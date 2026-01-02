РЕБЁНОК.РУ
  Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

Как научить ребенка справляться с эмоциями

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Ребенок обидчивый и не умеет договариваться, воспитатели и учителя жалуются на поведение - кусается, дерется, не идет на контакт, а разговоры не помогают.

Все эти вопросы родителей связаны с эмоционально-волевой сферой и эмоциональным интеллектом.
От незнания и не понимая своих чувств страдает не только сам ребенок, но и его окружение. Поэтому очень важно научить ребенка выражать свои эмоции экологично. О том, как это сделать, читайте в этой статье.

Когда ребенок знакомится с миром эмоций

С самого раннего возраста ребенок начинает считывать Ваши эмоции. Как это проявляется?
Ещё до года Вы учите его агукать, улыбаетесь — он улыбается Вам в ответ и даже смеётся. Вы читаете книгу с грустным финалом, расстраиваетесь, ребенок следит за Вами, воспринимает Ваши эмоциональные реакции. Случайно разбили кружку, нахмурились, вслух поругали себя — ребенок успевает считать, а в более старшем возрасте провести параллели с похожими ситуациями. Мама также хмурилась, когда я рисовал на стенах. Папа был расстроен после работы. Всё это основа эмоционального опыта, который с каждым годом становится больше, глубже и сложнее.

Чтобы научить ребёнка проявлять эмоции, важно их проявлять самим родителям и близким взрослым. Единственное, что может убрать эмоции с Вашего лица, — это внешний электронный раздражитель: смартфон, телевизор, компьютер. Обычно, когда человек погружен в гаджеты, то его лицо не выражает никаких эмоций. И какую бы гигиену экранного времени Вы ни соблюдали, наши дети все равно получают чуть меньше наших эмоций, чем дети, рожденные 20 лет назад.


Безусловно, это сказывается на качестве коммуникации с другими детьми и взрослыми, личной жизни, умении понимать партнера и друзей. Наши родители, бабушки и дедушки любят говорить: «В наше время не было никаких игр на развитие эмоционального интеллекта. Напридумывают зачем-то!». Но в их время не было и гаджетов, которые забирают не только время, но и эмоции. Достаточно один раз проехаться на метро или общественном транспорте, чтобы посмотреть на лица окружающих людей.

Самая лучшая рекомендация — качественное совместное время. Без гаджетов, телевизоров, отвлечений на работу и дела. Когда Вы вместе ужинаете и делитесь событиями дня, вместе готовите пирог и смеетесь друг на друга в муке. Когда грустно, обнимаетесь и рассказываете, почему Вы плачете. Если с раннего возраста Вы будете открыто говорить и показывать свои чувства, то этому сможет научиться и Ваш ребенок.

Ребенок не умеет справляться с эмоциями. Как это проявляется

В детском возрасте недостаток эмоциональной обратной связи может проявляться по-разному.

Например, мальчик бьет другого на площадке, потому что не осознает, что причиняет боль, хотя по возрасту уже должен это понимать. Девочка обзывается, не понимая, почему её подруга уходит в слезах и не хочет делиться своими игрушками. Школьник не может завести друзей, всегда ходит один до школы и обратно, и даже на переменах проводит время в стороне от одноклассников. Или, наоборот, слишком сильно привязывается к одному другу и больше ни с кем не общается.

Всё это результат плохо развитого эмоционального интеллекта, который затрагивает одну из важных сторон нашей жизни — коммуникацию. Формируется эмоциональная небрежность, неаккуратность, негативизм. Всё это передается, прежде всего, от взрослых.
Посмотрите, как часто люди в общественных местах реагируют на детей с раздражением — в кафе, самолетах, очередях. Даже мама другой маме все чаще не поддержка, а осуждающий взгляд.

У проявления эмоций есть несколько сторон. В современном мире мы часто встречаем или всё, или ничего. Или сверх меры, или никак.

Но есть третий путь — экологичный. Когда я знаю, что я сейчас испытываю. Я разрешаю себе злиться, радоваться, грустить, обижаться. Я умею проживать свои эмоции — не отрицаю их и не стараюсь подавить где-то глубоко. Я принимаю чувства у окружающих мне людей. Но если я злюсь, то от моей злости не страдают близкие. Я не лезу с кулаками, не дерусь, не кусаюсь. Если я радуюсь, то в порыве эмоций не задеваю руками рядом стоящего человека, понимаю, когда моя радость может быть неуместной окружению или ситуации.

Поэтому важно научить ребенка управлять своими эмоциями. И если с рождения мы их проявляем, демонстрируем, проговариваем даже в простых бытовых ситуациях, то примерно с 5-летнего возраста их можно целенаправленно изучать.

Как научить ребенка контролировать и выражать свои эмоции экологично

Естественной отработкой различных эмоциональных состояний в детстве является свободная игра и свободное творчество. Важно, чтобы ежедневно у ребенка было время и возможность на свободную активность без мультиков, занятий, кружков. Чем больше в расписании ребенка развивающей и умственной деятельности, тем более обязательным является этот пункт. Творчество — то, что позволяет выразить свои эмоции, понять и пережить их, сбросить накопившуюся усталость. Это то, что полезно и взрослым после тяжёлого дня.

Что значит свободное творчество? Это возможность клеить, лепить, рисовать, вырезать без заданной цели. Мы переносим на бумагу, пластилин или глину свои мысли и чувства. Делаем то, что приходит в голову в данный момент. Не надо при этом говорить «Изобрази то, что ты сейчас чувствуешь», такие вопросы даже взрослых приводят в тупик. Просто позволяем ребенку творить. Он может вспомнить какую-то прожитую ситуацию за день, что-то увиденное по дороге домой, изобразить то, что произвело на него впечатление. В этом и заключается ключевая польза свободной активности — «Я чувствую — я выражаю».

Что ещё может быть полезно в понимании и проработке своих эмоций:

  • Пальчиковые краски
Если Вы переживаете за грязь, которую Вам придется потом отмывать по всей квартире, то самое лучшее решение — дать ребенку такие краски для рисования в ванной. Они убирают границы и дают пространство и раздолье для эмоций.

  • Песочная терапия или рисование на воде эбру
Оба вида относятся к арт-терапии. Можно приобрести наборы и материалы, а можно — сходить на мастер-класс или занятие в развивающий центр. Сейчас данное направление можно найти практически в любом городе.

  • Рисование как арт-терапия
Есть множество различных техник, через которые мы можем выплескивать и прорабатывать свои эмоции. О некоторых из них я рассказываю на курсе «Мир чувств» и арт-практикуме «Территория эмоций». Здесь важное внимание мы уделяем тому, чем предпочитает рисовать ребёнок: гуашь, акварель, карандаши, восковые мелки, фломастеры, пастель. Чем больше различных цветов — тем больше оттенков эмоций мы сможем выразить.

  • Работа с глиной или пастой для лепки
Это терапевтическая история, особенно для школьников и подростков, которые уже не приемлют малышковые варианты антистресса. Но работу и знакомство с глиной/пастой можно начать гораздо раньше. Причем Вы можете это делать как дома самостоятельно, так и выбраться всей семьёй на мастер-класс, например, гончарный круг, где их глины сделаете новую любимую кружку, тарелку или украшение для дома, рабочего места.

Глина — хрупкий вариант. Созданные предметы быстро ломаются и крошатся, надо быть к этому готовым. Паста — вариант вечных изделий. Она похожа на глину, но работать с ней легче и не требуется обжига. Они отлично уводят в «потоковое» состояние: природная фактура, которую надо усиленно разминать, однородность по цвету и свобода воображению. А итоговый результат можно покрасить любыми цветами.

  • Совместное приготовление блюд, а именно то, что связано с тестом.
Лепка пельменей, тесто для пирога, где надо месить руками — не только релаксирующее и прорабатывающее эмоции занятие, но и то, что может объединить всю семью вместе. Приглашайте бабушек, друзей, сделайте это Вашей семейной традицией.

  • Медитации и танцы со свободой самовыражения
Обычно это используется уже в подростковом и взрослом возрасте, когда Вы включаете музыку и просто танцуете, прыгаете, кружитесь под неё. Чтобы научить ребёнка такой свободе, танцуйте при детях чаще. Не исключено, что они захотят присоединиться к Вам. В этой истории очень важен пример, как Вы с помощью танца помогаете себе.

  • Стратегические настольные игры
Помочь ребенку справиться с эмоциями могут и простые игры в стратегии. Специальные настольные игры, а также всем знакомые шашки и шахматы. Их можно вводить с 4-х лет. Благодаря стратегическим играм ребенок не только развивает скорость мышления, но и получает хороший опыт неудач — понимание, почему я проиграл и что мне необходимо сделать для того, чтобы в следующий раз выиграть. Работа с теми самыми обидами, когда что-то идёт не так, как хочет сам ребёнок.

  • Театральная студия
Подойдёт гиперактивным детям, которым сложно «оттормаживаться». Учит контролировать слова, понимать их значение и силу, а также лучше осознавать эмоции других людей.

  • Игры на движение, в том числе настольные.
Эмоциональный интеллект, как и многое в развитии детей, начинается с самоконтроля тела. Когда я хорошо контролирую свое тело, я контролирую свои эмоции. Йоги, Твистер, Повторяй! Танцуй!, Крагморта, Всё на ладони подойдут для любого возраста и даже компании друзей.

Если говорить про полезные книги или энциклопедии про эмоции и чувства, то базовый список будет включать:
  1. «Азбука эмоций», Наталия Кедрова.
  2. «Где живут эмоции?», Виктория Шиманская.
  3. «Эмоциометр инспектора», Крока.
  4. «Это мои эмоции», Наталья Ремиш.
Для подростков — «Король своего королевства», Мария Миронова и Алексей Афанасьев.

Чем больше эмоций, чувств и их описаний знаем мы, взрослые, тем больше можем дать понимания об эмоциональном мире ребенку.

Что делать, когда ребенок начинает сдерживать свои эмоции

Чаще всего такое может произойти по двум причинам: мы не научили выражать свои эмоции, не показывали на своем примере, или случилась стрессовая ситуация, когда ребенок замкнулся в себе.

Стрессовая ситуация может возникнуть в любом возрасте и по любым причинам. Подбежала большая собака и напугала, ребенок испугался манипуляций врача, неудачно слез с турника/качели, впервые вышел на сцену или учитель вызвал к доске, а кто-то из одноклассников бросил свою колкость вслед.

Как в таких ситуациях помочь сбалансировать эмоции?

  • В любом возрасте старайтесь исключить гаджеты и мультики.
Да, ребенок не плачет, не нервничает, казалось бы, увлеченно смотрит телевизор и внешне спокоен. Но это не говорит о том, что стрессовая ситуация осталась позади. Эмоции остались не пережиты. Важно пережить эмоцию, побыть в ней, понять, что она из себя представляет — почему мне так неприятно, из-за чего я так боюсь, а главное, найти выход, как «подружиться» с новым чувством и ощущением. А для этого необходимо быть включенным в реальность, а не виртуальный мир. Почему подростки могут часами сидеть и играть в компьютерные игры? Потому что там нет сложных вопросов, на которые надо искать ответы.

  • Соблюдайте сон и режим.
Всегда сон был и будет лучшим лекарством в любой ситуации, будь это стрессовая ситуация, подготовка к школе или экзамену, работа с задержками в развитии. Во время сна все гормоны стабилизируются, происходит их перезагрузка и восстановление. Дошкольникам необходимо уходить в сон уже в 20:00, подросткам — в 21:00.

  • Не переключайте ребенка на эмоционально яркое и сильно отвлекающее.
Например, приобретение новой яркой и долгожданной игрушки — переход из одной крайности в другую. Да, это переключит внимание со стрессовой ситуации, но психику не успокоит.

  • Приобщайте ребенка к быту.
Вместе протереть пыль, приготовить обед, помыть посуду. Рутинные и ритмичные однообразные движения успокаивают, как например, намыливание тарелок по кругу, взад-вперед провести влажной салфеткой по поверхности и протереть полки, порезать огурец для салата. Работа руками обладает силой мягкого успокоения, а досуг с мамой наполняет позитивными эмоциями данный процесс.

  • Разрешите ребенку плакать.
Одна из больших наших ошибок в успокоении детей — «Не плачь!», «Хватит обижаться!», «Ты уже большой, чтобы плакать». А потом мы удивляемся, почему партнёр не делится своими трудностями на работе, почему нам сложно попросить о помощи или довериться другому человеку.

Слезы, которые мы разрешаем себе и ребенку, помогают выйти гормону стресса. Будьте рядом и помогите «проплакать» это чувство: обнять, успокаивающе гладить по голове или спине в одном ритме, сказать, как сильно его любите и всё будет хорошо. Или помолчать, покачивая его из стороны в сторону как в колыбели. Последний способ помогает даже взрослым, создавая ощущение полной безопасности.

  • Создавайте позитивные эмоции после.
И чем сильнее был стресс, тем больше теплых моментов необходимо. Все творческие занятия, о которых говорили выше, подойдут для этого: рисование, лепка, пальчиковые краски, работа с тестом.

Будьте рядом в такие моменты и старайтесь понять эмоции ребёнка. Нам, взрослым, может показаться, что это пустяк, но для маленького человека это может быть причиной появления серьезных страхов или навязчивых движений, а в более взрослом возрасте закупоривании собственных чувств.

Полезное упражнение по проработке эмоций красками

Для совместного занятия Вам потребуются листы бумаги и краски, не менее 20 цветов.

Предпочтительнее, если Вы остановитесь на гуаши, поскольку она провоцирует эмоциональный выплеск. Из баночки с краской можно брать ровно столько, сколько надо в том порыве, в котором вы находитесь. Если ребенок знаком с базовыми цветами, то можно покупать краски любых оттенков, в том числе пастельные цвета. Это дополнительные возможности для арт-терапии и выражения оттенков эмоций.

Возьмите любую книгу про эмоции, где их будет не менее 10. Упражнение хорошо будет сочетаться с книгами «Эмоциометр инспектора Крока» или «Азбука эмоций» Кедровой Наталии.

На каждую эмоцию из книги ребенок должен выбрать цвет. Пропишите эмоцию вместе с ним на бумаге и сделайте выкрас, например, радость — жёлтый цвет.

Ребенку от 5 лет достаточно знать, что этот цвет для него — радость, а этот — грусть. Так, вы прорисовываете каждую эмоцию. Попробуйте порисовать вместе: Вы — свою картинку, ребёнок — свою. А после сравните, возможно, Вы увидите, что определенные цвета означают для Вас одну и ту же эмоцию, а у каких-то эмоций получится вариация цветов.

С детьми младше можно рисовать тематические эмоциональные картинки, например, Новый год — радость, дождь — грусть, открытая книжка с картинками — интерес.

Для чего это полезно в будущем? Вы сможете с этой информацией работать. Например, когда за окном серые краски осени, опала яркая листва, но не выпал снег, идёт целый день дождь, дома Вы добавляете красок радости: меняете наволочки на цвет радости ребенка, украшаете диван подушками или скатерть обеденного стола в цвет своей радости. А главное, сам творческий процесс работает на сближение. С подростками можно вспоминать те или иные ситуации под конкретную эмоцию: Вы вспоминаете свои, подросток — свои.

Именно такими простыми действиями жизнь начинает играть яркими красками.

Когда мы слышим о том, как важно развивать эмоциональный интеллект ребенка, то мало представляем сами шаги — что надо делать, как его развивать. При этом чувствуем, что от эмоций и чувств нельзя отмахиваться. Чтобы помочь ребенку узнать больше не только про эмоции, но и про самого себя, не обязательно иметь большой бюджет.

Ваше время вместе, игры, творческие занятия на сближение, прогулки, где Вы полностью включены, — то, что в первую очередь может помочь Вам на этом пути. После работы вместе не спеша прогуляться и прыгать по лужам — это ли не радость? Перед сном почитать Ваши и его любимые стихи, в выходные съездить к бабушке и полистать семейный фотоальбом, вспоминая истории, а после — приготовить любимый пирог вместе.

Пусть это кажется очень простым, но именно время вместе не только показывает весь возможный спектр чувств и эмоций, но и дарит ощущение безопасности — «Я могу доверять. Могу быть самим собой. Поделиться тем, что чувствую, и меня обязательно поймут».
