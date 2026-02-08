Подготовка к ЕГЭ по биологии в 2026 году: как сдать на 100 баллов и спать спокойно

У многих одиннадцатиклассников экзамены вызывают волнения, стресс, неуверенность в своих силах. Ученику может показаться, что он и за десять лет не справится с объемом материала. Подготовка к ЕГЭ по биологии станет проверкой на прочность для тех, кто решил поступать в университеты в 2026 году. Хороший балл необходим абитуриентам для поступления на специальности, связанные с медициной, психологией, аграрным делом и естественно-научными профессиями (орнитологи, лепидоптерологи и др.). В статье расскажем про структуру экзамена, как он оценивается, когда лучше начать готовиться и что делать, если времени осталось мало.
Полезная информация о ЕГЭ по биологии в 2026 году: будут ли изменения
Изменений в структуре и содержании контрольно-измерительных материалов не ожидается. Однако будут незначительные дополнения, которые коснутся формулировок и критериев оценки знаний учащихся:
- Задачи по генетике потребуют многоэтапного решения с обязательным логическим обоснованием каждого шага.
- Вопросы по экологии будут строиться вокруг анализа конкретных ситуаций, графиков и схем, где нужно предсказать последствия изменений в экосистеме, а не просто перечислять термины.
- В анатомии задания редко проверяют изолированный факт — вместо этого нужно объяснить, как нарушение в работе одной системы влияет на функцию другой.
Все это делается с целью улучшения понимания учащимися материала — теперь нужно глубже вникать в суть, не ограничиваясь зубрежкой.
Что касается количества заданий, продолжительности экзаменов и максимального количества баллов, то здесь все останется без изменений.
|Минимальный балл для сдачи
|39 (16 первичных)
|Максимальное количество баллов
|100 (57 первичных)
|Максимальное количество баллов за первую часть
|63 (36 первичных)
|Максимальное количество баллов за вторую часть
|37 (21 первичный)
|Продолжительность
|3 часа 55 минут (235 минут)
|Количество заданий
|28
Структура ЕГЭ по биологии
Если вы начинаете подготовку с нуля, то сперва стоит ознакомиться со структурой вариантов экзамена, которая включает в себя 28 заданий. В 2026 году она разделена на два блока.
Часть 1
В первую часть структуры входит 21 задание легкого и среднего уровня сложности. Среди них:
- 6 заданий, где нужно выбрать ответ из списка;
- 3 задания, где потребуется найти ответ, используя картинки;
- 4 задания, где необходимо верно распределить характерные черты 2—3 множеств;
- 3 задания, где потребуется установить порядок биологических явлений, объектов или процессов;
- 2 задания с биологическими задачами по цитологии и генетике;
- 2 задания на дополнение таблицы;
- 1 задание на анализ информации, представленной в форме графика или таблицы.
Часть 2
Во второй части ученика встретят 7 заданий среднего и сложного уровней. Среди них:
- 2 задания, где нужно ответить, как спланировать, провести и проанализировать биологический эксперимент;
- 1 задание на анализ изображения и ответы на вопросы к нему;
- 2 задания, где можно встретить темы «Система и многообразие органического мира» и «Эволюция живой природы». Также могут быть оба варианта;
- 2 задания на решение задач по генетике и цитологии.
Как оцениваются задания ЕГЭ по биологии: баллы
На экзамене будет представлено 14 базовых заданий, 8 повышенного уровня и 6 высокого. В первой части ученика будет ждать 14 легких заданий и 7 средней сложности. Во второй — 1 задание повышенного уровня и 6 высокого. Они оцениваются следующим образом:
1. За вопросы № 1, 3—5, 9 и 13 сдающий получает 1 балл.
2. За задания № 2, 6—8,10—12, 14—21 можно получить от 0 до 2 баллов. Если в задании допущена одна ошибка, оно оценивается в 1 балл.
3. Вопросы с 22-го по 28-й оцениваются от 0 до 3 баллов. Если ученик решил все правильно — 3 балла, если допустил 1—2 ошибки — 2 балла, если 3—4 ошибки — 1 балл, если больше — задание считается проваленным.
Основные разделы и темы экзамена по биологии
ЕГЭ по биологии состоит из нескольких разделов, которые охватывают различные области предмета. В тестирование 2026 года вошли следующие темы:
- «Биология как наука. Живые системы и их изучение»
Раздел включает в себя основные понятия и принципы, а также методы исследования, используемые в биологии. Он охватывает такие темы, как клеточная биология, молекулярная биология, генетика, эволюция, экология.
- «Клетка как биологическая система»
В этом разделе рассматриваются строение и функции клеток, их деление и рост, а также процессы, которые в них происходят. Необходимо знать о клеточной мембране, цитоплазме, энергетическом и пластическом обмене в клетках, митозе и мейозе, биосинтезе белка.
- «Организм как биологическая система»
В разделе речь идет об изучении организмов на уровне отдельных особей, включая их строение, функции и взаимодействие с окружающей средой. Ученик встретит темы: размножение, онтогенез, селекция и биотехнологии, наследственность и изменчивость, а также основы генетики.
- «Система и многообразие органического мира»
Раздел посвящен изучению живых организмов, их классификации и эволюции. Включает темы о царствах живой природы, видах и популяциях, а также об основных группах растений и животных. В заданиях этого блока нужно будет сравнивать характеристики живых существ, определять их принадлежность к таксону.
- «Человек и его здоровье»
В разделе рассматриваются анатомия, физиология, правила гигиены и оказания первой помощи человеку. В вопросах будут подниматься темы системы органов, обмена веществ, иммунитета, нейрогуморальной регуляции и другие.
- «Эволюция живой природы. Развитие жизни на земле»
Раздел посвящен теории эволюции, ее движущим силам, направлениям и механизмам. Изучаются ее основные этапы, естественный отбор, видообразование и адаптация организмов к окружающей среде. Ученик должен уметь объяснить основные ароморфозы и идиоадаптации в растительном и животном мире, прослеживать причинно-следственные связи эволюции.
- «Экосистемы и присущие им закономерности»
Последний раздел рассматривает экосистемы, их структуру, функционирование, развитие и изменения, а также взаимодействие организмов в них. Охватывает темы биогеоценозов, цепей питания, круговорота веществ и энергии в природе.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по биологии
Для размеренной подготовки к ЕГЭ по биологии нужно начинать заниматься в начале-середине 10-го класса. В этом случае достаточно упражняться по 1 часу в день. Сначала изучите теорию, после подключите практику, а с середины 11-го класса сосредотачивайтесь на решении тестов, попутно восполняя пробелы в теории.
Если же до экзамена остался год, то потребуется заниматься по 2 часа в день. Модель перехода от теории к практике вполне применима и здесь, но на нее остается меньше времени. Например, 3 месяца (сентябрь — ноябрь) на теорию, 3 (декабрь — февраль) на теорию и практику, а еще 3 (март — май) на решение тестов.
В случае, когда для подготовки осталось 3—4 месяца, следует изучать только основные темы, на которых вы с большей вероятностью сможете набрать баллы. Сдать с хорошим результатом будет трудно, но все еще возможно. Трехэтапную модель можно использовать и здесь, однако заниматься придется по 3—4 часа в день.
Если до экзамена осталось всего 1—2 месяца, о сдаче на высокий балл говорить не приходится. Набрать больше половины баллов поможет акцент на заданиях первой части и регулярные занятия по 4 или 5 часов в день.
— Это зависит от желаемых баллов, имеющегося уровня знаний и оставшегося количества времени до экзамена, — рассказывает про необходимое время подготовки к экзамену Надежда Левина, учитель биологии в онлайн-школе «Фоксфорд», разработчик методических пособий по подготовке к ЕГЭ по биологии, автор естественно-научных курсов для школьников, создатель и преподаватель курсов по методике преподавания биологии для учителей. — Если время поджимает, а знаний пока недостаточно, то подготовка должна быть более интенсивной. В случае если основные темы пройдены, пробники решаются на высокие баллы или же осталось год или полтора, то можно распределить ресурсы более равномерно. Оптимально начать подготовку в 10-м классе и выделить 1—2 месяца перед экзаменом только на решение экзаменационных вариантов последних лет. При этом регулярность занятий лучше скажется на результатах, чем стремление усвоить все и сразу. Так, эффективнее уделять подготовке три дня в неделю по одному часу, чем три часа в один день. Важно также отводить время на отдых, чтобы восстановиться и не испытывать стресс. Но если до экзамена осталось полгода, а уровень знаний невысок, то занятиям следует уделять несколько часов каждый день.
Какой бы ни была ваша ситуация, помните про отдых. Перегруженный тренировками мозг вместе со стрессом от процедуры ЕГЭ могут сыграть с вами злую шутку на экзамене.
Как подготовиться к ЕГЭ по биологии с нуля: пошаговый план
После того как вы изучили формальные и содержательные моменты, настало время составить расписание занятий. Вот примерный пошаговый план подготовки к ЕГЭ по биологии с нуля:
1. Оцените текущий уровень знаний
Для начала выпишите список тем, который вам уже знаком. Если вы ранее интересовались биологией, то вам точно знакомы несколько разделов. Также выпишите темы, с которыми возникли трудности. Далее рекомендуется решить пробный тест. Выполнить его можно на любом сайте, но мы советуем ориентироваться на пробник ФИПИ (1). По итогам тестирования дополните оба списка.
2. Составьте план подготовки по темам
Сколько бы времени у вас ни оставалось, лучше начать подготовку с нуля, изучая простые темы. Это позволит сформировать минимальную теоретическую и практическую базу для экзамена и изучения других разделов, а также придаст уверенности в собственных силах.
Определите, сколько времени вы готовы уделять подготовке, и составьте расписание. Регулярные занятия помогут вам сохранить концентрацию и улучшить запоминание материала.
3. Изучите теорию по биологии
Отталкиваясь от ранее составленного списка тем, просмотрите свой учебник и количество полезного материала в нем. Если его не хватает, обратитесь за списком литературы к преподавателю по биологии.
При самостоятельной подготовке также начните с просмотра учебника. Дополнить школьные знания могут помочь пособия В. Рохлова, А. Теремова, Р. Петросова (2, 3). При ощущении, что и этого не хватает, можно обратиться к учебникам для вузов Б. Миркина и Л. Наумовой, Г. Билича и В. Крыжановского, Л. Быкова (4, 5, 6, 7).
4. Решайте задания по каждому разделу
Регулярно решайте задачи и тесты по биологии, чтобы улучшить свои навыки и научиться быстро и эффективно анализировать информацию. Для начала выполните задания из «Открытого банка заданий ЕГЭ» на сайте ФИПИ (8).
5. Обсуждайте сложные темы и возникающие вопросы
Если у вас есть возможность, обсуждайте сложные темы с друзьями, одноклассниками и преподавателями. Это поможет лучше понять материал и запомнить его.
6. Анализируйте свои ошибки
После каждого теста или задачи анализируйте свои ошибки и учитесь на них. Не ленитесь повторять уже пройденные темы, а после снова и снова отрабатывать их на практике. Это поможет избежать ошибок на экзамене.
7. Не забывайте о здоровье
Подготовка к экзамену приносит много стресса, что может сказаться на вашем здоровье. Чтобы не навредить себе, выходите на прогулки, занимайтесь спортом и высыпайтесь. Старайтесь питаться овощами, кашами, запеченной едой, рыбой и другими морепродуктами. Все это поможет сохранять хорошее самочувствие и держать мозг в тонусе.
8. Не сомневайтесь в себе
Страхи и сомнения могут мешать запоминанию информации, способствовать лени и плохому настроению. Старайтесь не думать об этом, запаситесь терпением и направьте энергию на разбор еще одного задания. Качественный результат приходит только с практикой. У вас все получится!
9. Проведите собственный экзамен
Перед основным экзаменом проведите свой. Распечатайте вариант ЕГЭ, уберите все гаджеты и учебники, приготовьте гелевые ручки и паспорт, закройте дверь в комнату. К мероприятию также можно подключить родителей или хороших соседей, чтобы они следили за вами. Такой вид подражания избавит от стресса, придаст уверенности, поможет еще раз повторить материал.
— В первую очередь нужно оценить степень готовности к экзамену — пробники помогут определить список тем, которым стоит уделить особое внимание. Их нужно проработать в первую очередь. Далее следует распределить блоки по приоритетности. К каждому из блоков нужно подобрать свой учебник, помня, что при желании набрать больше 90 баллов базовых школьных учебников будет недостаточно. По общей биологии рекомендую учебники углубленного уровня А. Теремова и Р. Петросовой и учебник В. Пасечника. По ботанике, зоологии и анатомии можно обращаться к пособиям для ЕГЭ Д. Соловкова: в них есть все разделы биологии и задания для отработки материала, — советует Надежда Левина.
По словами нашего эксперта, в процессе изучения полезно делать конспекты: не нужно выписывать информацию из учебника сплошным текстом — лучше оформлять их в формате наглядных схем, таблиц и рисунков с подписями.
— Когда основная информация по теме изучена, нужно закрепить ее на практике, — говорит Надежда Левина. — Чем больше заданий по одной теме в разных формулировках удастся сделать, тем качественнее получится их выполнить на экзамене. Можно обращаться как к банку ФИПИ, так и к сборникам вариантов ЕГЭ — например, В. Рохлова.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по биологии
Выполнили уже все варианты на ФИПИ и все равно не уверены в своих силах? Мы сделали подборку материалов и ресурсов для подготовки к ЕГЭ по биологии, где каждый найдет способ закрыть пробел в своих знаниях.
Онлайн-платформы с заданиями
Для подготовки к ЕГЭ по биологии в 2026 году можно использовать следующие онлайн-платформы:
«Решу ЕГЭ». Это платформа от разработчиков экзаменационных материалов, где можно найти задания по всем предметам, включая биологию. Здесь ученики могут проверить свои знания и потренироваться в решении тестов, аналогичных тем, что будут на экзамене. Платформа также предоставляет возможность отслеживать свой прогресс и получать рекомендации по улучшению результатов.
«Банк ЕГЭ». На этом сайте представлено большое количество материалов для подготовки к экзамену. Особенность платформы в том, что на ней можно выбрать не только номер задания, но и любую тему, которая в него входит.
NeoFamily. Образовательная платформа, схожая по функционалу с «Банком ЕГЭ».
Кроме того, на различных образовательных порталах и форумах часто публикуются полезные материалы и советы по подготовке к экзаменам. Например, можно обратить внимание на такие ресурсы, как «ПостНаука», «Лекториум» или «Биомолекула».
Онлайн-курсы
Преимущество выбора онлайн-курсов — быстрая подготовка. Главный минус в том, что родителям это может быть не по карману, а также сомнительная репутация некоторых сайтов. Собрали несколько хорошо зарекомендовавших себя на рынке онлайн-курсов.
Онлайн-школа «Фоксфорд»: предлагает комплексную подготовку к ЕГЭ по биологии. На платформе можно пройти тестирование для определения уровня знаний и выбрать подходящий курс подготовки. Занятия ведут опытные преподаватели, которые помогают ученикам разобраться в сложных темах и научиться решать экзаменационные задания.
Яндекс Практикум: предлагает курсы и задания для подготовки к различным экзаменам, включая ЕГЭ по биологии. Курсы разработаны преподавателями и методистами, которые учитывают требования экзамена и помогают ученикам подготовиться к нему эффективно.
Skyeng: онлайн-платформа, предлагающая множество образовательных программ, помогающих в подготовке к ЕГЭ. Ученики могут выбрать программу подготовки к биологии, основанную на их уровне знаний и целях. Она включает в себя уроки с преподавателями, домашние задания, тесты и другие активности.
Maximum Education: образовательная платформа, где можно найти программы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другим важным экзаменам в области образования. Они включают видеоуроки, текстовые материалы, практические задания и тесты. Также пользователи могут общаться с другими учениками и преподавателями, задавать вопросы и получать помощь.
Stepik: образовательная платформа, на которой можно найти бесплатные курсы по различным предметам, в том числе по биологии. Курсы на Stepik зачастую созданы университетскими преподавателями и содержат видеолекции, текстовые материалы, задачи и тесты для проверки знаний. Здесь могут быть курсы университета, в который вы планируете поступать. Платформу рекомендуется использовать как дополнительный материал.
«Умскул»: еще одна платформа, предлагающая курсы и материалы для подготовки к экзаменам. Курсы по биологии включают в себя видеоуроки, текстовые материалы, практические задания и тесты. Школа делает акцент на сложные темы и дает большой набор теоретических и практических материалов для их отработки.
Занятия с репетитором
Занятия с репетитором помогут лучше усвоить сложные темы, скорректировать план занятий и даже приобрести в копилку пару лайфхаков для быстрого запоминания материала. Подобрать репетитора можно на следующих сайтах:
- Skysmart. Это платформа Skyeng, которая предлагает курсы для подготовки к ЕГЭ с репетиторами.
- Профи.ру. Сайт, где можно найти людей разных профессий, в том числе и репетиторов. Плюс платформы — возможность просмотреть оценки клиентов, почитать отзывы, увидеть стаж работы и образовательные учреждения, где работал ваш потенциальный репетитор.
- Репетитор.ру. Платформа, где, пройдя детальный опрос о пожеланиях к репетитору, найти специалиста не составит труда. На сайте работают более 15 тысяч профессионалов, и в аккаунте у каждого из них можно посмотреть отзывы клиентов.
- TutorOnline. Это сервис по подбору репетиторов под ваши предпочтения. Здесь вы можете как сами выбрать профессионала, так и поручить это специалистам. С клиентами согласовывают вводное занятие, где по его завершении дают персональные рекомендации по подготовке.
Учебники, книги, пособия и сборники с заданиями
Интернет — это хорошо, но не стоит забывать про книги, которые разработали преподаватели с внушительным опытом подготовки к ЕГЭ. Собрали подборку для вас.
Пособия, справочники и сборники с заданиями:
- «ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов» под редакцией В. Рохлова (председателя комиссии ЕГЭ);
- «ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка», Д. Соловков (8-е издание);
- «Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», С. Колесников (основная теория).
Учебники:
- А. Теремов, Р. Петросова, «Биология» 10−11 класс, 2022 г.;
- В. Корчагина, «Ботаника»: 5−6 классы, 17-е изд.;
- А. Резанов, «Зоология в схемах и таблицах»;
- В. Рохлов, «Анатомия» 8 класс, 2019;
- Г. Билич и В. Крыжановский, «Биология. Полный курс» и «Биология для поступающих в вузы».
Просмотр тематических видео
На большинстве видеохостингов найдутся ролики с подробными разборами тем ЕГЭ по биологии, а также анимации некоторых процессов. Например, мейоза или митоза. Если вы понимаете, что устали работать с текстом или не понимаете тему, отложите вариант в сторону и подробнее изучите моменты, вызывающие сложности.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Чтобы набрать максимальное количество баллов, нужно не только прекрасно знать предмет и набить руку на решении заданий, но и учесть несколько формальных моментов.
- Проверьте вещи перед выходом
Очевидный совет, но… Ежегодно ученики, еще не зайдя в кабинет, отправляются домой на пересдачу, потому что забыли дома паспорта. В день перед экзаменом положите эту вещь на видное место и настройте напоминание в телефоне.
- Выполняйте задания на черновике
Для того чтобы допустить меньше ошибок, пишите решения задач в черновик. В бланке ответов написанное изменить уже будет нельзя.
- Внимательно заполняйте бланк и переносите ответы
Даже если вы хорошо подготовились и выполнили задания правильно, но неверно написали фамилию, вас могут отправить пересдавать экзамен в резервный день. При заполнении личных данных и переносе ответов не торопитесь, сконцентрируйтесь. У вас есть достаточно времени.
- Держите свой темп
Во время подготовки попробуйте понять, с каких заданий вам легче начинать, какой период решения пробника у вас самый эффективный. В моменте, когда много энергии, стоит решать более трудные задачи, а в периоды спада переходить к легким заданиям.
- Пишите разборчиво
Особенно это касается второй части экзамена — ее будет проверять человек. Если он не сможет разобрать какой-то термин, то имеет полное право не дать балл за задание.
- Внимательно читайте задания
Невнимательность приводит к потере баллов в самых простых вопросах. Часто ошибки допускают из-за того, что перепутали термины, неправильно интерпретировали изображение, таблицу или неверно определили классификацию организмов.
- Решайте задачи
Многие ученики допускают ошибки при решении генетических задач или задач на расчет биохимических процессов. Такие задания лишь дело практики — набивайте руку, и проблем не возникнет.
- Не поддавайтесь стрессу
На экзамене мысли, что вы не сдадите, будут только мешать. Подумайте заранее, что поможет вам успокоиться. Помните, что у вас лишь одна задача — показать все, чему вы научились. ЕГЭ — это не вся жизнь, а лишь часть образовательного процесса. После экзамена, несмотря на его результат, перед вами по-прежнему будет открыто множество путей развития.
Советы эксперта
— Немало ошибок допускается из-за волнения: выпускник неправильно прочитал или понял задание, и ему показалось, что он уже встречал такой же вопрос в сборниках заданий прошлых лет. На деле же формулировка незначительно изменилась, из-за чего поменялся и верный ответ (например, добавилась частица «не»). Чтобы избежать автоматизма и научиться вчитываться в вопрос, можно попрактиковаться отвечать на тестовую часть так, если бы вариантов ответа не было. Для этого можно прочитать задание, закрыть варианты ответов листом бумаги и сначала ответить самостоятельно, а затем убрать лист и посмотреть, есть ли подходящие варианты, — делится Надежда Левина. — При ответе на вторую часть важно понимать, что ее проверяет человек. Многие преподаватели оценят и будут благодарны, если ответ написан аккуратно и понятно, в нем прослеживается четкая логика и структура, тезисы пронумерованы и приведены наглядные схемы, иллюстрирующие ответ. Это поможет расположить проверяющего.
