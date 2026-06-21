Соберите необходимые продукты для приготовления куриных блинчиков из фарша.

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В миску всыпьте муку, добавьте соль, яйца и влейте немного молока для начала.

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Тщательно венчиком смешайте всё до однородного состояния, чтобы не было комков.

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Порциями вливайте оставшееся молоко и вмешивайте его в тесто. Тесто должно получиться жидким и однородным.

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Добавьте в блинное тесто сырой куриный фарш и мелко нарезанный лук. Лук можно измельчить в блендере или натереть на тёрке, если вам так удобнее. На этом же этапе всыпьте разрыхлитель теста.

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Вмешайте тщательно куриный фарш с луком в блинное тесто до однородности. После добавления фарша тесто по густоте будет напоминать тесто для оладий.

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На среднем огне разогрейте блинную сковороду. Перед каждым блинчиком смазывайте её кисточкой растительным маслом.

Налейте на разогретую сковороду полный половник теста. Ложкой распределите его равномерно по всей окружности сковороды. Толщину блинчиков определяйте сами. Но сильно толстыми их не стоит делать, иначе есть риск, что фарш останется сырым.

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На небольшом огне пеките блинчик с первой стороны примерно 3-4 минуты. Важно поддерживать небольшой огонь, чтобы фарш с луком успели приготовиться.

Как только поверхность блина из глянцевой станет матовой, переверните блинчик лопаточкой.

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На второй стороне пеките блинчик также 3-4 минуты, на небольшом огне, чтобы фарш внутри окончательно приготовился и блинчик подрумянился с другой стороны.

Так же испеките все остальные блинчики.

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Куриные блинчики из фарша готовы. Подавайте их к столу горячими со сметаной или просто так.

Шикарный и очень сытный завтрак!

Приятного аппетита!

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