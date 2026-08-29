Морить червяка. Мармеладные страшилки: вред для психики или паника родителей

Мармеладные червячки, хрустящие скелеты и другие «страшилки» с полок магазинов вызывают беспокойство у родителей и даже у Министерства просвещения РФ.

Что не так с мармеладными насекомыми: позиция Минпросвещения

Ведомство направило в регионы методические рекомендации, в которых указало на неадекватность, с точки зрения психоневролога , желания ребёнка есть сладости в виде червей, крови и фекалий.прокомментировала, в каких случаях такие лакомства могут нести реальные риски для детской психики и пищевого поведения. Подробности — в материале

В методических рекомендациях Министерства просвещения РФ, направленных в регионы, ведомство актуализировало вопросы регулирования использования цифровых технологий детьми. В документе отдельно отмечено негативное влияние контента на пищевой выбор ребёнка под воздействием рекламы или популярных видеороликов.

«Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребёнка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)», — говорится в документе.

Ведомство рекомендует педагогам и родителям быть внимательными к таким продуктам и перенаправлять игровую активность детей в развивающее русло.

Мнение психолога КФУ: риски стирания границ

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Инна Кротова отметила, что единичное или эпизодическое употребление таких конфет не способно поломать устоявшиеся пищевые привычки. Однако системное поедание мармеладных фигурок, напоминающих живых существ, может привести к бессознательному стиранию границ между категориями «съедобное» и «несъедобное».

«Ребёнок, поедая фигурку, напоминающую живое существо, бессознательно стирает границы между категориями "съедобное" и "несъедобное". Угроза формируется системно, когда подкрепляется эмоционально и повторяется изо дня в день», — пояснила психолог.

Кротова провела параллель с социологической концепцией «Окна Овертона», описывающей механизм перехода публичных высказываний из разряда табуированных в разряд приемлемых. Однако она подчеркнула, что распространение новой идеи не равняется сбою в пищевом поведении. Расстройство пищевого поведения (РПП), такое как пикацизм (поедание несъедобных предметов), диагностируется не ранее чем через три недели или месяц регулярных отклонений и всегда является реакцией на сильный стресс или эмоциональное потрясение.

«Пикацизм как клиническое проявление диагностируется не ранее чем через три недели или месяц регулярных отклонений. Это всегда реакция на сильный стресс или эмоциональное потрясение, и зачастую такой симптом указывает на тяжелые психические расстройства», — отметила эксперт.

Тревожные сигналы: когда родителям стоит бить тревогу

Инна Кротова выделила критерии, при которых родителям необходимо насторожиться и обратиться за консультацией к специалисту:

Ребёнок отказывается от любой другой пищи, кроме этих сладостей. Это указывает на формирование патологического пищевого предпочтения.

Такое предпочтение длится около месяца (иногда меньше, но две недели являются критическим сроком). Если хронологический цикл не меняет гастрономических пристрастий, это повод для беспокойства.

Присутствует нелогичное, иррациональное объяснение любви к этому продукту либо наблюдается ярко выраженная фобия к обычной еде. Это может свидетельствовать о психологических нарушениях, требующих вмешательства.

Психолог также предупредила, что если родители регулярно угощают малыша 4–5 лет мармеладками, едят их вместе с ним, хвалят и эмоционально поддерживают этот процесс, они формируют нейронный мостик: «это вкусно и правильно». В этой ситуации родитель не проводит различий между игровой формой и реальностью, а сливает эти понятия воедино. Если при этом ребёнок имеет узкий круг общения, его картина мира искажается.

«В таком случае действительно возможна модель, когда стирается грань между природным объектом и продуктом. Но это не механическая реакция на форму конфеты, а сложный поведенческий комплекс, подкрепленный авторитетом близкого человека и отсутствием альтернативной информации от сверстников», — заключила Кротова.

Альтернативная точка зрения: другие эксперты не видят угрозы

Не все специалисты разделяют обеспокоенность. Врач-психотерапевт, гештальт-психолог Хадижат Саадулаева категорически отвергла предположение о том, что мармеладные червяки представляют какую-либо психическую опасность для ребёнка. По её словам, обсуждаемая проблема не имеет отношения к психологии.

«Вопрос не имеет никакого отношения к психологии. Он может быть про психологию издающих такие законы людей. Придумываются страшилки, которые пугают детей и делают их жизнь хуже», — заявила Саадулаева.

Единственный вред в червячках — сахар, и его там столько же, сколько в шоколадном Деде Морозе. По мнению специалистов, опасными для детей были бы сладости в виде сигарет или бутылок, но не фигурные мармеладки.

Рекомендации для родителей

Психолог КФУ Инна Кротова советует родителям не рассматривать тягу к необычным мармеладкам как признак патологии, если ребёнок питается разнообразно и его пищевое поведение не выходит за рамки нормы. Однако стоит обратить внимание на следующие моменты:

Контролировать частоту и количество употребления таких сладостей, не допуская их доминирования в рационе.

Обсуждать с ребёнком различия между игрой и реальностью, объяснять, что настоящих насекомых есть нельзя.

Расширять круг общения ребёнка, чтобы он получал альтернативные модели поведения от сверстников и других взрослых.

При появлении тревожных сигналов (отказ от другой пищи, длительное предпочтение, иррациональные объяснения) обращаться к детскому психологу.

По мнению эксперта, расстройство пищевого поведения — это всегда следствие мощного стресса или психологического потрясения, а не просто интерес к необычной форме сладостей. Родителям важно сохранять баланс между контролем и доверием, наблюдая за пищевыми привычками своих детей.