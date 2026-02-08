Подготовка к ЕГЭ по биологии в 2026 году: как сдать на 100 баллов и спать спокойно

— Это зависит от желаемых баллов, имеющегося уровня знаний и оставшегося количества времени до экзамена, — рассказывает про необходимое время подготовки к экзамену Надежда Левина, учитель биологии в онлайн-школе «Фоксфорд», разработчик методических пособий по подготовке к ЕГЭ по биологии, автор естественно-научных курсов для школьников, создатель и преподаватель курсов по методике преподавания биологии для учителей. — Если время поджимает, а знаний пока недостаточно, то подготовка должна быть более интенсивной. В случае если основные темы пройдены, пробники решаются на высокие баллы или же осталось год или полтора, то можно распределить ресурсы более равномерно. Оптимально начать подготовку в 10-м классе и выделить 1—2 месяца перед экзаменом только на решение экзаменационных вариантов последних лет. При этом регулярность занятий лучше скажется на результатах, чем стремление усвоить все и сразу. Так, эффективнее уделять подготовке три дня в неделю по одному часу, чем три часа в один день. Важно также отводить время на отдых, чтобы восстановиться и не испытывать стресс. Но если до экзамена осталось полгода, а уровень знаний невысок, то занятиям следует уделять несколько часов каждый день.