Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Батон-плетенку с маком начинаем готовить с опары.
В тёплой воде развести дрожжи.
Добавить муку.
Хорошенько перемешать.
Накрыть опару и оставить на 2-3 часа или пока она не поднимется и не начнет пузыриться.
Когда опара подойдет, замешиваем тесто.
В тёплой воде развести сахар и соль.
Перелить в опару и постепенно ввести муку.
В процессе замешивания добавить мягкое масло.
На выходе должен получиться мягкий колобок теста.
Желательно помять тесто руками пару минут.
Накрыть тесто и убрать в тёплое место до увеличения в размере.
Разделить тесто на три равных части.
Каждый кусок теста раскатать в прямоугольный пласт.
Закрутить в жгут.
Покатать жгут по столу, немного растягивая.
Должно получиться три жгута одинакового размера.
Переплести жгуты в виде косички.
Края подвернуть.
Переложить плетенку на противень с бумагой для выпечки или ковриком.
Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.
Смазать взбитым с сахаром яйцом, посыпать маком.
Плетенку поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.
Выпекать до румяного состояния.
У меня ушло 12 минут.
Батон-плетенка с маком готов.
Приятного аппетита.
