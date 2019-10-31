«Если этот закон будет принят, то он просто убьет семью, а вместе с ней и общество, и государство»

В Общественной палате развенчали мифы лоббистов профилактики сембытнасилия



В среду в Общественной палате состоялось уже второе за месяц обсуждение скандального проекта закона о домашнем насилии. Разработчики и ярые сторонники принятия документа, несмотря на приглашение, в очередной раз ушли от открытой полемики.

Без них и их истерик мероприятие получилось содержательным и полезным, так как на нынешнем круглом столе собрались в основном профессионалы: судьи, полицейские, юристы --абсолютное большинство которых четко и аргументированно развенчали мифы лоббистов и выступили против принятия антисемейного закона. На фоне выступавших профессионалов особенно комично смотрелся некий представитель МИД Сергей Чумарев, который призвал собравшихся выполнить решение ЕСПЧ и принять-таки антисемейный закон, поскольку-де, подобные акты приняты во всей Европе.На этот раз слушания организовала Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами – соответственно, в списке выступающих числилось немало судей, сотрудников МВД, криминалистов, и прочих юристов, в том числе представляющих общественные организации и НКО, занимающиеся помощью жертвам домашнего насилия. Собственно, только среди последних и обнаружились сторонники законопроекта, что вполне ожидаемо – в случае его принятия количество их клиентов (а значит, и бюджеты) неизбежно увеличится. Разработчики законопроекта, как обычно, отказались от диалога на площадке ОП.Так что их позиция была ограничена видеонарезкой выступлений «блогерши и общественницы», неофициального резидента Всемирного банка в РФ феминистки Алены Поповой.– заученная ложь Поповой шокировала неподготовленных участников мероприятия, в том числе замглавы федеральной службы статистики Марину Сабельникову.Член Комиссии по общественному контролю Людмила Виноградова тут же поправила феминистку проверенными данными:– сообщила Виноградова.Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев охарактеризовал идеи Поповой как «фантазии девушки с Рублевки».– заключил Прохорычев, очевидно, пройдясь таким образом по соратнице Поповой депутату ГосДумы Оксане Пушкиной.Затем внимание аудитории ненадолго захватила помощница Пушкиной, адвокат Екатерина Барбакадзе. Девушка объяснила, почему депутат не нашла возможности приехать в ОП:– сказала Барбакадзе, отказавшись при этом озвучивать эти сроки общественности.Также помощница Пушкиной представила запись голоса Алены Поповой, которая заявила, что ее не приглашали на мероприятие, пообещала собравшимся, что закон обязательно будет принят, а также использовала любимый манипулятивный аргумент лоббистов:Вот интересно, зачем же тогда господа лоббисты слушания проводили в Госдуме - на которых, кстати, сама Попова кричала из зала что «законопроект есть» ? Естественно, распечатки нынешний версии законопроекта распространялись во время обсуждения в СФ, СПЧ, Госдуме, и они стали достоянием общественности и СМИ. Но больше всего поражает цинизм лоббистов, на данный момент делающих все, чтобы обсуждение такого социально значимого правового документа, который затронет все российские семьи, проходило только в их закрытом кругу, чтобы рабочая группа по законопроекту состояла исключительно из его сторонников и представителей прозападных НКО, при полном игнорировании позиции родительской общественности, независимых экспертов, Церкви и консервативного большинства россиян.Нам не ведомо, в какой степени госпожа Попова приложила руку к обновленному тексту документа, но факт остается фактом – это, по сути, реинкарнация все того же отклоненного проекта закона о профилактике СБН от Мурзабаевой-Белякова. Главное в нем: внедрение «резиновых» формулировок психо- и экономического насилия, института охранных ордеров и досудебных наказаний признанных виновными по определению полиции.Еще раз оцените всю наглость и беспринципность (а возможно, и неадекватность) манипуляций лоббисток СБН, намеренно проталкивающих документ в закрытом режиме и параллельно обвиняющих всех граждан, пытающихся разобраться в сути вопроса и что-то обсудить, в недостаточной осведомленности. Что ж, в собственной закрытости пушкины-поповы могут винить только самих себя – это типичный приемчик либерал-глобалистов, без шума и пыли проводящих инициативы, которые в итоге ставят перед фактом каждого гражданина. В ситуации, когда общественность намеренно держат в информационном вакууме, а в СМИ и интернете уже несколько месяцев нагнетается истерия против «семьи как самого страшного места на земле» (при активном участии тех же Пушкиной, Поповой сотоварищи ), гражданам приходится обсуждать те составляющие законопроекта, которые удалось «выловить» .Судья Владимирского областного суда Павел Якушев отметил, что декларируемые цели защитниц от «семейно-бытового насилия» и их реализация в законопроекте кардинально различаются.– заключил Якушев.Затем эксперты предельно полно раскрыли тему о западной правоприменительной практике по сембытнасилию, о связях «первых ласточек» его продвижения в России с западными политиками и международными фондами, а также прокомментировали решение ЕСПЧ по нашумевшему делу «Володина против РФ».Корреспондент «Красной весны» Максим Карев рассказал об иностранном влиянии на российскую политику на примере «мягкой силы» – через сеть НКО с хорошо знакомыми фамилиями лоббистов: Анна Ривина, Мари Давтян, Мария Писклакова-Паркер, Алена Попова, их связями с либеральным западным истеблишментом и западными фондами.Также на круглом столе было приведено множество фактов печального западного опыта: рассказывалось о применении законодательный программы по борьбе с домашним насилием в семьях в Германии, о стабильно высоком уровне насилия в семьях в Испании несмотря на 15 лет аналогичной «профилактики», о беззаконии, творящемся с охранными ордерами в США, Германии и Швеции. Особый интерес участников вызвал доклад эксперта ОУЗС, кандидата юридических наук Анны Швабауэр.По словам эксперта, в США с 1994 г. существует закон, аналогичный критикуемому (Violence Against Women Act27). На его основании штаты стали принимать свои внутренние законы, разрешающие арест «домашнего правонарушителя».Проведенные в США в 2008 г. исследования показали, что 72% защитных предписаний было выдано без реальных оснований.Еще хуже обстоят дела в Швеции. Там, во исполнение Стамбульской конвенции принята Национальная стратегия борьбы с насилием мужчин в отношении женщин на 2017-2026 годы. Правительство Швеции поручило Шведскому национальному агентству по образованию разработать и внедрить школьные программы по активному противодействию традиционным гендерным моделям.В Отчете Швеции по реализации Конвенции прямо указано, что «школа несет ответственность за противодействие традиционным гендерным моделям», и в отношении детей реализуются программы,В контексте надвигающегося на семьи закона обсуждалось и громкое дело ЕСПЧ «Володина против России». Член экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Коваленин оказался полностью солидарен с доцентом кафедры права Алтайского госуниверситета, к.ю.н. Константином Чепрасовым. Оба эксперта отметили, что суверенитет нашего государства должен стоять на первом месте всякий раз, когда выносится решение об исполнении/неисполнении РФ международного арбитража.– подчеркнул Чепрасов.И тут неожиданно совсем не в унисон с экспертами высказался представитель МИД Сергей Чумарев, позиция которого свелась к неизбежности и «справедливости» прогибания России под ЕСПЧ :заявил Чумарев, внушая аудитории мысль о полном поражении страны от ЕСПЧ и бессмысленности народной борьбы с законом «О профилактике домашнего насилия». Столь откровенная лоббистская позиция «нашего» МИДа, постоянно «выражающего озабоченность» или даже «решительный протест» действиям «уважаемых партнеров», вызывает много вопросов.О манипуляциях этих самых «партнеров» и их засланцев с примерами рассказала лидер «Родительского всероссийского сопротивления» Мария Мамиконян.– резюмировала Мамиконян.Чтобы пресечь попытки манипуляций лоббистов со статистикой, надо просто знать официальные данные – например, того же ГИАЦ МВД. Согласно свежей выписке МВД от 15 октября 2019 г., «за последние пять лет наблюдается значительное снижения фактов домашнего насилия, в том числе в отношении женщин», причем позитивная статистика отмечена во всех регионах.Более точные данные озвучила замглавы Росстата Марина Сабельникова, замглавы Росстата:– рассказала Сабельникова.Профессор кафедры социологии, семьи и демографии МГУ Александр Синельников начал выступление с тезиса о строгой защите суверенитета семьи и государства: заключил Синельников под аплодисменты зала.Социальный взгляд Синельникова был дополнен правовыми аспектами в докладе к.ю.н., криминолога Елены Тимошиной:Развернутые аргументы противников законопроекта, бьющие точно в цель, оказали влияние даже на изначальных его сторонников и «перевербовали» их. Это видно на примере социолога, общественного деятеля, «мисс Москва» Надежды Юшкиной:– заявила Юшкина.Как видим, сорванный общественниками блицкриг лоббистов профилактики СБН в Госдуме на прошлой неделе приносит свои плоды. Позиции родительской общественности, некоторых силовиков и судей, экспертного сообщества, считающих принятие данного закона недопустимым, укрепляются, у нас появляется все больше ценнейшей информации, способной помешать развертыванию мощного оружия против мужчин и традиционной семьи, фактическому захвату НКО власти в стране. Что до Пушкиной, Поповой сотоварищи, этим дамам, так или иначе, вскоре придется продемонстрировать общественникам текст покрытого тайной документа. И вот тогда начнется, по их понятиям, предметный разговор и последний этап борьбы с законопроектом, который вот-вот должен быть внесен к Госдуму. Инструкция отправки заявления против законопроекта в парламент и другие органы власти доступна по ссылке. РИА Катюша