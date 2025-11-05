РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Почему волосы седеют: объяснение для детей и советы родителям

Дети часто замечают: у родителей или бабушек с дедушками волосы становятся серыми или белыми. И спрашивают: «Почему так происходит? Волосы стареют?» Чтобы объяснить, нужно рассказать, что цвет волос зависит от пигмента — и с возрастом этот пигмент просто исчезает.

Журналист, филолог
freepik
Источник: freepik

Почему волосы меняют цвет

Внутри каждого волоса есть крошечные клетки — меланоциты.

Они производят особое вещество под названием меланин — именно оно придаёт волосам цвет. У кого-то его больше, и волосы получаются тёмными, у кого-то меньше — светлыми или рыжеватыми.

С возрастом меланоциты постепенно «устают» и начинают работать медленнее. Пигмента вырабатывается всё меньше, и в какой-то момент волосы перестают окрашиваться совсем. Тогда они становятся седыми — то есть бесцветными. На свету такие волосы кажутся белыми или серебристыми, потому что внутри них появляются крошечные пузырьки воздуха, отражающие свет.

Иногда седина появляется раньше, чем человек постареет. Это может быть связано с наследственностью — если у родителей волосы начали седеть рано, у ребёнка в будущем, скорее всего, будет так же. Бывает и так, что на цвет влияет стресс или нехватка витаминов: организм тратит силы на восстановление, и пигмент временно «замолкает». Но чаще всего седина — просто естественный знак того, что тело живёт и меняется.

Почему это не плохо

Седые волосы не становятся слабее или «мертвыми». Они растут так же, как раньше, просто потеряли краску. Многие люди, особенно с тёмными волосами, замечают первые серебристые пряди и решают не закрашивать их — потому что седина может быть очень красивой и делает лицо выразительным.

Можно показать ребёнку под лампой седой волос: он блестит сильнее, потому что свет отражается от прозрачных стенок. Это помогает увидеть, что седина — не признак болезни, а результат того, как устроена природа.

Советы родителям

Отвечая ребёнку, говорите просто и спокойно: волосы седеют потому, что клетки перестают делать пигмент — тот самый «краситель», который окрашивает волосы. Можно объяснить через сравнение: краска закончилась, и кисточка стала рисовать белым. Лучше не говорить, что седина — это старость или усталость. Для ребёнка это звучит пугающе. Гораздо полезнее показать, что это естественная часть жизни, как морщинки, веснушки или изменение роста.

Если ребёнок заинтересовался, можно понаблюдать вместе, как цвет волос у людей бывает разным: у кого-то чёрный и густой, у кого-то светлый, у кого-то с серебряным блеском. Это развивает уважение к различиям и учит видеть красоту в естественных изменениях.

Понимание того, почему волосы седеют, помогает ребёнку спокойнее относиться к изменениям — и в себе, и в других. Седина — не знак слабости, а естественный результат долгой, насыщенной жизни. Когда родители объясняют это просто и доброжелательно, ребёнок учится видеть в возрасте не страх, а мудрость и опыт.

Ссылка на первоисточник
наверх