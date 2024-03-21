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Салат «Фруктовый рай»

Ингредиенты

Клубника свежая – 100 грамм;

Бананы – 1 шт;

Киви – 1 шт;

Ананасы в сиропе – 100 грамм;

Апельсины – 1 шт;

Йогурт клубничный – 150 грамм;

Миндаль – 30 грамм.

  • 77 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

 Фруктовые салаты созданы для праздника, поэтому и подавать их нужно соответственно. Лучше всего смотрятся они в объёмных прозрачных фужерах, которые обязательно надо украсить изящным ободком. Сначала края фужера опускают на определённую глубину в яичный белок, а затем сразу же погружают в сахарный песок. Фужеры слегка встряхивают, чтобы удалить лишний сахар, после чего сушат. Приготовьте такой салат и получите райское наслаждение!

Для приготовления салата нужно взять свежую клубнику, крупный плод киви «бабочка», банан, апельсин, консервированные ананасы без сиропа, миндаль и клубничный йогурт.

Ингредиенты для фруктового салата
Фото 1

Банан очистить от кожуры, разрезать вдоль пополам, а затем тонко нарезать поперёк.

Бананы пластинками
Фото 2

Плод киви очистить от кожицы и мелко нарезать.

Киви для салата
Фото 3

Кольца ананасов вынуть из сиропа и нарезать на кусочки.

Ананас дольками
Фото 4

Апельсин очистить, разделить на дольки, снять с них белую кожицу и измельчить.

Апельсины дольками
Фото 5

Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей.

Клубника порезанная дольками
Фото 6

Соединить все фрукты.

Ингредиенты фруктового салата
Фото 7

Смесь перемешать.

Перемешать ингредиенты
Фото 8

Разложить фрукты в бокалы.

Фруктовый салат в бокалах
Фото 9

Миндаль залить на 10 минут кипятком.

Миндаль замоченный
Фото 10

С ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить.

Раскрошить миндаль
Фото 11

Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалём.

Украсить салат миндальной крошкой
Фото 12

Приятного аппетита!

Рецепт салата Фруктовый рай
Фото 13
Салат «Фруктовый рай», рецепт с фото
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