Прочитайте сами, расскажите детям

— Правило 1. Новости СМИ2

Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок — накиньте цепочку, перед тем как отпирать замок.

— Правило 2. Если при исправном дверном глазке после звонка в дверь пропал обзор (глазок заклеен или закрыт) — не открывайте дверь! Громко сообщите, что звоните в полицию, — и немедленно сделайте это.

— Правило 3. Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками ремонтных служб. Прочитайте удостоверение и проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую его организацию.

— Правило 4. Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не мог зайти следом. Не оставляйте ключ в двери или опустите «собачку» замка, чтобы ваш гость не мог впустить за вашей спиной кого-то еще.

Не выпускайте из вида человека, которого вы впервые впустили в квартиру.

— Правило 5. Не принимайте на веру то, что говорят вам пришедшие к вашей двери незнакомцы. Даже крик «Пожар!» или «Помогите!» может быть приманкой. Если при взгляде в глазок вы не заметите признаков задымления или явно совершаемого преступления — оставайтесь дома и вызывайте помощь.

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!

— Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться.

— Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает.

— До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь — это совершенно нормально.

— Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Все телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе 09.

— Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую.

— Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты.

Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

Каждого из нас с детства учат быть добрым и отзывчивым. Это правильно, но в наши дни не стоит быть чересчур доверчивым! Вот ситуации, которые должны вас насторожить:

— Вам позвонили в дверь, но, когда вы подошли к глазку — за ним темнота или несколько незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердится — звоните в полицию.

— Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кому-то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь — передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!

— Вам звонят по телефону или в дверь, заботливо уговаривают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. Гости предлагают приобрести чудодейственные препараты, еду, технику, что-то еще, часто неправдоподобное: гадания, волшебное излечение, омоложение, приворот на удачу.

Помните: до покупки любых препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками. При совершении в отношении вас любого противоправного действия оперативно обращайтесь в полицию. Будьте бдительны!

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области