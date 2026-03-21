Может ли родитель находиться с ребенком в стационаре круглосуточно?

Право на совместное пребывание в стационаре регламентируется законом. Однако условия меняются в зависимости от возраста маленького пациента.

Об этом aif.ru рассказал главный внештатный специалист неонатолог, главный врач «Морозовской детской городской клинической больницы» Валерий Горев.

Да, родитель имеет законное право находиться в круглосуточном стационаре вместе с ребенком младше 4 лет. Законный представитель (мать, отец или опекун) может быть госпитализирован вместе с ним круглосуточно без каких-либо ограничений и дополнительных условий.

Это безусловное право. Если ребенок старше 4 лет, госпитализация родителя также возможна, но при наличии медицинских показаний. Основанием в этом случае служит неспособность ребенка самостоятельно обслуживать себя (например, ограничения в подвижности, инвалидность, нарушение развития). В этом случае присутствие родителя не только допускается, но и приветствуется, так как обеспечивает более качественный уход. В условиях больницы медицинский персонал физически не может находиться с каждым ребенком постоянно.обеспечивает непрерывный контроль и индивидуальную заботу совместно с медицинской командой, что положительно сказывается на самочувствии и выздоровлении ребенка.

В последнее время детские стационары стали значительно более открытыми для посещений — как для родителей, так и для других родственников. Есть наблюдения, что присутствие родителей влияет на выздоровление ребенка. В случае с новорожденными и детьми до года совместная госпитализация напрямую влияет на физическое и неврологическое развитие. Когда мама находится рядом, у нее нет проблем с лактацией, и ребенок продолжает получать грудное молоко, а грудное вскармливание снижает вероятность развития инфекционных осложнений и способствует уменьшению риска осложнений у недоношенных малышей.

Сегодня многие медицинские учреждения практически не создают препятствий для визитов, и навещать ребенка могут не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками. Абсолютно открытой стала и история с приходом представителей духовенства. Если родители считают важным, например, крещение новорожденного —стационары идут навстречу таким просьбам, понимая их значение для семьи.

Мы не можем с уверенностью утверждать, что визиты родственников или обряды напрямую влияют на медицинские показатели. Однако совершенно точно: такая открытость настраивает родителей позитивно, снижает уровень тревоги и делает их более приверженными лечению. А спокойные и уверенные родители — это важная часть выздоровления ребенка.

При этом в стационаре рядом с пациентами достаточно медицинского персонала. Врачи и медсестры регулярно подходят к ребенку и внимательно следят за его состоянием, что обеспечивает непрерывное наблюдение и своевременный медицинский контроль.