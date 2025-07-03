Стыд за поведение ребенка: советы родителям

Если ваш малыш импульсивен, часто впадает в истерики или ведет себя неуважительно, вы наверняка испытываете сильное смущение и стыд перед другими родителями. Предлагаем несколько рекомендаций, которые помогут вам справиться с негативными переживаниями и развить недостающие навыки у детей.

Часто стыд и смущение являются эмоциональной реакцией на некоторое воображаемое неодобрение или осуждение, а не на реальное поведение ребенка. Когда ваш малыш устраивает истерики в магазине, а другие родители при этом смотрят на вас, вам кажется, что они вас осуждают или считают плохим родителем, и от этого вы чувствуете смущение. На самом деле чаще всего они думают: «О боже, я помню, как мой сын раньше делал тоже самое» или «Как хорошо, что моя дочь больше так не делает». Поэтому первое правило в борьбе со смущением гласит:

Правило № 1. Вы не можете читать мысли других людей

Когда ребенок ведет себя импульсивно, а вы чувствуете осуждение окружающих, поймите, что вы не можете читать мысли других людей. Если вы постоянно пытаетесь представить, что думают другие люди, обычно вы видите негатив. Когда мы мыслим негативно, то и мысли других мы интерпретируем в негативном свете. В подобных ситуациях мы не пытаемся найти поддержку у окружающих, мы ищем в их мыслях неодобрение, особенно, когда что-то идет не так. Поэтому, если вы пытаетесь догадаться, что думают ваши соседи, родственники или друзья, просто скажите себе: «Я не умею читать мысли и не знаю, что думают окружающие». Пресекайте свои мысли о том, что вас осуждают.

Это важный шаг на пути к тому, чтобы спокойнее относиться к неприятным ситуациям.

Правило № 2. Не принимайте плохое поведение ребенка на свой счет

Помните о том, что когда ваш ребенок плохо себя ведет, то это его проблемы, а не ваши. Если вы смущены, испуганы или раздражены, постарайтесь понять потребность ребенка в этот момент. То, что думают окружающие, неважно. Спросите себя: «Что сейчас нужно моему ребенку?» Этот вопрос очень важен для родителей, когда дело касается плохого поведения.

Сфокусируйте свое внимание на ребенке. Когда он ведет себя импульсивно, обычно это означает, что ему нужна помощь. Вы знаете своего ребенка как никто другой, поэтому не бойтесь дать ему то, в чем он нуждается. Иногда ему нужно просто ваше внимание, иногда – спокойная обстановка или ваше руководство. В отдельных случаях ребенку требуется ваша поддержка. Как бы там ни было, обращайте внимание на потребности малыша, а не на то, что думают о вас окружающие.

Правило № 3. Не вините себя и не извиняйтесь

Постарайтесь не обвинять себя и не извиняться за плохое поведение ребенка. Не позволяйте окружающим выступать с критикой в его адрес. Допустим, вы в гостях, и ребенок начинает плохо себя вести и кричит в ответ на ваши замечания. Не привлекайте других людей, чтобы призвать малыша к адекватному поведению. Если окружающие высказывают ребенку свое мнение, скажите им: «Извините, но сейчас ребенку нужно мое внимание» или «Сейчас он пытается привлечь мое внимание». Используя подобные фразы, вы не оправдываетесь и не защищаетесь, а высказываете позитивные утверждения.

Правило № 4. Спланируйте свою реакцию на поведение ребенка

Если вы заранее объясните ребенку последствия его плохого поведения, это убережет вас от чувства смущения и позволит контролировать ситуацию. Допустим, вы всей семьей идете в гости. Перед выходом из дома скажите: «Запомни, если ты будешь ругаться, кричать или вести себя грубо, мы немедленно уйдем домой, и ты будешь наказан за свое поведение». Ребенок отвечает, что понял вас, но в гостях все равно ведет себя плохо.

Прежде всего, признайте, что такие ситуации вас смущают. Вы не можете отключать ваши чувства, вы можете только научить ребенка вести себя хорошо, установить ему правила и следить за тем, чтобы он их придерживался. Посмотрите на это с такой позиции: вы можете заниматься единоборствами и носить с собой газовый баллончик, чтобы защитить себя. Но если вы будете идти ночью по пустынной улице, вы все равно будете испытывать страх. Так же и в случае плохого поведения ребенка: вы чувствуете смущение, но у вас должен быть план того, как научить его правильному поведению.

В подобных ситуациях не обвиняйте себя. Скажите хозяевам дома, что вам необходимо уйти, и уходите домой. Не извиняйтесь перед ними за поведение ребенка. Если он не принес им никакого вреда, его поведение их не касается. Просто скажите, что вы перезвоните позже, когда уладите ситуацию.

Когда мы испытываем смущение, мы сразу же хотим извиниться перед окружающими. Это – нездоровая реакция. Вместо этого постарайтесь удовлетворить потребности ребенка, а хозяевам скажите: «Мне жаль, что мой малыш так себя ведет, но я приму меры».

Акцентируйте свое внимание на том, что хочет от вас ребенок, а не на том, что от него хотят окружающие. Иногда он просто требует вашего внимания. Чем более внимательны вы будете к нему в таких ситуациях, тем менее восприимчивы вы будете к критике окружающих.

Когда вы возвращаетесь домой после случившегося, избегайте разговоров о том, что о вас подумали окружающие. Родители обычно говорят: «На меня все смотрели как на сумасшедшую! Теперь обо мне будут говорить!» Но это лишь усугубит ситуацию. Следует быть осторожными с такими негативными мыслями, потому что они не дают нам сфокусироваться на ребенке. Лучше скажите себе: «Я не могу изменить случившееся, но я делаю всё возможное, чтобы это не повторилось в будущем». Мысленно повторите это несколько раз, что поможет вам сфокусироваться на настоящем моменте.

Правило № 5. Используйте стратегии избегания и ухода

Если ребенок склонен к импульсивному поведению, используйте стратегии избегания и ухода. Это значит, что вам следует избегать людей и ситуаций, с которыми малыш еще не научился справляться, а также уходить от ситуаций, перед которыми он оказывается бессилен.

В воспитании детей, имеющих проблемы с поведением, перед родителями стоят две важные задачи: заканчивать каждый день без конфликтов и научить ребенка справляться с трудными ситуациями и решать проблемы. Стратегия избегания и ухода направлена на решение первой задачи.

Мы избегаем ситуаций, к которым ребенок не готов, мы уходим от ситуаций, в которых он ошеломлен настолько, что не может с ними справиться. Не путайте это с ситуациями, когда вы учите малыша справляться с проблемами. Если ребенок чувствует негативные эмоции в супермаркете, не берите его с собой, пока он не научится вести себя подобающим образом. Так же действует и стратегия ухода. Если в магазине у ребенка случается истерика, уведите его оттуда, но при этом научите его преодолевать свои эмоции в подобных ситуациях.

Рассмотрим на примере, как работают стратегии избегания и ухода. Представьте, что вы с ребенком в гостях и не уверены, сможете ли вы избежать сложной ситуации. Вы придумываете план ухода на случай плохого поведения ребенка. Это исключит ваше смущение, поскольку вы будете готовы ко всему.

Главное – удовлетворить потребность малыша на тот момент и не терять контроль над ситуацией. Имея в своем арсенале вышеупомянутые стратегии, вы больше не будете беспокоиться о том, что думают другие, и сфокусируете свое внимание на поведении ребенка.

Если с вами случаются подобные ситуации, поймите, что вы не можете избежать своих чувств, но можете научиться ними управлять.