопасно даже проглатывание фторсодержащей зубной пасты. Фтор токсичен лишь в больших количествах, гораздо больших, чем содержится в обычном тюбике.
Важно соблюдать некоторые правила использования зубной пасты с фтором:
1) Концентрация фтора в зубной пасте должно соответствовать возрасту ребенка: 0-3 года – 500 ppm, 4-7лет – 1000 ppm, 8-14лет – 1400 ppm.
2) Количество пасты на зубной щетке должно быть величиной с горошину.
9. Если у родителей проблемы с зубами, то и у детей они будут
Важно понимать, о какого рода проблемах идет речь. Много невылеченных зубов, отсутствие некоторых из них из-за плохого ухода или проблемы с деснами, которые так же чаще всего возникают из-за некачественной чистки зубов – все это результат неблагоприятного воздействия целого ряда внешних факторов. И наследственность никакого отношения к этому не имеет.
Качественный уход, регулярные посещения стоматолога, проведение профилактических процедур минимизируют риски появления проблем с зубами у ребенка. Не нужно этим пренебрегать и винить во всем генетику. Наследственность влияет на предрасположенность к формированию неправильного прикуса или положения зубов, чрезмерную скученность или, наоборот, большие промежутки между зубами.
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