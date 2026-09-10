Ингредиенты
Кабачок - 200 г
Сосиски - 2-3 шт.
Яйца - 4 шт.
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
- 163 кКал
- 0 ч. 20 мин.
- Б: 7.67
- Ж: 13.63
- У: 2.24
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления кабачков с яйцом и сосисками на сковороде.
Нарежьте кабачок тонкими ломтиками или небольшими кубиками.
Сосиски нарежьте кружочками не очень толсто.
Разогрейте в сковороде масло и на сильном огне слегка поджарьте кабачки до прозрачности или лёгкого румянца.
Добавьте сосиски, перемешайте.
Вбейте яйца и посолите сверху по вкусу. Как я уже говорила, можно оставить яйца "как есть" или перемешать с содержимым сковороды.
Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте примерно 5-8 минут, пока яйца не схватятся. Можно прожарить их полностью или оставить с полужидким желтком.
Кабачки с яйцом и сосисками на сковороде готовы. Можно завтракать.
Приятного аппетита!
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