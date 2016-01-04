Планшет – хуже телевизора! Как сохранить зрение ребёнка?

Как проверить, есть ли у ребёнка отклонения в зрении? Как часто нужно посещать офтальмолога? Чем опасны для детских глаз современные...

О детском зрении и о том, как его сохранить, рассказала детский врач-офтальмолог Наталья Пиотровская.

«АиФ»: – Какие профилактические меры помогут сберечь глаза ребёнка?

Н. П.: – Никаких профилактических мер, кроме ограничения телевизора и компьютера, нет. Чем позже маленький ребёнок узнает, что это такое, тем лучше. Применять какие-то витамины для глаз в маленьком возрасте нецелесообразно, гимнастику для глаз маленькие дети тоже не делают. Основное – это регулярное наблюдение и зрительная нагрузка. Не давайте детям компьютерные гаджеты.

К нам на приём иногда приходят дети 2,5–3 лет в обнимку с планшетом, родители отбирают планшет, ребёнок начинает орать, потому что уже психологическая зависимость сформировалась от компьютера.

Маленькому ребёнку, кроме мамы, ничего не нужно. Мультики, реклама – ребёнку всё равно, что там показывают, это просто отвлекающий фактор – ярко, громко, что-то происходит. Осознанность, когда ребёнок понимает, что в мультике происходит, приходит после двух лет. В 2–2,5 года мультик 15 минут посмотреть можно. Когда ребёнок полтора часа смотрит телевизор, он уже не понимает, что он смотрит. Он просто смотрит, потому что там всё двигается, шумит, а пользы никакой. Любой невролог скажет, что ребёнок, который так много времени проводит перед телевизором, становится возбудимым, зависимым от телевизора и потому плохо управляемым, плохо ест, плохо спит.

Что касается домашних гимнастик для глаз, то это очень полезно. Есть ещё кабинеты по охране зрения в поликлиниках, там набор аппаратов стандартный. Это полезная профилактика, но заниматься ею надо регулярно. Если есть показания, то раз в полгода две недели нужно посвящать этому лечению. Пока лечитесь, эффект будет, но он кратковременный.

Кроме этого, важно, чтобы ребёнок отдыхал. Все родители замечают, что ребёнок, уезжая летом на отдых, где нагрузки на глаза минимальны, возвращается с восстановленным зрением. Мышца отдыхает, и в итоге зрение после лета высокое и хорошее.

«АиФ»: – Как самостоятельно в домашних условиях проверить, есть ли у ребёнка отклонения в зрении?

Н. П.: – В квартире сложно это сделать, а на улице можно. Если мама – обладатель стопроцентного зрения, можно, идя по улице, спрашивать, что ребёнок видит вдалеке (собачку, кошечку или какого-то знакомого). Если ребёнок видит, то за остроту зрения можно не волноваться. Если ребёнок не узнаёт близких людей с достаточно близкого расстояния или подходит близко к телевизору и щурится, это повод обратиться к врачу.

Ребёнка в 6 лет и перед школой обязательно нужно осматривать у офтальмолога. Обычно рекомендуют после первого класса проверять зрение не каждый год, но, учитывая большие нагрузки в школе, активное использование компьютеров, лучше не лениться и проверять зрение регулярно.

«АиФ»: – Какие витаминные комплексы для поддержания зрения Вы бы посоветовали? И какие продукты питания должны быть обязательно в рационе ребёнка?

Н. П.: – Маленьким детям в качестве витаминов назначают гомеопатические сиропы. Если у ребёнка всё хорошо, зрение нормальное, то достаточно любых поливитаминов, которые, как правило, принимаются в осенне-зимний период.

Питание должно быть просто разнообразным: рыба, овощи, бобовые, тыква, яйца, шпинат. Морковь содержит бета-каротин, но он не усваивается без жира, поэтому в морковный сок обязательно надо добавлять сливки. Если вы морковку натёрли, то кушать её надо со сметаной или жирным йогуртом. Также в рационе должно быть и мясо, и каши.

«АиФ»: – Современные дети активно пользуются родительскими телефонами, планшетами и прочими благами технологий – как это влияет на глаза? Как телевизор, или хуже?

Н. П.: – Это хуже, чем телевизор, потому что одним из факторов развития близорукости является чрезмерная работа на близком расстоянии. Телевизор всё-таки находится метрах в трёх от ребёнка, и он большой. Планшеты, смартфоны – это всё очень близко, очень мелко. Компьютеры – это, как правило, ЛСД-мониторы, соответственно – это мерцающие объекты, которые влияют на утомляемость глаз. Это сразу группа риска по близорукости. Поэтому уж лучше пусть смотрит телевизор.

Когда ребёнок смотрит телевизор, то помещение должно быть не тёмное. У меня были такие случаи в практике, когда родителям утром хочется поспать, а на дворе зима, ещё темно. В итоге проснувшемуся ребёнку включают телевизор, и он смотрит его в темноте, пока родители спят. Этого нельзя делать ни в коем случае. Должно быть какое-то освещение – ночник, бра на стене.

Естественно, нужно оценивать размер помещения и размер телевизора. Если комната 10 кв. метров, а телевизор с метровым экраном – это недопустимо. Размер телевизора зависит от размера комнаты. Монитор компьютера должен размещаться не около окна, чтобы экран не бликовал, чтобы монитор не был повёрнут задней частью к окну.

Расстояние до монитора должно быть, как расстояние вытянутой руки, не ближе. Направление взора должно быть чуть ниже, а не прямо.