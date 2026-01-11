Ожирение у детей: причины, степени, последствия

Если несколько десятков лет назад о проблеме детского ожирения большинство семей даже и не слыхало, то сегодня этот диагноз знаком многим. В огромном количестве случаев виной всему становится малый расход энергии в течение дня и неправильно подобранное питание, но иногда причиной являются заболевания не только наследственного характера, но и приобретенные.

Причины ожирения у детей

И здесь важно не пропустить тот момент, когда ребенок только начал этот лишний вес набирать. Лишь при таком подходе лечение будет своевременным, а прогноз его благоприятным.

Почему ребенок сталкивается с проблемой ожирения? Обычно выделяют комплекс самых разных причин.

Так, первый тип этого недуга вызван неправильным питанием подрастающего поколения и малоподвижной жизнью. Существует и эндокринное ожирение, которое никогда не обходится без сбоев в работе таких внутренних органов, как надпочечники, щитовидная железа или яичники, если речь идет о девочках. Алиментарный тип этого недуга часто выявляется еще при первоначальной беседе с родителями страдающего ожирением ребенка. Здесь причина налицо, поскольку сами мама и папа тоже телосложения не субтильного, а, скорее, пикнического, а их меню не обходится без пончиков и жирной пищи. Дисбаланс же между расходуемой и потребляемой энергией проявляется в лишнем весе.

Чтобы выявить истинную причину ожирения, следует провести обязательно комплексное обследование.

Если уже при рождении были проблемы с избытком веса, а потом ребенок немного или сильно отставал по развитию от своих ровесников, то можно предположить врожденный гипотиреоз, который вызывается недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.

Степени ожирения у детей

Если не принять меры, то в пубертатном периоде начнутся проблемы со здоровьем как у девочек, так и у подростков-мальчиков.Сопровождаться повышением массы тела могут и некоторые генетические синдромы, например, Дауна или Прадера-Вилли, поэтому стоит пройти обследование и на исключение подобных причин.Если надпочечники вырабатывают слишком много глюкокортикоидов, то ожирение можно считать только началом проблем, поскольку этот недуг частенько становится причиной развития как мозговых опухолей, так и различных воспалений нервной ткани.

Как диагностируется детское ожирение? В зависимости от массы тела и данных о росте ребенка болезни можно присвоить одну из четырех степеней. При этом вычисляется индекс массы тела, от показателя которого и зависит диагноз:

— первая степень характеризуется значением ИМТ, превышающим норму на 15–25%;

— вторая степень связывается с превышением нормы в диапазоне от 25 до 50%;

— ожирение третьей степени можно диагностировать, когда ИМТ превышен на 50–100% от нормального;

— если показатель превышает норму более чем вдвое, то это уже четвертая степень детского ожирения.

Подозрение на ожирение грудничков может возникнуть, если завышены показатели ежемесячной весовой прибавки. Так, считается правильным, если к полугодовалому возрасту масса тела малыша удвоилась, а примерно к году — утроилась. Если же вес превышает норму более чем на 15%, то это может быть поводом начать профилактику ожирения крохи.

Терапия ожирения у детей

Как поступить, если диагноз детского ожирения уже поставлен? В терапии выделено две составляющие — спортивная нагрузка и правильное питание. Дальнейшую жизнь ребенка нужно базировать именно на этих двух принципах. Оперативное вмешательство при этом не применяется, а подключение медикаментов оправдано лишь в случае выявления сопутствующих заболеваний. Диету составляет врач-диетолог, поскольку рассчитать потребность растущего организма в разных элементах — белках, углеводах и жирах — под силу только опытному медику.

Очень важно и то, как воспринимают поставленный диагноз в семейном окружении ребенка и насколько каждый готов помочь ему в борьбе с проблемой. Ведь в детском возрасте очень важен пример, который и предстоит продемонстрировать ближайшим родственникам малыша. Начать принимать здоровую пищу и заниматься спортом предстоит всей семье. Игры теперь нужно чаще проводить на улице, причем они должны быть связаны с движением. Это могут быть бадминтон или футбол, баскетбол или теннис. Следует совершать пешие прогулки и поездки за город, например, на велосипедах.

Опасность ожирения в подростковом возрасте

Избыток веса у ребенка — это проблема не только эстетики. Ожирение может вызвать развитие заболеваний, которые более характерны для старшего поколения. Например, часты диабет (как сахарный, так и несахарный), гипертония, ишемия сердца, дистрофия печени. Такие недуги не только не дают жить полной жизнью, но могут привести и к ее сокращению. Очень страдают при детском ожирении органы ЖКТ, поэтому и заболевания их выявляются чаще, чем у нормальных детей. Это, прежде всего, панкреатит, жировой гепатоз, холецистит. Могут развиться и болезни сосудов и сердца — атеросклероз и стенокардия. Поскольку ребенку постоянно приходится таскать на себе свой лишний вес, у него страдают кости скелета, хрящи и суставы. Впоследствии эти элементы могут деформироваться, что сопровождается сильной болью и изменением пропорций тела.

Психологически детям и подросткам с ожирением тоже приходится трудно. Помимо проблем со сном, можно столкнуться с трудностями в установлении контактов и адаптации в социальной среде. Если ребенок станет невольным изгоем, то под вопросом будет уже и дальнейшая его жизнь, как то: возможность обзавестись семьей и детьми. А девушки могут заработать такие физические недуги, которые просто не позволят им родить здоровых малышей.

Настоящие заботливые родители должны радоваться не хорошему аппетиту своих чад, а их крепкому здоровью. Поэтому важно беспристрастно взглянуть на своего ребенка и как можно раньше заметить проблему избыточного веса. Чем быстрее последуют ответные меры, тем больше шансов выйти из этой борьбы победителями.

Автор: Екатерина Соловьева

Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте, носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.