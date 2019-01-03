Пицца а-ля пеперонни.🍕

Колбаса была краковская, тоже очень вкусно. Вместо помидор томатная паста и два маринованных помидора. Так сказать зимний и бюджетный вариант пиццы 😊
Ингредиенты :
Тесто дрожжевое -200 г
Колбаса краковская (или салями, сервелат) -150 г
Сыр -150 г
Помидоры маринованные -2 маленьких
Для соуса :
Томатная паста -3 ст.л
Майонез -2 ст.л
Мёд -1 чл
Паприка - 1 ч.л
Чеснок -2 зубчика
Специи, соль -щепотка
Базилика не было в наличии.
Тесто у меня было дрожжевое на кефире.
Для соуса смешать все ингредиенты, намазать тесто, сверху помидоры (думаю совсем даже не обязательно, томат паста достаточно), сыр через терку и колбасу кружками. Выпекать в заранее разогретой духовке 15 мин при 250`.
Приятного аппетита!
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