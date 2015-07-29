Шокирующая статья детского психолога, которая заставит родителей задуматься о том, кого они воспитывают

Случай № 4

10-летняя девочка буквально ненавидит всех мальчиков и любые намеки на межполовые отношения. На соседа по парте, который сказал, что она красивая, налетела фурией и разбила ему нос. Выясняем, что вся ситуация возникла из-за мамы девочки. Это мать-одиночка. Женщина с бурной, но не очень счастливой личной жизнью. Череда «новых пап», некоторые из которых не продержались и трех месяцев (а один из них девочку еще и бил), и «мы с ней как подружки, я ей всё-всё рассказываю». То есть мама сделала дочь конфиденткой. Ребенок с раннего детства в курсе, у кого из маминых дядь проблемы с потенцией, у кого — ревнивая жена, подкарауливающая маму на работе у проходной, кто «жмот, даже колечко не купил», от кого она сделала три аборта и так далее. Мама искренне считает, что готовит девочку к взрослой жизни. Девочка считает, что взрослая жизнь — это только бесконечные разборки с чьими-то женами, аборты и нестоящие члены, и в гробу всё это видела (и ее в данном случае сложно не понять).