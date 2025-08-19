РЕБЁНОК.РУ
Батон-плетенка с маком

Шикарная плетенка с маком - мягкая, воздушная, пористая. Вкус у батона нейтральный, можно делать из него бутерброды на завтрак или поедать с любыми сладкими добавками.

Ингредиенты

Опара:

Вода - 130 мл

Дрожжи свежие - 7 г

Мука пшеничная - 150 г

Тесто:

Вода - 100 мл

Соль - 5 г

Сахар - 35 г

Масло сливочное - 15 г

Мука пшеничная - 260 г (+-)

Дополнительно:

Мак - 2-3 ст.

л.

Сахар - 1 ч.л.

Яйцо куриное - 0,5 шт.

  • 253 кКал
  • 2 ч. 30 мин.
  • Б: 6.45
  • Ж: 5.6
  • У: 44.75

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Батон-плетенку с маком начинаем готовить с опары.

 

Фото 1

 

 

В тёплой воде развести дрожжи.

 

Фото 2

 

 

Добавить муку.

 

Фото 3

 

 

Хорошенько перемешать.

 

Накрыть опару и оставить на 2-3 часа или пока она не поднимется и не начнет пузыриться.

 

Фото 4

 

 

Когда опара подойдет, замешиваем тесто.

 

Фото 5

 

 

В тёплой воде развести сахар и соль.

 

Перелить в опару и постепенно ввести муку.

 

Фото 6

 

 

В процессе замешивания добавить мягкое масло.

 

Фото 7

 

 

На выходе должен получиться мягкий колобок теста.

 

Желательно помять тесто руками пару минут.

 

Фото 8

 

 

Накрыть тесто и убрать в тёплое место до увеличения в размере.

 

Фото 9

 

 

Разделить тесто на три равных части.

 

Фото 10

 

 

Каждый кусок теста раскатать в прямоугольный пласт.

 

Фото 11

 

 

Закрутить в жгут.

 

Фото 12

 

 

Покатать жгут по столу, немного растягивая.

 

Должно получиться три жгута одинакового размера.

 

Фото 13

 

 

Переплести жгуты в виде косички.

 

Края подвернуть.

 

Фото 14

 

 

Переложить плетенку на противень с бумагой для выпечки или ковриком.

 

Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.

 

Смазать взбитым с сахаром яйцом, посыпать маком.

 

Фото 15

 

 

Плетенку поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.

 

Выпекать до румяного состояния.

 

У меня ушло 12 минут.

 

Фото 16

 

 

Батон-плетенка с маком готов.

 

Фото 17

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 18

 

 

