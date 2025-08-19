Батон-плетенку с маком начинаем готовить с опары.

Фото 1

В тёплой воде развести дрожжи.

Фото 2

Добавить муку.

Фото 3

Хорошенько перемешать.

Накрыть опару и оставить на 2-3 часа или пока она не поднимется и не начнет пузыриться.

Фото 4

Когда опара подойдет, замешиваем тесто.

Фото 5

В тёплой воде развести сахар и соль.

Перелить в опару и постепенно ввести муку.

Фото 6

В процессе замешивания добавить мягкое масло.

Фото 7

На выходе должен получиться мягкий колобок теста.

Желательно помять тесто руками пару минут.

Фото 8

Накрыть тесто и убрать в тёплое место до увеличения в размере.

Фото 9

Разделить тесто на три равных части.

Фото 10

Каждый кусок теста раскатать в прямоугольный пласт.

Фото 11

Закрутить в жгут.

Фото 12

Покатать жгут по столу, немного растягивая.

Должно получиться три жгута одинакового размера.

Фото 13

Переплести жгуты в виде косички.

Края подвернуть.

Фото 14

Переложить плетенку на противень с бумагой для выпечки или ковриком.

Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.

Смазать взбитым с сахаром яйцом, посыпать маком.

Фото 15

Плетенку поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.

Выпекать до румяного состояния.

У меня ушло 12 минут.

Фото 16

Батон-плетенка с маком готов.

Фото 17

Приятного аппетита.