Что за сниффинг? От нового вида токсикомании гибнет всё больше детей

Сниффинг - от английского sniff, то есть нюхать, вдыхать. Если раньше токсикоманы предпочитали бензин или клей, то теперь - газ из баллонов для зажигалок и туристических горелок. Он свободно продаётся в магазинах и ларьках, но при таком использовании не по назначению вызывает сильную психологическую зависимость, а нередко и смерть от первых же паров...

Дурманящим газом дышат уже не только подростки, но и совсем ещё дети - зафиксированы случаи сниффинга среди 6-летних. Растёт и количество летальных исходов: в 2016-м в стране от таких «модных экспериментов» скончались 65 несовершеннолетних, а в 2021-м - больше 260. Стало известно и о гибели двоих школьников из Брянска.

Ограничить доступ

В последний день летних каникул, 31 августа, в Володарском районе областного центра умерла 13-летняя девочка. «Она вместе со своими подружками вдыхала пары отравляющего вещества, после чего почувствовала себя плохо и спасти её уже не удалось», - рассказал в своём телеграм-канале вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

До 50 тыс. руб. составит штраф в регионе за продажу сжиженного газа детям.

По неофициальной информации, эта компания купила газовый баллончик в ближайшем ТЦ, а «расслабиться» решила на теплотрассе. Там в процессе одной из девочек стало плохо, она упала на землю. На помощь бросились заметившие неладное мужчины из расположенных поблизости гаражей, но было уже поздно.

Трагедия стала поводом для возбуждения уголовного дела. Впрочем, виновных вряд ли найдут - если некоторые регионы на местном уровне пресекли бесконтрольную продажу баллонов со сжиженным газом, то в Брянской области только собираются это сделать. Соответствующие изменения в законодательство депутаты Брянской областной думы внесли и приняли в первом чтении, осталось утвердить их во втором и третьем. Тогда за реализацию детям запрещённой продукции продавцам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Но всем торговым точкам уже сейчас рекомендовали ограничить продажу баллонов со сжиженным газом несовершеннолетним, чтобы спасти их жизни.

Случай с девочкой - не единственный. От сниффинга в Брянске погиб и 10-летний ребёнок, который впервые попробовал сжиженный газ.

Объяснить последствия

«Газ вытесняет из организма кислород, и при сильной концентрации токсического вещества, которую трудно предугадать, может наступить острая гипоксия, то есть кислородная недостаточность, и быстрая смерть даже от однократного применения», - прокомментировал заведующий отделением Брянской областной психиатрической больницы №1, нарколог и психиатр Александр Ворона.

У ребенка может остановиться сердце или прекратиться дыхательная деятельность. Хотя любой приём газа приводит к необратимым последствиям - из-за кислородного голодания клетки мозга отмирают, нарушаются нейронные связи. В итоге ребёнок может стать инвалидом.

Признаками токсикомании может быть снижение памяти и внимания, апатия. К примеру, если раньше ребёнок сам садился за уроки, то теперь перестаёт их делать, жалуясь на головную боль, общее недомогание. Падает не только его интеллектуальная, но и физическая активность на фоне постоянной сонливости.

«Родители должны больше общаться со своими детьми, заниматься с ними каким-нибудь общим делом. Ведь когда ребёнок не чувствует поддержки в семье, то идёт искать понимания у сверстников. А все проблемы как раз начинаются с того, что дети пытаются решить свои трудности в дворовой среде», - заключает Александр Ворона.