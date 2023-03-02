Скажи «мама». Как самостоятельно выявить нарушения речи у ребенка?

Дети с каждым годом говорят все хуже. Если в 1970-1980-х годах в нашей стране дефекты речи фиксировались только у 25%, то сегодня — у 58% детей. И эта цифра с каждым годом продолжает расти. Специалисты считают, что чем раньше будут диагностированы эти нарушения, тем эффективнее будет их лечение.

«Проблемы с произношением есть у каждого второго школьника, — рассказывает логопед Наталья Сабанова. — Большинство из них можно было бы устранить в более раннем возрасте. Но не все родители „доходят“ до специалиста, надеясь, что с возрастом „это пройдет само“. К сожалению, когда проблема уже очевидна для окружающих, исправить ее гораздо сложнее».

Говорите, вас слушают

«Первый раз ребенка нужно показать логопеду в два года, — рассказывает логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Центра репродукции и планирования семьи Ольга Комарова. — Однако если появятся какие-либо настораживающие признаки, лучше это сделать как можно раньше».

Поводом для обращения должны стать задержка или отсутствие гуления (которое по плану должно появиться в 3 месяца) и лепета (в 6 месяцев).

Крайне неблагоприятный признак — отсутствие реакции на голос родителей. Это может говорить как о проблемах со слухом, так и о серьезных психических нарушениях (в норме малыш должен реагировать на любой звук — оборачиваться или искать глазами его источник). Еще одним симптомом является отсутствие тарабарщины (речи на младенческом языке) на 8-9 месяце.

Существуют и другие проблемы, на первый взгляд не связанные с речью, которые тем не менее должны стать поводом для обращения к логопеду.

Обращайте внимание, как ребенок пережевывает пищу. Если малыш плохо жует, подолгу держит еду во рту, это может свидетельствовать о нарушениях иннервации в зоне артикуляционного аппарата, которые лежат в основе дизартрии. Со временем она может привести к тому, что ребенок будет говорить «с кашей во рту».

Постоянно открытый рот и слюни ручьем также могут говорить о дизартрических проблемах (слабой мускулатуре органов артикуляции, которая не в состоянии удержать слюни) или гиперсаливации (повышенной секреции слюнных желез). Кстати, от этой проблемы можно быстро избавиться с помощью специального логопедического массажа.

Главный признак того, что речевое развитие идет по плану, — постоянный лепет ребенка, который усиливается при общении со взрослыми.

Давай поболтаем!

Сегодня у занятых родителей, у которых нет времени лишний раз зайти к логопеду, появилась возможность диагностировать речевые нарушения самостоятельно — с помощью системы автоматической диагностики.

Все, что им нужно сделать — это открыть чат-бот, попросить ребенка сказать несколько фраз и ждать вердикта искусственного интеллекта, который либо сообщит, что у их чада все хорошо, либо предложит посетить врача. «Спектрограмма» — это первая в нашей стране разработка на основе искусственного интеллекта для распознавания дефектов речи.

Программа разработана для детей 3-6 лет и их родителей. Главное достоинство программы — игровой подход, не травмирующий ребенка. Тестирование проходит в формате развлечения — бот предлагает ребенку с помощью родителя ответить на несколько вопросов. Все упражнения разработаны логопедами и адаптированы под созданный интерфейс.

Влияние «человеческого фактора» (точнее, его ошибок) в процессе диагностики сведено к минимуму. Когда родители или бабушки/дедушки загружают в систему голосовой аудиофайл, нейросеть проверяет его на наличие нарушений речи и отправляет результат логопеду, который принимает решение о необходимости консультации.

Затем результат тестирования отправляется родителю в личный кабинет, а также загружается в базу.

На сегодняшний день тестирование прошли уже несколько сотен детей, а точность диагностики составляет более 80%. Главное — чтобы запись была качественной.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста