Чем отличаются гепард и леопард: простое объяснение для детей

Гепард и леопард — две большие кошки, которых легко перепутать из-за пятнистой шерсти. Оба хищника живут в Африке, умеют отлично маскироваться и охотятся на других животных. Но на самом деле они сильно отличаются и даже относятся к разным родам.



Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

Источник: Midjourney

Чем отличаются гепард и леопард

Самое простое отличие — телосложение. Гепард выглядит стройным и легким, у него длинные ноги, небольшая голова и очень длинное тело. Леопард кажется гораздо более крепким: у него широкая грудь, мощные лапы, большая голова и толстый хвост.

Есть разница и в окраске. У гепарда шерсть покрыта отдельными черными пятнами. У леопарда пятна собраны в розетки — кольца или группы темных пятен с более светлой серединой.

Проще всего запомнить так: у гепарда отдельные точки, а у леопарда — пятна-розетки.

Почему гепард такой стройный

Все тело гепарда приспособлено для быстрого бега. У него длинные ноги, гибкий позвоночник, длинный хвост для равновесия и относительно легкое тело.

Во время бега позвоночник сильно сгибается и разгибается, поэтому длина шага становится очень большой. Лапы помогают быстро отталкиваться от земли, а хвост работает как руль.

Гепарду не нужна огромная сила, чтобы повалить крупную добычу. Его главное оружие — скорость и способность быстро изменить направление движения.

Почему леопард такой мощный

Леопард не может разогнаться так быстро, как гепард, зато у него гораздо более сильные мышцы. Мощные плечи, лапы и челюсти позволяют ему хватать добычу, которую бывает трудно удержать.

Эта сила нужна не только для охоты. Леопард способен забраться на дерево вместе с тушей животного и оставить ее там, подальше от гиен, львов и других конкурентов. Для гепарда такое поведение нехарактерно.

Кто быстрее

Гепард — самый быстрый наземный зверь. На коротком отрезке он способен разгоняться примерно до 100 км/ч, а некоторые оценки максимальной скорости немного выше.

Но гепард не может долго поддерживать такой темп. Быстрый рывок обычно длится считанные десятки секунд, после чего животному требуется отдых.

Леопард тоже способен быстро бегать, но его максимальная скорость значительно ниже. Ему важнее внезапно приблизиться к добыче и атаковать из засады.

Почему гепард не может долго бежать

Во время стремительного рывка мышцы гепарда работают с огромной нагрузкой. Организм быстро расходует кислород и выделяет много тепла.

Поэтому после погони гепарду нужно восстановиться. Если добыча успела убежать, повторить такой рывок сразу он не сможет. Это одна из причин, почему гепард старается подойти к жертве как можно ближе перед началом погони.

Как гепард охотится

Гепард обычно охотится днем. Он старается незаметно приблизиться к добыче, а затем внезапно бросается за ней.

Главным оружием становится скорость. Гепард может преследовать газель или другое быстрое животное, резко менять направление и сбивать добычу с ног.

После удачной погони ему нужно быстро поесть. Гепард не отличается такой силой, как леопард, и может потерять добычу, если рядом появятся более крупные хищники.

Как охотится леопард

Леопард чаще рассчитывает не на длительную погоню, а на внезапную атаку. Он умеет долго и почти бесшумно подкрадываться к добыче.

Хищник может спрятаться в высокой траве, кустах или среди деревьев, а затем резко броситься вперед. Такая охота требует силы, ловкости и хорошего чувства момента.

Леопарды могут охотиться и днем, и ночью. Они хорошо видят в условиях слабого освещения.

Почему у гепарда на морде черные полосы

От внутренних уголков глаз к уголкам рта у гепарда идут две черные полосы. Их часто называют «слезными линиями».

Точная роль этих полос до конца не установлена. Предполагается, что они могут уменьшать блики от солнечного света и помогать гепарду лучше видеть во время дневной охоты.

Такие полосы есть у всех гепардов и являются одним из самых удобных признаков для их определения.

Есть ли такие полосы у леопарда

У леопарда нет характерных длинных черных полос, идущих от глаз к уголкам рта. На морде у него есть отдельные пятна и другие темные отметины, но они устроены иначе. Поэтому если у пятнистой кошки хорошо видны две темные линии от глаз вниз, перед нами почти наверняка гепард.

Кто лучше лазает по деревьям

Леопард — отличный альпинист. Его сильные лапы и длинные когти помогают легко взбираться на деревья. Он может отдыхать на ветках и прятать там добычу. Иногда леопард затаскивает на дерево тушу, которая весит больше самого хищника.

Гепард тоже способен забраться на невысокое дерево или лежать на ветвях, но его тело гораздо лучше приспособлено к бегу, чем к лазанию.

Почему гепард не втягивает когти

Это одно из необычных отличий гепарда от большинства других крупных кошек. Его когти лишь частично втягиваются и остаются немного выступающими. Они работают как шипы на подошве спортивной обуви. Благодаря им лапы лучше сцепляются с землей во время стремительного бега.

У леопарда когти полностью втягиваются. Это помогает им оставаться острыми и использоваться во время лазания и захвата добычи.

Кто сильнее

Леопард значительно сильнее гепарда. Он обладает более мощными челюстями и мускулатурой и способен справляться с более крупной добычей.

Гепард выигрывает не за счет силы, а благодаря скорости. Он избегает прямой борьбы с крупными хищниками и старается как можно быстрее съесть добычу после охоты. Поэтому встретившийся с леопардом гепард обычно предпочтет отступить, а не вступать в драку.

Где живут гепарды

Большинство современных гепардов живет в Африке. Они предпочитают открытые пространства: саванны, степи и полупустыни, где удобно преследовать добычу.

Небольшая популяция азиатских гепардов сохранилась в Иране. Этот вид находится под очень серьезной угрозой исчезновения. Гепардам особенно важны большие территории с достаточным количеством добычи и возможностью быстро бегать.

Где живут леопарды

Леопарды распространены гораздо шире. Они встречаются в Африке и некоторых районах Азии. Эти кошки способны жить в самых разных условиях: в саваннах, лесах, горах, полупустынях и даже рядом с городами. Такая приспособляемость помогает леопардам сохраняться в местах, где многие другие крупные хищники исчезли. Некоторые популяции леопардов живут в очень холодных регионах и имеют более густой мех.

Кто лучше прячется

Оба хищника отлично маскируются. Пятна помогают им сливаться с травой, листьями и пятнами солнечного света.

Но леопард особенно хорошо использует укрытия. Он может лежать среди ветвей или высокой травы практически неподвижно, пока добыча не подойдет достаточно близко.

Гепард тоже умеет скрываться, но его охота чаще заканчивается открытой погоней.

Что они едят

Гепарды обычно охотятся на сравнительно небольших и быстрых животных. Их добычей могут становиться газели, импалы, зайцы и другие животные подходящего размера.

Леопард способен охотиться на гораздо более разнообразную добычу. В его рацион входят антилопы, обезьяны, птицы, грызуны, рептилии и другие животные.

Размер добычи зависит от конкретного леопарда и того, что доступно в его среде обитания.

Живут ли они семьями

Гепарды и леопарды ведут довольно разный образ жизни. Взрослые леопарды обычно живут поодиночке и встречаются главным образом для размножения.

Самки выращивают детенышей самостоятельно. Молодые леопарды остаются с матерью некоторое время, а затем начинают самостоятельную жизнь.

У гепардов самки тоже обычно живут отдельно с детенышами. А вот братья из одного выводка иногда остаются вместе после взросления и образуют небольшие группы.

Почему гепарды иногда собираются в группы

Молодые самцы гепардов, особенно братья из одного выводка, могут объединяться в небольшие группы. Вместе им проще защищать территорию и добычу.

Самки обычно ведут одиночный образ жизни и встречаются с самцами только на определенный период. Такой образ жизни отличается от поведения львов, которые живут большими семейными группами.

Может ли леопард зарычать

Леопард относится к крупным кошкам рода Panthera, представители которого способны издавать настоящее рычание. Он также может урчать, шипеть, рычать и издавать другие звуки. Особенно известен необычный звук, который иногда называют «пилением» или «хриплым кашлем».

Гепард относится к другому роду и настоящим рычанием не обладает. Он может мурлыкать, шипеть, мяукать, щебетать и издавать другие звуки.

Кто опаснее для человека

И гепард, и леопард — дикие хищники, поэтому приближаться к ним нельзя. Однако поведение этих животных сильно различается.

Гепард обычно старается избегать человека. Его тело и образ жизни приспособлены к быстрому бегству, а не к борьбе с крупным противником.

Леопард гораздо мощнее и способен атаковать человека, особенно если животное ранено, защищает детенышей или привыкло охотиться рядом с людьми. Поэтому встреча с леопардом требует особой осторожности.

Как быстро отличить гепарда от леопарда

Сначала посмотрите на пятна. У гепарда это отдельные черные точки, а у леопарда — темные розетки с более светлой серединой.

Затем обратите внимание на лицо. Две темные полосы от глаз к уголкам рта — характерный признак гепарда.

Если животное выглядит стройным, длинноногим и очень легким, это, скорее всего, гепард. Если перед вами мускулистая кошка с широкой головой и мощными лапами, вероятнее всего, это леопард.

Советы родителям

Отвечая ребенку на этот вопрос, лучше всего начать с трех признаков. У гепарда отдельные черные пятна, две темные полосы на морде и очень стройное тело. У леопарда пятна образуют розетки, тело более мощное, а хвост и лапы приспособлены в том числе для лазания по деревьям.

Интересно объяснить и главное различие в образе жизни. Гепард — специалист по скорости: он догоняет добычу на открытом пространстве. Леопард — специалист по скрытности и силе: он подкрадывается, внезапно атакует и может унести добычу на дерево.

Можно предложить ребенку найти на фотографиях сначала «слезные линии», а потом рассмотреть пятна. Эти два признака позволяют довольно быстро отличить гепарда от леопарда.