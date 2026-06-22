Правда ли, что слоны боятся мышей: простое объяснение для детей

Скорее нет. Нет доказательств, что у слонов есть какая-то особая «страшная слабость» именно перед мышами. Но слон может вздрогнуть или отступить, если рядом с ним вдруг быстро пробежит маленькое животное. И дело тут не в том, что это мышь, а в том, что движение было неожиданным.