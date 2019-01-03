Пицца а-ля пеперонни.🍕

Колбаса была краковская, тоже очень вкусно. Вместо помидор томатная паста и два маринованных помидора. Так сказать зимний и бюджетный вариант пиццы 😊

Ингредиенты :

Тесто дрожжевое -200 г

Колбаса краковская (или салями, сервелат) -150 г

Сыр -150 г

Помидоры маринованные -2 маленьких

Для соуса :

Томатная паста -3 ст.л

Майонез -2 ст.л

Мёд -1 чл

Паприка - 1 ч.л

Чеснок -2 зубчика

Специи, соль -щепотка

Базилика не было в наличии.

Тесто у меня было дрожжевое на кефире. Новости СМИ2

Для соуса смешать все ингредиенты, намазать тесто, сверху помидоры (думаю совсем даже не обязательно, томат паста достаточно), сыр через терку и колбасу кружками. Выпекать в заранее разогретой духовке 15 мин при 250`.

Приятного аппетита!



