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Куриные блинчики (из фарша)

Про некоторые рецепты порой слагают легенды, что повар готовил одно блюдо, но вдруг что-то случайно уронил в миску и пришлось готовить совсем другое. Мне кажется, что с рецептом этих блинчиков произошла именно такая история. Задумав сделать блинчики с начинкой из фарша, кто-то случайно перевернул миску с фаршем прям в тесто и решил: "Ну не пропадать же добру?
Испеку, как есть!" И не ошибся! Такие блинчики просто чудо как вкусны! И просто так, и со сметаной!

Ингредиенты

Мука пшеничная - 250 г

Яйца - 2 шт.

Соль - 1,5 ч.л.

Молоко - 400 мл

Разрыхлитель теста - 0,5 ч.л.

Фарш куриный (сырой) - 450 г

Лук репчатый - 70 г

Масло растительное (для смазки сковороды) - по потребности

Получилось 8 блинчиков диаметром 24 см.
  • 154 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 9.89
  • Ж: 5.49
  • У: 16.37

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления куриных блинчиков из фарша.

 

Фото 1

 

 

В миску всыпьте муку, добавьте соль, яйца и влейте немного молока для начала.

 

Фото 2

 

 

Тщательно венчиком смешайте всё до однородного состояния, чтобы не было комков.

 

Фото 3

 

 

Порциями вливайте оставшееся молоко и вмешивайте его в тесто. Тесто должно получиться жидким и однородным.

 

Фото 4

 

 

Добавьте в блинное тесто сырой куриный фарш и мелко нарезанный лук. Лук можно измельчить в блендере или натереть на тёрке, если вам так удобнее. На этом же этапе всыпьте разрыхлитель теста.

 

Фото 5

 

 

Вмешайте тщательно куриный фарш с луком в блинное тесто до однородности. После добавления фарша тесто по густоте будет напоминать тесто для оладий.

 

Фото 6

 

 

На среднем огне разогрейте блинную сковороду. Перед каждым блинчиком смазывайте её кисточкой растительным маслом.

 

Налейте на разогретую сковороду полный половник теста. Ложкой распределите его равномерно по всей окружности сковороды. Толщину блинчиков определяйте сами. Но сильно толстыми их не стоит делать, иначе есть риск, что фарш останется сырым.

 

Фото 7

 

 

На небольшом огне пеките блинчик с первой стороны примерно 3-4 минуты. Важно поддерживать небольшой огонь, чтобы фарш с луком успели приготовиться.

 

Как только поверхность блина из глянцевой станет матовой, переверните блинчик лопаточкой.

 

Фото 8

 

 

На второй стороне пеките блинчик также 3-4 минуты, на небольшом огне, чтобы фарш внутри окончательно приготовился и блинчик подрумянился с другой стороны.

 

Так же испеките все остальные блинчики.

 

Фото 9

 

 

Куриные блинчики из фарша готовы. Подавайте их к столу горячими со сметаной или просто так.

 

Шикарный и очень сытный завтрак!

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Куриные блинчики (из фарша), рецепт с фото
Фото 11

Дополнения к рецепту

  • Репчатый лук можно заменить на зелёный в том же количестве.
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