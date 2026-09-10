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Кабачки с яйцом и сосисками на сковороде

В сезон кабачков такое блюдо может быть дежурным вариантом на завтрак (или на ужин). Яйца можно оставить в виде глазуньи или перемешать с кабачками и сосисками в сковороде - это уже на ваш вкус. В этот раз я не стала добавлять никаких специй, но к такому блюду отлично подойдёт щепотка прованских трав или просто свежий тимьян (добавьте в момент обжарки кабачков, чтобы сделать вкус блюда ярче).

Ингредиенты

Кабачок - 200 г

Сосиски - 2-3 шт.

Яйца - 4 шт.

Масло растительное - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

  • 163 кКал
  • 0 ч. 20 мин.
  • Б: 7.67
  • Ж: 13.63
  • У: 2.24

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления кабачков с яйцом и сосисками на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Нарежьте кабачок тонкими ломтиками или небольшими кубиками.

 

Фото 2

 

 

Сосиски нарежьте кружочками не очень толсто.

 

Фото 3

 

 

Разогрейте в сковороде масло и на сильном огне слегка поджарьте кабачки до прозрачности или лёгкого румянца.

 

Фото 4

 

 

Добавьте сосиски, перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Вбейте яйца и посолите сверху по вкусу. Как я уже говорила, можно оставить яйца "как есть" или перемешать с содержимым сковороды.

 

Фото 6

 

 

Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте примерно 5-8 минут, пока яйца не схватятся. Можно прожарить их полностью или оставить с полужидким желтком.

 

Фото 7

 

 

Кабачки с яйцом и сосисками на сковороде готовы. Можно завтракать.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Кабачки с яйцом и сосисками на сковороде, рецепт с фото
Фото 10
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