Соберите необходимые продукты для приготовления кабачков с яйцом и сосисками на сковороде.

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Нарежьте кабачок тонкими ломтиками или небольшими кубиками.

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Сосиски нарежьте кружочками не очень толсто.

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Разогрейте в сковороде масло и на сильном огне слегка поджарьте кабачки до прозрачности или лёгкого румянца.

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Добавьте сосиски, перемешайте.

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Вбейте яйца и посолите сверху по вкусу. Как я уже говорила, можно оставить яйца "как есть" или перемешать с содержимым сковороды.

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Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте примерно 5-8 минут, пока яйца не схватятся. Можно прожарить их полностью или оставить с полужидким желтком.

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Кабачки с яйцом и сосисками на сковороде готовы. Можно завтракать.

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Приятного аппетита!

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