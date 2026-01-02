Как научить ребенка справляться с эмоциями

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Ребенок обидчивый и не умеет договариваться, воспитатели и учителя жалуются на поведение - кусается, дерется, не идет на контакт, а разговоры не помогают.
Все эти вопросы родителей связаны с эмоционально-волевой сферой и эмоциональным интеллектом.
Когда ребенок знакомится с миром эмоций
С самого раннего возраста ребенок начинает считывать Ваши эмоции. Как это проявляется?
Ещё до года Вы учите его агукать, улыбаетесь — он улыбается Вам в ответ и даже смеётся. Вы читаете книгу с грустным финалом, расстраиваетесь, ребенок следит за Вами, воспринимает Ваши эмоциональные реакции. Случайно разбили кружку, нахмурились, вслух поругали себя — ребенок успевает считать, а в более старшем возрасте провести параллели с похожими ситуациями. Мама также хмурилась, когда я рисовал на стенах. Папа был расстроен после работы. Всё это основа эмоционального опыта, который с каждым годом становится больше, глубже и сложнее.
Чтобы научить ребёнка проявлять эмоции, важно их проявлять самим родителям и близким взрослым. Единственное, что может убрать эмоции с Вашего лица, — это внешний электронный раздражитель: смартфон, телевизор, компьютер. Обычно, когда человек погружен в гаджеты, то его лицо не выражает никаких эмоций. И какую бы гигиену экранного времени Вы ни соблюдали, наши дети все равно получают чуть меньше наших эмоций, чем дети, рожденные 20 лет назад.
Безусловно, это сказывается на качестве коммуникации с другими детьми и взрослыми, личной жизни, умении понимать партнера и друзей. Наши родители, бабушки и дедушки любят говорить: «В наше время не было никаких игр на развитие эмоционального интеллекта. Напридумывают зачем-то!». Но в их время не было и гаджетов, которые забирают не только время, но и эмоции. Достаточно один раз проехаться на метро или общественном транспорте, чтобы посмотреть на лица окружающих людей.
Самая лучшая рекомендация — качественное совместное время. Без гаджетов, телевизоров, отвлечений на работу и дела. Когда Вы вместе ужинаете и делитесь событиями дня, вместе готовите пирог и смеетесь друг на друга в муке. Когда грустно, обнимаетесь и рассказываете, почему Вы плачете. Если с раннего возраста Вы будете открыто говорить и показывать свои чувства, то этому сможет научиться и Ваш ребенок.
Ребенок не умеет справляться с эмоциями. Как это проявляется
В детском возрасте недостаток эмоциональной обратной связи может проявляться по-разному.
Например, мальчик бьет другого на площадке, потому что не осознает, что причиняет боль, хотя по возрасту уже должен это понимать. Девочка обзывается, не понимая, почему её подруга уходит в слезах и не хочет делиться своими игрушками. Школьник не может завести друзей, всегда ходит один до школы и обратно, и даже на переменах проводит время в стороне от одноклассников. Или, наоборот, слишком сильно привязывается к одному другу и больше ни с кем не общается.
Всё это результат плохо развитого эмоционального интеллекта, который затрагивает одну из важных сторон нашей жизни — коммуникацию. Формируется эмоциональная небрежность, неаккуратность, негативизм. Всё это передается, прежде всего, от взрослых.
Посмотрите, как часто люди в общественных местах реагируют на детей с раздражением — в кафе, самолетах, очередях. Даже мама другой маме все чаще не поддержка, а осуждающий взгляд.
У проявления эмоций есть несколько сторон. В современном мире мы часто встречаем или всё, или ничего. Или сверх меры, или никак.
Но есть третий путь — экологичный. Когда я знаю, что я сейчас испытываю. Я разрешаю себе злиться, радоваться, грустить, обижаться. Я умею проживать свои эмоции — не отрицаю их и не стараюсь подавить где-то глубоко. Я принимаю чувства у окружающих мне людей. Но если я злюсь, то от моей злости не страдают близкие. Я не лезу с кулаками, не дерусь, не кусаюсь. Если я радуюсь, то в порыве эмоций не задеваю руками рядом стоящего человека, понимаю, когда моя радость может быть неуместной окружению или ситуации.
Поэтому важно научить ребенка управлять своими эмоциями. И если с рождения мы их проявляем, демонстрируем, проговариваем даже в простых бытовых ситуациях, то примерно с 5-летнего возраста их можно целенаправленно изучать.
Как научить ребенка контролировать и выражать свои эмоции экологично
Естественной отработкой различных эмоциональных состояний в детстве является свободная игра и свободное творчество. Важно, чтобы ежедневно у ребенка было время и возможность на свободную активность без мультиков, занятий, кружков. Чем больше в расписании ребенка развивающей и умственной деятельности, тем более обязательным является этот пункт. Творчество — то, что позволяет выразить свои эмоции, понять и пережить их, сбросить накопившуюся усталость. Это то, что полезно и взрослым после тяжёлого дня.
Что значит свободное творчество? Это возможность клеить, лепить, рисовать, вырезать без заданной цели. Мы переносим на бумагу, пластилин или глину свои мысли и чувства. Делаем то, что приходит в голову в данный момент. Не надо при этом говорить «Изобрази то, что ты сейчас чувствуешь», такие вопросы даже взрослых приводят в тупик. Просто позволяем ребенку творить. Он может вспомнить какую-то прожитую ситуацию за день, что-то увиденное по дороге домой, изобразить то, что произвело на него впечатление. В этом и заключается ключевая польза свободной активности — «Я чувствую — я выражаю».
Что ещё может быть полезно в понимании и проработке своих эмоций:
Глина — хрупкий вариант. Созданные предметы быстро ломаются и крошатся, надо быть к этому готовым. Паста — вариант вечных изделий. Она похожа на глину, но работать с ней легче и не требуется обжига. Они отлично уводят в «потоковое» состояние: природная фактура, которую надо усиленно разминать, однородность по цвету и свобода воображению. А итоговый результат можно покрасить любыми цветами.
Если говорить про полезные книги или энциклопедии про эмоции и чувства, то базовый список будет включать:
Чем больше эмоций, чувств и их описаний знаем мы, взрослые, тем больше можем дать понимания об эмоциональном мире ребенку.
Что ещё может быть полезно в понимании и проработке своих эмоций:
- Пальчиковые краски
- Песочная терапия или рисование на воде эбру
- Рисование как арт-терапия
- Работа с глиной или пастой для лепки
- Совместное приготовление блюд, а именно то, что связано с тестом.
- Медитации и танцы со свободой самовыражения
- Стратегические настольные игры
- Театральная студия
- Игры на движение, в том числе настольные.
- «Азбука эмоций», Наталия Кедрова.
- «Где живут эмоции?», Виктория Шиманская.
- «Эмоциометр инспектора», Крока.
- «Это мои эмоции», Наталья Ремиш.
Что делать, когда ребенок начинает сдерживать свои эмоции
Чаще всего такое может произойти по двум причинам: мы не научили выражать свои эмоции, не показывали на своем примере, или случилась стрессовая ситуация, когда ребенок замкнулся в себе.
Стрессовая ситуация может возникнуть в любом возрасте и по любым причинам. Подбежала большая собака и напугала, ребенок испугался манипуляций врача, неудачно слез с турника/качели, впервые вышел на сцену или учитель вызвал к доске, а кто-то из одноклассников бросил свою колкость вслед.
Как в таких ситуациях помочь сбалансировать эмоции?
Слезы, которые мы разрешаем себе и ребенку, помогают выйти гормону стресса. Будьте рядом и помогите «проплакать» это чувство: обнять, успокаивающе гладить по голове или спине в одном ритме, сказать, как сильно его любите и всё будет хорошо. Или помолчать, покачивая его из стороны в сторону как в колыбели. Последний способ помогает даже взрослым, создавая ощущение полной безопасности.
Будьте рядом в такие моменты и старайтесь понять эмоции ребёнка. Нам, взрослым, может показаться, что это пустяк, но для маленького человека это может быть причиной появления серьезных страхов или навязчивых движений, а в более взрослом возрасте закупоривании собственных чувств.
- В любом возрасте старайтесь исключить гаджеты и мультики.
- Соблюдайте сон и режим.
- Не переключайте ребенка на эмоционально яркое и сильно отвлекающее.
- Приобщайте ребенка к быту.
- Разрешите ребенку плакать.
- Создавайте позитивные эмоции после.
Полезное упражнение по проработке эмоций красками
Для совместного занятия Вам потребуются листы бумаги и краски, не менее 20 цветов.
Предпочтительнее, если Вы остановитесь на гуаши, поскольку она провоцирует эмоциональный выплеск. Из баночки с краской можно брать ровно столько, сколько надо в том порыве, в котором вы находитесь. Если ребенок знаком с базовыми цветами, то можно покупать краски любых оттенков, в том числе пастельные цвета. Это дополнительные возможности для арт-терапии и выражения оттенков эмоций.
Возьмите любую книгу про эмоции, где их будет не менее 10. Упражнение хорошо будет сочетаться с книгами «Эмоциометр инспектора Крока» или «Азбука эмоций» Кедровой Наталии.
На каждую эмоцию из книги ребенок должен выбрать цвет. Пропишите эмоцию вместе с ним на бумаге и сделайте выкрас, например, радость — жёлтый цвет.
Ребенку от 5 лет достаточно знать, что этот цвет для него — радость, а этот — грусть. Так, вы прорисовываете каждую эмоцию. Попробуйте порисовать вместе: Вы — свою картинку, ребёнок — свою. А после сравните, возможно, Вы увидите, что определенные цвета означают для Вас одну и ту же эмоцию, а у каких-то эмоций получится вариация цветов.
С детьми младше можно рисовать тематические эмоциональные картинки, например, Новый год — радость, дождь — грусть, открытая книжка с картинками — интерес.
Для чего это полезно в будущем? Вы сможете с этой информацией работать. Например, когда за окном серые краски осени, опала яркая листва, но не выпал снег, идёт целый день дождь, дома Вы добавляете красок радости: меняете наволочки на цвет радости ребенка, украшаете диван подушками или скатерть обеденного стола в цвет своей радости. А главное, сам творческий процесс работает на сближение. С подростками можно вспоминать те или иные ситуации под конкретную эмоцию: Вы вспоминаете свои, подросток — свои.
Именно такими простыми действиями жизнь начинает играть яркими красками.
Когда мы слышим о том, как важно развивать эмоциональный интеллект ребенка, то мало представляем сами шаги — что надо делать, как его развивать. При этом чувствуем, что от эмоций и чувств нельзя отмахиваться. Чтобы помочь ребенку узнать больше не только про эмоции, но и про самого себя, не обязательно иметь большой бюджет.
Ваше время вместе, игры, творческие занятия на сближение, прогулки, где Вы полностью включены, — то, что в первую очередь может помочь Вам на этом пути. После работы вместе не спеша прогуляться и прыгать по лужам — это ли не радость? Перед сном почитать Ваши и его любимые стихи, в выходные съездить к бабушке и полистать семейный фотоальбом, вспоминая истории, а после — приготовить любимый пирог вместе.
Пусть это кажется очень простым, но именно время вместе не только показывает весь возможный спектр чувств и эмоций, но и дарит ощущение безопасности — «Я могу доверять. Могу быть самим собой. Поделиться тем, что чувствую, и меня обязательно поймут».
