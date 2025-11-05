Почему волосы седеют: объяснение для детей и советы родителям

Дети часто замечают: у родителей или бабушек с дедушками волосы становятся серыми или белыми. И спрашивают: «Почему так происходит? Волосы стареют?» Чтобы объяснить, нужно рассказать, что цвет волос зависит от пигмента — и с возрастом этот пигмент просто исчезает.



Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

Источник: freepik

Почему волосы меняют цвет

Внутри каждого волоса есть крошечные клетки — меланоциты. меланин — именно оно придаёт волосам цвет. У кого-то его больше, и волосы получаются тёмными, у кого-то меньше — светлыми или рыжеватыми. Они производят особое вещество под названием— именно оно придаёт волосам цвет. У кого-то его больше, и волосы получаются тёмными, у кого-то меньше — светлыми или рыжеватыми.

С возрастом меланоциты постепенно «устают» и начинают работать медленнее. Пигмента вырабатывается всё меньше, и в какой-то момент волосы перестают окрашиваться совсем. Тогда они становятся седыми — то есть бесцветными. На свету такие волосы кажутся белыми или серебристыми, потому что внутри них появляются крошечные пузырьки воздуха, отражающие свет.

Иногда седина появляется раньше, чем человек постареет. Это может быть связано с наследственностью — если у родителей волосы начали седеть рано, у ребёнка в будущем, скорее всего, будет так же. Бывает и так, что на цвет влияет стресс или нехватка витаминов: организм тратит силы на восстановление, и пигмент временно «замолкает». Но чаще всего седина — просто естественный знак того, что тело живёт и меняется.

Почему это не плохо

Седые волосы не становятся слабее или «мертвыми». Они растут так же, как раньше, просто потеряли краску. Многие люди, особенно с тёмными волосами, замечают первые серебристые пряди и решают не закрашивать их — потому что седина может быть очень красивой и делает лицо выразительным.

Можно показать ребёнку под лампой седой волос: он блестит сильнее, потому что свет отражается от прозрачных стенок. Это помогает увидеть, что седина — не признак болезни, а результат того, как устроена природа.

Советы родителям

Отвечая ребёнку, говорите просто и спокойно: волосы седеют потому, что клетки перестают делать пигмент — тот самый «краситель», который окрашивает волосы. Можно объяснить через сравнение: краска закончилась, и кисточка стала рисовать белым. Лучше не говорить, что седина — это старость или усталость. Для ребёнка это звучит пугающе. Гораздо полезнее показать, что это естественная часть жизни, как морщинки, веснушки или изменение роста.

Если ребёнок заинтересовался, можно понаблюдать вместе, как цвет волос у людей бывает разным: у кого-то чёрный и густой, у кого-то светлый, у кого-то с серебряным блеском. Это развивает уважение к различиям и учит видеть красоту в естественных изменениях.