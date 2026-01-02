Как научить ребенка справляться с эмоциями

Пальчиковые краски

Песочная терапия или рисование на воде эбру

Рисование как арт-терапия

Работа с глиной или пастой для лепки

Совместное приготовление блюд, а именно то, что связано с тестом.

Медитации и танцы со свободой самовыражения

Стратегические настольные игры

Театральная студия

Игры на движение, в том числе настольные.

«Азбука эмоций», Наталия Кедрова. «Где живут эмоции?», Виктория Шиманская. «Эмоциометр инспектора», Крока. «Это мои эмоции», Наталья Ремиш.

Естественной отработкой различных эмоциональных состояний в детстве является свободная игра и свободное творчество. Важно, чтобы ежедневно у ребенка было время и возможность на свободную активность без мультиков, занятий, кружков. Чем больше в расписании ребенка развивающей и умственной деятельности, тем более обязательным является этот пункт. Творчество — то, что позволяет выразить свои эмоции, понять и пережить их, сбросить накопившуюся усталость. Это то, что полезно и взрослым после тяжёлого дня.Что значит свободное творчество? Это возможность клеить, лепить, рисовать, вырезать без заданной цели. Мы переносим на бумагу, пластилин или глину свои мысли и чувства. Делаем то, что приходит в голову в данный момент. Не надо при этом говорить «Изобрази то, что ты сейчас чувствуешь», такие вопросы даже взрослых приводят в тупик. Просто позволяем ребенку творить. Он может вспомнить какую-то прожитую ситуацию за день, что-то увиденное по дороге домой, изобразить то, что произвело на него впечатление. В этом и заключается ключевая польза свободной активности — «Я чувствую — я выражаю».Что ещё может быть полезно в понимании и проработке своих эмоций:Если Вы переживаете за грязь, которую Вам придется потом отмывать по всей квартире, то самое лучшее решение — дать ребенку такие краски для рисования в ванной. Они убирают границы и дают пространство и раздолье для эмоций.Оба вида относятся к арт-терапии. Можно приобрести наборы и материалы, а можно — сходить на мастер-класс или занятие в развивающий центр. Сейчас данное направление можно найти практически в любом городе.Есть множество различных техник, через которые мы можем выплескивать и прорабатывать свои эмоции. О некоторых из них я рассказываю на курсе «Мир чувств» и арт-практикуме «Территория эмоций». Здесь важное внимание мы уделяем тому, чем предпочитает рисовать ребёнок: гуашь, акварель, карандаши, восковые мелки, фломастеры, пастель. Чем больше различных цветов — тем больше оттенков эмоций мы сможем выразить.Это терапевтическая история, особенно для школьников и подростков, которые уже не приемлют малышковые варианты антистресса. Но работу и знакомство с глиной/пастой можно начать гораздо раньше. Причем Вы можете это делать как дома самостоятельно, так и выбраться всей семьёй на мастер-класс, например, гончарный круг, где их глины сделаете новую любимую кружку, тарелку или украшение для дома, рабочего места.Глина — хрупкий вариант. Созданные предметы быстро ломаются и крошатся, надо быть к этому готовым. Паста — вариант вечных изделий. Она похожа на глину, но работать с ней легче и не требуется обжига. Они отлично уводят в «потоковое» состояние: природная фактура, которую надо усиленно разминать, однородность по цвету и свобода воображению. А итоговый результат можно покрасить любыми цветами.Лепка пельменей, тесто для пирога, где надо месить руками — не только релаксирующее и прорабатывающее эмоции занятие, но и то, что может объединить всю семью вместе. Приглашайте бабушек, друзей, сделайте это Вашей семейной традицией.Обычно это используется уже в подростковом и взрослом возрасте, когда Вы включаете музыку и просто танцуете, прыгаете, кружитесь под неё. Чтобы научить ребёнка такой свободе, танцуйте при детях чаще. Не исключено, что они захотят присоединиться к Вам. В этой истории очень важен пример, как Вы с помощью танца помогаете себе.Помочь ребенку справиться с эмоциями могут и простые игры в стратегии. Специальные настольные игры, а также всем знакомые шашки и шахматы. Их можно вводить с 4-х лет. Благодаря стратегическим играм ребенок не только развивает скорость мышления, но и получает хороший опыт неудач — понимание, почему я проиграл и что мне необходимо сделать для того, чтобы в следующий раз выиграть. Работа с теми самыми обидами, когда что-то идёт не так, как хочет сам ребёнок.Подойдёт гиперактивным детям, которым сложно «оттормаживаться». Учит контролировать слова, понимать их значение и силу, а также лучше осознавать эмоции других людей.Эмоциональный интеллект, как и многое в развитии детей, начинается с самоконтроля тела. Когда я хорошо контролирую свое тело, я контролирую свои эмоции. Йоги, Твистер, Повторяй! Танцуй!, Крагморта, Всё на ладони подойдут для любого возраста и даже компании друзей.Если говорить про полезные книги или энциклопедии про эмоции и чувства, то базовый список будет включать:Для подростков — «Король своего королевства», Мария Миронова и Алексей Афанасьев.Чем больше эмоций, чувств и их описаний знаем мы, взрослые, тем больше можем дать понимания об эмоциональном мире ребенку.