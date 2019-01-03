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Пицца а-ля пеперонни.

Пицца а-ля пеперонни.🍕

Колбаса была краковская, тоже очень вкусно. Вместо помидор томатная паста и два маринованных помидора. Так сказать зимний и бюджетный вариант пиццы 😊
Ингредиенты :
Тесто дрожжевое -200 г
Колбаса краковская (или салями, сервелат) -150 г
Сыр -150 г
Помидоры маринованные -2 маленьких
Для соуса :
Томатная паста -3 ст.л
Майонез -2 ст.л
Мёд -1 чл
Паприка - 1 ч.л
Чеснок -2 зубчика
Специи, соль -щепотка
Базилика не было в наличии.
Тесто у меня было дрожжевое на кефире.

Раскатать круг, переложить на смазанный противень.
Для соуса смешать все ингредиенты, намазать тесто, сверху помидоры (думаю совсем даже не обязательно, томат паста достаточно), сыр через терку и колбасу кружками. Выпекать в заранее разогретой духовке 15 мин при 250`.
Приятного аппетита!


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