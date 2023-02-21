Гормоны у детей, паника у родителей

Читал намедни жалобы матери, которая сунулась проверить, что любимое чадо делает в сети, пока мама не видит. Сунулась, как говорится, на свою голову. Потому что правило умного родителя — если уж залез и не обнаружил ничего, что напоминает статьи Уголовного Кодекса, то сиди, уважаемый родитель, на попе ровно и не …выеживайся.

Разве нет?

Но дама решила, что не выеживаться — это не для нее. Тем более, что в телефоне обнаружились следы страшного преступления: просмотра подростком роликов и фильмов для взрослых дядь и теть.

Вы сейчас напишите мне, что я неправильно воспринимаю мир и в случае обнаружения подобного контента надо бить тревогу и нестись к кузнецу. За поясом целомудрия. Или к психотерапевту. Вести долгие заумные разговоры «за жисть, щастье и основной инстинкт». Так поступают все правильные родители. Это даже в кино показывают.

А я, честно признаюсь, не понимаю — а зачем так переживать-то? Нет, я признаю, мало кому из родителей хочется, чтобы его ребенок размножился раньше времени. Но так для предотвращения этого не разговоры у психолога надо вести, издавая тревожные гудки о раннем созревании, а рассказывать, как размножение предотвратить.

Впрочем, как оказалось, многие прекрасные родительницы переживают даже не из-за потенциальной угрозы стать бабушками, а из-за того, что «мало ли чем ребенок заниматься будет, насмотревшись».

Так и тянет написать — можно подумать, можно подумать, в этом дворе только аисты летают, больше ниоткуда дети не берутся (отсылка к анекдоту, если что, рассказывать его тут не решусь, ибо неприличный). Ну, или очень правильные родители путем почкования на свет появились, что так паникуют.

А ведь подобные интересы — ко взрослой стороне жизни, это часть взросления ребенка. Да, практически табуированная для обсуждения в обществе, но ее проходят все.

Переживания же и публичные крики о помощи — мол, хелп ми плиз, боюсь, что ребенок озабоченным станет (ребенку, кстати, 14 годков, он не станет озабоченным просто потому что он УЖЕ озабоченный) похожи больше на… актерство, хотя я не знаю, зачем такая игра нужна.

Ну или на комплексы самих взрослых.

Как считаете?