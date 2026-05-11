Как приготовить овощи, чтобы ребенок попросил добавки: 10 рецептов

Эти блюда понравятся даже тем детям, которые наотрез отказываются есть овощи. Рецептами делится Анна Борисова.

журналист, филолог
источник: Unsplash.com/Getty Images

Для моего сына существует только один овощ — картошка. На худой конец морковь (как неизбежное зло в супе). Мне ничего не оставалось, как научиться превращать кабачки, брокколи и цветную капусту в курицу, котлеты и омлет.

Делюсь рецептами любимых блюд, которые никогда меня не подводили. По крайней мере пока сын так и не догадался о моих мистификациях.

Рецепты приводятся в расчете на 2 порции и подходят для детей примерно от года.

1. Крем-суп с овощами

Этот суп — настоящее спасение для занятой мамы, ведь он требует минимума усилий. А овощи для него подойдут любые, какие только найдутся дома.

Ингредиенты:

  • 150 г филе курицы или индейки
  • 2 средние картофелины
  • ½ молодого кабачка
  • 2 соцветия брокколи
  • ½ моркови
  • ½ луковицы
  • 3 стакана воды
  • 2 ч. л. сливочного масла (по желанию)
  • Соль, специи по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Нарежьте овощи крупно, сложите их в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала их на 2 см.
  • Доведите до кипения и уменьшите огонь.
  • В отдельной посуде поварите мясо в течение 10 минут и переложите к овощам.
  • Посолите суп и варите до готовности овощей.
  • Пюрируйте содержимое кастрюли блендером (вместе с маслом, если хотите сделать блюдо калорийнее).
  • Добавьте специи или зелень на ваш вкус.
  • Если суп получится густоватым, разбавьте его сливками или молоком.

Совет. Состав и пропорции овощей можно варьировать, а вот что касается мяса для крем-супа, то лучше брать грудку индейки или курицы — оно легче всего пюрируется.

2. Минестроне

«Большой суп» (так переводится «минестроне» с итальянского) можно приготовить из любых сезонных овощей. Я режу их мелкими кубиками, как на салат оливье — тогда кабачок и капуста успешно мимикрируют под картошку и макароны.

Ингредиенты:

  • 500 мл мясного или овощного бульона
  • 2 небольшие картофелины
  • 1 крупное соцветие цветной капусты
  • ½ молодого кабачка
  • ½ моркови
  • ½ луковицы
  • 1 ст. л. мелких макарон («буковки» или «звездочки»)
  • 1 ч. л. сливочного или растительного масла
  • Соль, специи по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Опустите картофель и цветную капусту в кипящий бульон. Уменьшите огонь.
  • Спассеруйте на масле морковь и лук, отправьте в кастрюлю вместе с кабачком.
  • За 5–7 минут до готовности положите макароны.
  • При подаче добавьте мелко нарезанное мясо или зелень.

Совет. Полезным дополнением к минестроне станут бобовые, особенно чечевица и горох (они развариваются в кашицу и не привлекают внимания). Колотую чечевицу можно положить в суп вместе с пассеровкой, а горох и фасоль придется отварить заранее.

3. «Кубики» в сметане

Секрет этого блюда в такой же мелкой нарезке (как на салат оливье), что и в предыдущем рецепте. А дополнительным «камуфляжем» для овощей здесь становится сметана.

Ингредиенты:

  • 150 г любого мясного филе
  • 2 небольшие картофелины
  • 2 соцветия цветной капусты
  • ½ стебля лука-порея без зелени
  • ½ молодого кабачка
  • 100 мл воды
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. растительного или топленого масла
  • Соль, специи по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • В сотейник или чашу мультиварки выложите лук-порей и обжаривайте его в масле, пока режете мясо.
  • Выложите мясо к луку, а тем временем займитесь овощами. Сразу отправляйте каждый ингредиент в сотейник, как только почистите и нарежете.
  • Начните с цветной капусты, разделив ее на бутончики диаметром 0,5–1 см.
  • Следом добавьте картофель, последним — кабачок.
  • Влейте полстакана воды, перемешайте и тушите на медленном огне 15 минут.
  • Добавьте сметану, посолите и готовьте еще 10–15 минут до разваривания картошки.

Совет. Порей придает блюду особый вкус и аромат, но вместо него можно использовать и репчатый лук.

4. Крокеты с капустой

В оригинале крокеты — это картофельные шарики в панировке, которые обжариваются в кипящем масле. Я не сторонница фритюра, поэтому свои крокеты запекаю в духовке (хотя их можно приготовить и на сковороде).

Ингредиенты:

  • 3 средние картофелины
  • 100 г белокочанной капусты
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 40 г сыра (лучше твердого)
  • Соль по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Картофель очистите и разрежьте на половинки.
  • Капусту разберите на листы, не нарезая.
  • Отварите овощи в подсоленной воде, слейте жидкость.
  • Пюрируйте капусту в блендере.
  • Соедините картофель с капустным пюре и сливочным маслом, тщательно растолките и дайте остыть.
  • Затем всыпьте туда муку, вбейте сырое яйцо и перемешайте миксером. Масса должна получиться густой; если она жидковатая, положите еще пол-ложки муки.
  • Добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
  • Смажьте маслом противень и ложкой выкладывайте на него картофельную массу так, чтобы получились маленькие лепешки около 5 см в диаметре.
  • Отправьте противень в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут.

Снизу крокеты приобретут плотную поджаристую корочку, а сверху лишь слегка схватятся. Выложите их на тарелку румяной стороной вверх и подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо со сметаной или творожным сыром.

Совет. Помимо белокочанной капусты, для крокетов подойдет брокколи, морковь, цветная капуста, стручковая фасоль, зеленый горошек. Овощи можно не пюрировать, а мелко нарезать.

5. Котлеты с секретом

Котлеты с добавлением овощных ингредиентов получаются особенно мягкими и сочными. А спрятать внутрь фарша можно практически любые овощи — как свежие, так и вареные.

Ингредиенты:

  • 250 г фарша из говядины и свинины
  • 50 г белокочанной капусты
  • 50 г моркови
  • 30 г лука
  • 1 ломтик белого хлеба толщиной 1 см
  • 1 ст. л. молока
  • Сливочное и растительное масло для обжаривания
  • Соль и специи по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  1. Измельчите в мясорубке или блендере свежую капусту и морковь.
  2. Если выделилось много сока, дайте ему стечь.
  3. Соедините овощи с фаршем и размоченным в молоке белым хлебом без корочки.
  4. Лук мелко нарежьте, спассеруйте на сливочном масле и смешайте с фаршем. Добавьте соль и специи.
  5. Сформируйте котлеты и обжарьте на растительном масле при сильном огне до румяной корочки.
  6. Убавьте мощность, влейте в сковородку 1–2 столовые ложки воды и тушите котлеты на медленном огне до готовности.

Совет. Лук можно добавить в фарш и свежим, но благодаря обжарке он не будет заметен в блюде (лично я с детства не люблю, когда кусочки лука хрустят на зубах). Да и котлеты так становятся нежнее.

6. Разноцветное пюре

Малышам очень нравится самим «раскрашивать» такое пюре — главное, не заострять внимание особо капризных едоков на том, из чего сделаны «краски».

Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины
  • Горсть листьев шпината
  • ½ небольшой свеклы
  • ½ небольшой моркови
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Соль по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Отварите картофель в подсоленной воде до готовности.
  • В отдельной посуде сварите морковь и свеклу; измельчите их по отдельности с помощью блендера или мелкой терки.
  • Листья шпината опустите на 1 минуту в кипящую воду, а затем также пюрируйте в блендере.
  • Картофель разомните со сливочным маслом, не добавляя жидкость.
  • Разделите картофель на три части и в отдельных мисках соедините с пюре из моркови, свеклы и шпината (к этому процессу можно привлечь ребенка).
  • Тщательно размешайте до однородности, при необходимости подсолите. Сразу же подавайте на стол.

Совет. Добавляйте овощную массу к картошке постепенно, следя за тем, чтобы пюре не получилось слишком жидким. Вместо шпината для зеленого оттенка можно использовать брокколи.

7. Воздушный омлет с цветной капустой

Я предпочитаю делать омлет в пароварке, чтобы он получился по-настоящему нежным. Но его можно приготовить и в духовке, и на плите на умеренном огне.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 50 г цветной капусты
  • 50 мл молока
  • ½ ломтика белого хлеба толщиной 1 см
  • 30 г сыра
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • Соль по вкусу
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Цветную капусту отварите до готовности, пюрируйте в блендере или тщательно разомните вилкой.
  • Взбейте яйца с молоком, добавьте к ним размоченный в молоке хлеб без корочки, тертый сыр, чуть-чуть соли.
  • Можно воспользоваться блендером и измельчить в нем одновременно все ингредиенты, кроме сыра.
  • Соедините с получившейся смесью пюре из цветной капусты, перемешайте.
  • В чаше пароварки или сковороде растопите сливочное масло и вылейте туда омлетную смесь.
  • Готовьте 25 минут, пока омлет не станет плотным. Столько же времени понадобится, если вы запекаете блюдо в духовке при 180 °C.

Совет. Чтобы омлет не опал, не спешите сразу же вынимать его. Дайте ему несколько минут постоять под крышкой или в духовке с приоткрытой дверцей.

8. Тыквенные панкейки

Благодаря тыкве эти блинчики приобретают легкий оранжевый оттенок, но специфический вкус в них не чувствуется.

Ингредиенты:

  • 150 г тыквы
  • 1 яйцо
  • 125 г муки
  • 100 мл молока
  • 1–2 ст. л. сахара (по вкусу)
  • 20 г сливочного масла
  • 5 г разрыхлителя
  • Соль на кончике ножа
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Нарежьте тыкву кусками и приготовьте до мягкости в духовке, на плите с небольшим количеством воды или в микроволновке (это самый быстрый способ — всего 3–5 минут на максимальной мощности).
  • Пока тыква готовится, взбейте вместе яйцо, молоко, сахар, соль и растопленное сливочное масло.
  • Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и еще раз взбейте миксером.
  • Пюрируйте тыкву в блендере или вручную, соедините с тестом и тщательно перемешайте.
  • Панкейки выпекают на сухой сковороде без масла. Они получаются толстенькими, но очень нежными.

Совет. Лучше всего готовить панкейки на антипригарной сковородке. Если такой нет, для первой порции смажьте поверхность маслом и делайте блинчики небольшими, чтобы они легче переворачивались.

9. Морковные конфеты

У моих домашних этот десерт проходит под кодовым названием «апельсинки». И не без основания — морковь здесь приобретает замечательный цитрусовый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • 2 крупные моркови
  • 1 апельсин
  • 3–4 ст. л. сахара (по вкусу)
  • Кокосовая стружка или орехи для обсыпки
  • Сухофрукты (по желанию)
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Натрите на мелкой терке морковь и цедру апельсина.
  • Выжмите из апельсина сок, залейте им морковь, добавьте цедру, сахар и переложите все в посуду с толстым дном.
  • Тушите 15–20 минут на небольшом огне, часто помешивая, пока вся жидкость не выпарится и масса не загустеет.
  • При желании можно добавить мелко нарезанный мягкий изюм, чернослив, цукаты. Дайте морковному «фаршу» остыть.
  • Мокрыми руками сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или любых толченых орехах.
  • Если масса хорошо уварилась и получилась плотной, можно воспользоваться формочками для печенья и сделать фигурки — например, квадратики, как на фото.
  • Отправьте конфеты в холодильник на полчаса-час — и можно подавать.

Совет. Успех этих конфет зависит от моркови: она должна быть сочной и сладкой. Апельсин можно сочетать с лимоном, добавляя сок и цедру по вкусу.

10. Освежающий смузи с огурцом и сельдереем

Когда-то сочетание сельдерея, огурца и яблока стало для меня настоящим гастрономическим открытием (кстати, такое трио — еще и замечательный салат). Благодаря апельсину вкус получается более фруктовым, так что детям заходит на ура.

Ингредиенты:

  • 1 небольшой огурец
  • 1 черешок сельдерея без листиков
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 100 мл яблочного сока
Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • Очистите от кожуры яблоко и огурец, выньте косточки из апельсина.
  • Для малышей снимите с апельсиновых долек пленки, оставляя только мякоть (этого можно не делать, но тогда в смузи будут попадаться частицы кожицы).
  • Отправьте овощи и фрукты в блендер вместе с яблочным соком — если хотите получить напиток. Или без него — если вас устраивает пюре.
  • Еще один вариант приготовления: пропустить все ингредиенты через соковыжималку.

Совет. Сельдерей отлично сочетается с самыми разными фруктами, так что для смузи можно использовать и грушу, банан, киви, ананас.

