Шокирующая статья детского психолога, которая заставит родителей задуматься о том, кого они воспитывают

К сожалению в современном мире родительский пример всё чаще имеет пагубное влияние на личность ребенка.
Пишет автор: Я детский психолог, и я временами жутко задалбываюсь. Моя главная проблема — родители моих маленьких клиентов, которые сами их уродуют. Вот не знаю — это лично мне так «везёт» или и в самом деле чуть ли не у половины детей, которых к психологу направляют врачи или педагоги с подозрением на разные расстройства (именно так ко мне приходит большинство клиентов), диагноз один: окружающие взрослые — идиоты.
Случай № 1
4-летний мальчик ведет себя агрессивно, кидается на других детей на площадке и обижает младшую сестренку. Уже через 10 минут общения с его мамой и отчимом всё становится очевидно. В семье даже взрослые не знают слов «извините», «пожалуйста» и «спасибо». У них принято общаться с помощью ора друг на друга и угроз «щас как врежу». Самое ласковое, что при мне сказали ребенку: «Заткнись, гаденыш!». И вообще, отчиму ребенка (стареющему гопнику, которому по паспорту за 40, а по уму — лет 13–14) кажется, что научить малыша на любые слова бабушки отвечать: «Заткнись, сука старая!» — отличная остроумная шутка. В общем, нет у мальчика никаких расстройств, просто на родителей похож.
Случай № 2
6-летняя девочка Саша говорит о себе в мужском роде и пытается всех убедить, что она мальчик Саня. Расстройство гендерной идентификации? Да ни фига. Просто папа с мамой хотели второго сына и с младенчества твердят дочери, как жаль, что она не родилась мальчиком. На любое проявление слабости говорят: «Что ты как девчонка?!» (алё, гараж, ваш ребенок вообще-то и есть девчонка!), а просьбу купить красивые туфельки воспринимают как признак, что дочь вырастет проституткой — это слово она уже отлично знает. Со старшим братом девочки при этом носятся как с писаной торбой: он же мальчик. У Саши, естественно, два выхода: либо навеки признать себя человеком второго сорта, либо пытаться хоть как-то стать человеком первого сорта. Она выбрала последний вариант. И это совершенно нормально для человека со здоровой психикой. Ненормально — так загадить умненькой и не по годам развитой девочке голову еще до школы!
Случай № 3
Первоклассник постоянно пытается лезть к другим детям в трусы, пристраивается сзади, имитируя половой акт, и уговаривает девочек станцевать стриптиз. Тревогу забили родители девочки, которой он предложил за шоколадку, цитирую, «пососать ему писю». Повышенный интерес к этой теме в таком раннем возрасте может быть симптомом нескольких больших проблем. Либо ребенка развращали, либо у него серьезный гормональный сбой (взрослый гормональный набор в теле ребенка), либо некоторые проблемы с корой головного мозга. Однако выясняется, что просто папа ребенка считает совершенно нормальным в присутствии сына смотреть на компе порнушку: «А чё такого? Он же маленький, не понимает ничего. А если и понимает — пусть мужиком растет, гы-гы-гы».
Случай № 4
10-летняя девочка буквально ненавидит всех мальчиков и любые намеки на межполовые отношения. На соседа по парте, который сказал, что она красивая, налетела фурией и разбила ему нос. Выясняем, что вся ситуация возникла из-за мамы девочки. Это мать-одиночка. Женщина с бурной, но не очень счастливой личной жизнью. Череда «новых пап», некоторые из которых не продержались и трех месяцев (а один из них девочку еще и бил), и «мы с ней как подружки, я ей всё-всё рассказываю». То есть мама сделала дочь конфиденткой. Ребенок с раннего детства в курсе, у кого из маминых дядь проблемы с потенцией, у кого — ревнивая жена, подкарауливающая маму на работе у проходной, кто «жмот, даже колечко не купил», от кого она сделала три аборта и так далее. Мама искренне считает, что готовит девочку к взрослой жизни. Девочка считает, что взрослая жизнь — это только бесконечные разборки с чьими-то женами, аборты и нестоящие члены, и в гробу всё это видела (и ее в данном случае сложно не понять).
Случай № 5
10-летний мальчик. Редкий случай. Ребенка привела мама с запросом: «Сделайте что-нибудь! Он раздражает отца». Вообще, поиск « волшебной кнопки», на которую можно нажать, чтоб ребенок стал удобным — любимая тема родителей, которые приводят детей сами. В общем, ситуация почти классическая: папа время от времени находит новую любовь и уходит к ней, потом мама отвоевывает его обратно борщами и шелковыми халатиками. Некоторое время в семье идиллия, а затем всё повторяется. Промежутки становятся всё короче, а ребенок вообще «всё портит» — относится к папе как к папе, а не как к восточному падишаху. Недавно — подумать только! — попросил страдающего от похмелья родителя помочь ему решить задачу. Мальчишка был обматерен и получил такой подзатыльник, что улетел к стене. Ответ: «Лучше, блин, папе выпишите целебных пенделей!» Понятное дело, это не вписывается в рамки профессиональной этики, но это едва ли не главное, что в данном случае приходит в голову.
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