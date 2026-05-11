Как приготовить овощи, чтобы ребенок попросил добавки: 10 рецептов

Для моего сына существует только один овощ — картошка. На худой конец морковь (как неизбежное зло в супе). Мне ничего не оставалось, как научиться превращать кабачки, брокколи и цветную капусту в курицу, котлеты и омлет.
Рецепты приводятся в расчете на 2 порции и подходят для детей примерно от года.
1. Крем-суп с овощами
Этот суп — настоящее спасение для занятой мамы, ведь он требует минимума усилий. А овощи для него подойдут любые, какие только найдутся дома.
Ингредиенты:
- 150 г филе курицы или индейки
- 2 средние картофелины
- ½ молодого кабачка
- 2 соцветия брокколи
- ½ моркови
- ½ луковицы
- 3 стакана воды
- 2 ч. л. сливочного масла (по желанию)
- Соль, специи по вкусу
Как приготовить:
- Нарежьте овощи крупно, сложите их в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала их на 2 см.
- Доведите до кипения и уменьшите огонь.
- В отдельной посуде поварите мясо в течение 10 минут и переложите к овощам.
- Посолите суп и варите до готовности овощей.
- Пюрируйте содержимое кастрюли блендером (вместе с маслом, если хотите сделать блюдо калорийнее).
- Добавьте специи или зелень на ваш вкус.
- Если суп получится густоватым, разбавьте его сливками или молоком.
2. Минестроне
«Большой суп» (так переводится «минестроне» с итальянского) можно приготовить из любых сезонных овощей. Я режу их мелкими кубиками, как на салат оливье — тогда кабачок и капуста успешно мимикрируют под картошку и макароны.
Ингредиенты:
- 500 мл мясного или овощного бульона
- 2 небольшие картофелины
- 1 крупное соцветие цветной капусты
- ½ молодого кабачка
- ½ моркови
- ½ луковицы
- 1 ст. л. мелких макарон («буковки» или «звездочки»)
- 1 ч. л. сливочного или растительного масла
- Соль, специи по вкусу
Как приготовить:
- Опустите картофель и цветную капусту в кипящий бульон. Уменьшите огонь.
- Спассеруйте на масле морковь и лук, отправьте в кастрюлю вместе с кабачком.
- За 5–7 минут до готовности положите макароны.
- При подаче добавьте мелко нарезанное мясо или зелень.
Совет. Полезным дополнением к минестроне станут бобовые, особенно чечевица и горох (они развариваются в кашицу и не привлекают внимания). Колотую чечевицу можно положить в суп вместе с пассеровкой, а горох и фасоль придется отварить заранее.
3. «Кубики» в сметане
Секрет этого блюда в такой же мелкой нарезке (как на салат оливье), что и в предыдущем рецепте. А дополнительным «камуфляжем» для овощей здесь становится сметана.
Ингредиенты:
- 150 г любого мясного филе
- 2 небольшие картофелины
- 2 соцветия цветной капусты
- ½ стебля лука-порея без зелени
- ½ молодого кабачка
- 100 мл воды
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. растительного или топленого масла
- Соль, специи по вкусу
Как приготовить:
- В сотейник или чашу мультиварки выложите лук-порей и обжаривайте его в масле, пока режете мясо.
- Выложите мясо к луку, а тем временем займитесь овощами. Сразу отправляйте каждый ингредиент в сотейник, как только почистите и нарежете.
- Начните с цветной капусты, разделив ее на бутончики диаметром 0,5–1 см.
- Следом добавьте картофель, последним — кабачок.
- Влейте полстакана воды, перемешайте и тушите на медленном огне 15 минут.
- Добавьте сметану, посолите и готовьте еще 10–15 минут до разваривания картошки.
Совет. Порей придает блюду особый вкус и аромат, но вместо него можно использовать и репчатый лук.
4. Крокеты с капустой
В оригинале крокеты — это картофельные шарики в панировке, которые обжариваются в кипящем масле. Я не сторонница фритюра, поэтому свои крокеты запекаю в духовке (хотя их можно приготовить и на сковороде).
Ингредиенты:
- 3 средние картофелины
- 100 г белокочанной капусты
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 40 г сыра (лучше твердого)
- Соль по вкусу
Как приготовить:
- Картофель очистите и разрежьте на половинки.
- Капусту разберите на листы, не нарезая.
- Отварите овощи в подсоленной воде, слейте жидкость.
- Пюрируйте капусту в блендере.
- Соедините картофель с капустным пюре и сливочным маслом, тщательно растолките и дайте остыть.
- Затем всыпьте туда муку, вбейте сырое яйцо и перемешайте миксером. Масса должна получиться густой; если она жидковатая, положите еще пол-ложки муки.
- Добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
- Смажьте маслом противень и ложкой выкладывайте на него картофельную массу так, чтобы получились маленькие лепешки около 5 см в диаметре.
- Отправьте противень в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут.
Снизу крокеты приобретут плотную поджаристую корочку, а сверху лишь слегка схватятся. Выложите их на тарелку румяной стороной вверх и подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо со сметаной или творожным сыром.
Совет. Помимо белокочанной капусты, для крокетов подойдет брокколи, морковь, цветная капуста, стручковая фасоль, зеленый горошек. Овощи можно не пюрировать, а мелко нарезать.
5. Котлеты с секретом
Котлеты с добавлением овощных ингредиентов получаются особенно мягкими и сочными. А спрятать внутрь фарша можно практически любые овощи — как свежие, так и вареные.
Ингредиенты:
- 250 г фарша из говядины и свинины
- 50 г белокочанной капусты
- 50 г моркови
- 30 г лука
- 1 ломтик белого хлеба толщиной 1 см
- 1 ст. л. молока
- Сливочное и растительное масло для обжаривания
- Соль и специи по вкусу
Как приготовить:
- Измельчите в мясорубке или блендере свежую капусту и морковь.
- Если выделилось много сока, дайте ему стечь.
- Соедините овощи с фаршем и размоченным в молоке белым хлебом без корочки.
- Лук мелко нарежьте, спассеруйте на сливочном масле и смешайте с фаршем. Добавьте соль и специи.
- Сформируйте котлеты и обжарьте на растительном масле при сильном огне до румяной корочки.
- Убавьте мощность, влейте в сковородку 1–2 столовые ложки воды и тушите котлеты на медленном огне до готовности.
Совет. Лук можно добавить в фарш и свежим, но благодаря обжарке он не будет заметен в блюде (лично я с детства не люблю, когда кусочки лука хрустят на зубах). Да и котлеты так становятся нежнее.
6. Разноцветное пюре
Малышам очень нравится самим «раскрашивать» такое пюре — главное, не заострять внимание особо капризных едоков на том, из чего сделаны «краски».
Ингредиенты:
- 4 средние картофелины
- Горсть листьев шпината
- ½ небольшой свеклы
- ½ небольшой моркови
- 1 ст. л. сливочного масла
- Соль по вкусу
Как приготовить:
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
- В отдельной посуде сварите морковь и свеклу; измельчите их по отдельности с помощью блендера или мелкой терки.
- Листья шпината опустите на 1 минуту в кипящую воду, а затем также пюрируйте в блендере.
- Картофель разомните со сливочным маслом, не добавляя жидкость.
- Разделите картофель на три части и в отдельных мисках соедините с пюре из моркови, свеклы и шпината (к этому процессу можно привлечь ребенка).
- Тщательно размешайте до однородности, при необходимости подсолите. Сразу же подавайте на стол.
Совет. Добавляйте овощную массу к картошке постепенно, следя за тем, чтобы пюре не получилось слишком жидким. Вместо шпината для зеленого оттенка можно использовать брокколи.
7. Воздушный омлет с цветной капустой
Я предпочитаю делать омлет в пароварке, чтобы он получился по-настоящему нежным. Но его можно приготовить и в духовке, и на плите на умеренном огне.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 50 г цветной капусты
- 50 мл молока
- ½ ломтика белого хлеба толщиной 1 см
- 30 г сыра
- 1 ч. л. сливочного масла
- Соль по вкусу
Как приготовить:
- Цветную капусту отварите до готовности, пюрируйте в блендере или тщательно разомните вилкой.
- Взбейте яйца с молоком, добавьте к ним размоченный в молоке хлеб без корочки, тертый сыр, чуть-чуть соли.
- Можно воспользоваться блендером и измельчить в нем одновременно все ингредиенты, кроме сыра.
- Соедините с получившейся смесью пюре из цветной капусты, перемешайте.
- В чаше пароварки или сковороде растопите сливочное масло и вылейте туда омлетную смесь.
- Готовьте 25 минут, пока омлет не станет плотным. Столько же времени понадобится, если вы запекаете блюдо в духовке при 180 °C.
Совет. Чтобы омлет не опал, не спешите сразу же вынимать его. Дайте ему несколько минут постоять под крышкой или в духовке с приоткрытой дверцей.
8. Тыквенные панкейки
Благодаря тыкве эти блинчики приобретают легкий оранжевый оттенок, но специфический вкус в них не чувствуется.
Ингредиенты:
- 150 г тыквы
- 1 яйцо
- 125 г муки
- 100 мл молока
- 1–2 ст. л. сахара (по вкусу)
- 20 г сливочного масла
- 5 г разрыхлителя
- Соль на кончике ножа
Как приготовить:
- Нарежьте тыкву кусками и приготовьте до мягкости в духовке, на плите с небольшим количеством воды или в микроволновке (это самый быстрый способ — всего 3–5 минут на максимальной мощности).
- Пока тыква готовится, взбейте вместе яйцо, молоко, сахар, соль и растопленное сливочное масло.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и еще раз взбейте миксером.
- Пюрируйте тыкву в блендере или вручную, соедините с тестом и тщательно перемешайте.
- Панкейки выпекают на сухой сковороде без масла. Они получаются толстенькими, но очень нежными.
Совет. Лучше всего готовить панкейки на антипригарной сковородке. Если такой нет, для первой порции смажьте поверхность маслом и делайте блинчики небольшими, чтобы они легче переворачивались.
9. Морковные конфеты
У моих домашних этот десерт проходит под кодовым названием «апельсинки». И не без основания — морковь здесь приобретает замечательный цитрусовый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 2 крупные моркови
- 1 апельсин
- 3–4 ст. л. сахара (по вкусу)
- Кокосовая стружка или орехи для обсыпки
- Сухофрукты (по желанию)
Как приготовить:
- Натрите на мелкой терке морковь и цедру апельсина.
- Выжмите из апельсина сок, залейте им морковь, добавьте цедру, сахар и переложите все в посуду с толстым дном.
- Тушите 15–20 минут на небольшом огне, часто помешивая, пока вся жидкость не выпарится и масса не загустеет.
- При желании можно добавить мелко нарезанный мягкий изюм, чернослив, цукаты. Дайте морковному «фаршу» остыть.
- Мокрыми руками сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или любых толченых орехах.
- Если масса хорошо уварилась и получилась плотной, можно воспользоваться формочками для печенья и сделать фигурки — например, квадратики, как на фото.
- Отправьте конфеты в холодильник на полчаса-час — и можно подавать.
Совет. Успех этих конфет зависит от моркови: она должна быть сочной и сладкой. Апельсин можно сочетать с лимоном, добавляя сок и цедру по вкусу.
10. Освежающий смузи с огурцом и сельдереем
Когда-то сочетание сельдерея, огурца и яблока стало для меня настоящим гастрономическим открытием (кстати, такое трио — еще и замечательный салат). Благодаря апельсину вкус получается более фруктовым, так что детям заходит на ура.
Ингредиенты:
- 1 небольшой огурец
- 1 черешок сельдерея без листиков
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 100 мл яблочного сока
Как приготовить:
- Очистите от кожуры яблоко и огурец, выньте косточки из апельсина.
- Для малышей снимите с апельсиновых долек пленки, оставляя только мякоть (этого можно не делать, но тогда в смузи будут попадаться частицы кожицы).
- Отправьте овощи и фрукты в блендер вместе с яблочным соком — если хотите получить напиток. Или без него — если вас устраивает пюре.
- Еще один вариант приготовления: пропустить все ингредиенты через соковыжималку.
Совет. Сельдерей отлично сочетается с самыми разными фруктами, так что для смузи можно использовать и грушу, банан, киви, ананас.
