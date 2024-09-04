Как поддержать детский иммунитет в сезон простуд. Советы педиатра

Уже начиная с осени все от мала до велика страдают от насморка, боли в горле, повышенной температуры и других «прелестей» сезона простуд. Особенно несладко приходится детям. Как укрепить защитные силы организма, АиФ.ru рассказала врач-педиатр Наталья Ботвинникова.

Наталья Кожина, АиФ.ru: Наталья Викторовна, стандартная ситуация — ребёнка ведут в детский сад в сентябре, и он тут же начинает болеть. Новости СМИ2

Наталья Ботвинникова: Вы абсолютно правы, это неизбежный период, и его нужно пережить. Сопутствующая болезни высокая температура — показатель нормального иммунного ответа организма ребёнка, плохо, если температуры нет. И, к сожалению, многие дети, не посещавшие детский сад, «навёрстывают» эти болезни в школе.

Согласно последним современным медицинским стандартам, если четырёхлетний ребёнок болеет до 7–8 раз в год — это нормально. НАТАЛЬЯ БОТВИННИКОВА

— Значит, если вы не водите ребёнка в садик, то проблемы со здоровьем могут настигнуть ваше чадо в школе?

— Да. Дело в том, что в тот период времени, который дети проводят в детском саду, как раз происходит адаптация к многообразному миру вирусов и бактерий. В итоге к первому классу школы детский иммунитет уже готов с ними бороться. Есть, конечно же, группа детей, которые болеют очень тяжело и часто в детском саду, и врачи им рекомендуют подождать до школы, чтобы их иммунная система «созрела», но это происходит не всегда. Поэтому необходимо время для того, чтобы произошла адаптация организма ребёнка к новой микрофлоре и вирусным инфекциям, которых огромное количество. Согласно последним современным медицинским стандартам, если четырёхлетний ребёнок болеет до 7–8 раз в год — это нормально.

— Как укрепить иммунитет ребёнка?

— Здоровый образ жизни: полноценное питание, обязательные физические нагрузки, прогулки, закаливание — всё это способствует укреплению иммунитета. Необходим также профилактический приём витамина С во всех его проявлениях, в том числе овощи (брокколи, петрушка, редька и т. д.), фрукты, ягоды, отвары, летние заготовки. Не стоит забывать и о таких витаминах, как А и Е, которые должны содержаться в ежедневном рационе ребёнка, равно как и животный и растительный белок — важный материал для «лепки» иммунитета. Рекомендуется включить в рацион и растительные компоненты: эхинацею, женьшень, элеутерококк, которые прекрасно поддерживают ваш иммунитет в период заболеваемости. Сегодня в аптеках с помощью педиатра можно подобрать эти компоненты в специальных детских формах или использовать их самостоятельно, пользуясь народными рецептами.

После длительного заболевания прогулки на свежем воздухе, даже при небольшом насморке, обязательны, но они должны быть не более 30, максимум 60 минут и не очень активны. НАТАЛЬЯ БОТВИННИКОВА

— Вы сейчас упомянули прогулки. Как долго можно гулять с ребёнком после сильной простуды и нужно ли это делать?

— После длительного заболевания прогулки на свежем воздухе, даже при небольшом насморке, обязательны, но они должны быть не более 30, максимум 60 минут и не очень активны, чтобы не было сильного переутомления и ни в коем случае переохлаждения. От чего придётся воздержаться, так это от посещения бассейна (около 2-х недель). Не должно быть даже минимального насморка, иначе вы попадёте в порочный круг затяжных ринитов.

— С какого возраста можно начинать закалять ребёнка и с чего начать?

— По опыту старой школы, ребёнка можно начинать закалять с 3-х или 10-ти месяцев, хотя я бы не рискнула. Закаливающие процедуры лучше делать летом и начинать с контрастного обливания ножек, только необходимо помнить: нельзя обливать холодные ноги холодной водой, ножки должны быть тёплыми. Закаливающие процедуры проводят следующим образом: ставят два таза — с температурой 38 °С, а в другом — на 3–4 градуса ниже. Сначала погружаем ножки в тёплую воду на 1–2 мин., затем в холодную — на 5–20 сек., и так — от 3 до 6 раз. Каждые 5 дней температуру во втором тазу снижаем на 1 °С, таким образом доводим её до 18-ти, а по возможности, и до 10 °С. Начать можно с этого. А далее — контрастные обтирания.

— При заболевании гриппом в каком случае можно сбивать температуру?

— Температуру стоит сбивать при показателях выше 38,5 °С, если у ребёнка были ранее фебрильные судороги, то принимать меры по снижению температуры следует уже при 37,5 °С. При заболевании гриппом высокая температурная реакция может длиться более 5–7 дней. Но если у ребёнка высокая температура держится больше 3-х дней, и она возобновляется после приёма жаропонижающих, то его обязательно должен осмотреть педиатр — для исключения бактериальных осложнений. И не забывайте: при простудных заболеваниях необходимо пить как можно больше жидкости!

— Каким градусником лучше всего измерять температуру у ребёнка?

— С точки зрения безопасности, наиболее приемлемо использование электронных градусников, так как они позволяют получить достоверный результат. Необходимо только точно следовать инструкции по применению такой модели, что, однако, непросто сделать, если ребёнок плачет или капризничает, а при использовании электронных градусников необходим очень плотный контакт. Градусники лучше покупать в аптеке, при этом обращая внимание на их стоимость: дешёвые модели быстро выходят из строя, и результаты измерений с их помощью в большинстве своём недостоверны. Точность показателей инфракрасных моделей градусников также очень зависит от эмоционального состояния ребёнка, в связи с чем возможны погрешности в измерениях. Поэтому, с точки зрения точности, ртутный градусник более достоверен, однако тут стоит помнить прежде всего о безопасности.