Что такое хикикомори и почему об этом все чаще говорят в родительских чатах

Феномен хикикомори обычно описывают как длительное и тяжелое социальное отстранение, когда человек почти все время проводит дома, избегает учебы, работы и живого общения. Сам термин пришел из Японии, но сегодня такие случаи описывают уже не только там, а и в других странах.

Журналист, филолог
В научных обзорах хикикомори чаще всего связывают с социальной изоляцией, которая продолжается не меньше шести месяцев и заметно нарушает обычную жизнь человека. Речь идет о ситуации, когда человек настолько уходит из внешнего мира, что перестает нормально учиться, работать, поддерживать отношения и участвовать в обычной жизни. При этом исследователи подчеркивают, что хикикомори не всегда сводится к одному конкретному психиатрическому диагнозу: у части людей оно сочетается с депрессией, тревожными расстройствами, аутистическими чертами или другими состояниями, а у части выглядит как отдельный синдром тяжелого социального ухода.

Что такое хикикомори простыми словами

Если объяснять совсем просто, хикикомори — это человек, который надолго почти исчезает из социальной жизни. Он редко выходит из дома или не выходит совсем, избегает встреч, учебы, работы и часто сводит контакты к минимуму. Иногда общение остается только через интернет, а иногда сокращается вообще почти до нуля.

Чаще всего о хикикомори говорят применительно к подросткам и молодым взрослым, но сегодня это явление описывают и у людей другого возраста. В ранних работах феномен связывали в первую очередь с Японией, однако позже похожие случаи начали фиксировать в разных странах, поэтому сейчас его уже не считают строго «японской» проблемой.

Почему человек уходит в такую изоляцию

У хикикомори нет одной-единственной причины. В научных обзорах обычно говорят о сочетании психологических, семейных, социальных и культурных факторов. У кого-то все начинается с тревоги, депрессии, чувства неуспеха или страха оценки. У кого-то важную роль играют давление учебы, конфликты, травля одноклассниками, социальная неуверенность, проблемы с работой или ощущение, что внешний мир слишком требователен и враждебен.

Отдельно исследователи обсуждают связь хикикомори с интернет-зависимым поведением, проблемным геймингом и чрезмерным уходом в онлайн-среду. Но здесь важно не перепутать причину и следствие. Интернет не всегда «создает» хикикомори с нуля. Часто он становится средой, в которой человеку проще спрятаться, если офлайн-жизнь уже ощущается как слишком тяжелая.

Чем хикикомори отличается от интроверсии и обычной усталости от людей

Это один из главных вопросов, потому что термином часто начинают называть все подряд. Интроверсия — это особенность характера, а не патология. Интроверту может нравиться тишина, небольшое число контактов и время наедине с собой, но он при этом способен учиться, работать, строить отношения и жить вне социальной жизни. Хикикомори — это уже не про темперамент, а про выраженное выпадение из обычной жизни на месяцы.

Не стоит путать хикикомори и с временным выгоранием. После сильного стресса человек действительно может хотеть закрыться дома на несколько дней или недель, меньше разговаривать и восстанавливаться в одиночестве. Но при хикикомори изоляция становится устойчивой, длительной и начинает разрушать повседневное функционирование.

Всегда ли хикикомори связано с психическим расстройством

Не всегда, но связь очень частая. Исследования показывают, что у многих людей с хикикомори есть сопутствующие состояния — например, депрессия, тревожные расстройства, особенности аутистического спектра, расстройства личности или иные психические трудности. При этом часть специалистов считает, что тяжелое социальное отстранение можно рассматривать и как самостоятельный синдром, а не только как «маску» другого диагноза.

Именно поэтому универсального объяснения здесь нет. В одном случае за внешней изоляцией будет стоять депрессия. В другом — сильная социальная тревога. В третьем — накопившийся клубок семейных, эмоциональных и поведенческих проблем. Это важный момент: под словом «хикикомори» часто скрываются очень разные истории.

Можно ли помочь человеку с хикикомори

В обзорах подчеркивают, что помощь обычно требует постепенного, бережного возвращения к контакту, а не давления в духе «соберись и выйди из комнаты». Тактика зависит от причин: кому-то нужна психотерапия, кому-то лечение сопутствующего расстройства, кому-то семейная работа и восстановление базового доверия к миру. При этом исследователи отдельно отмечают, что доказательная база по лечению пока ограничена, а универсального метода не существует.

Самая неудачная стратегия — воспринимать хикикомори как каприз, испорченность или сознательное вредничанье. Такая реакция обычно только усиливает изоляцию и стыд. Гораздо полезнее смотреть на проблему как на сигнал серьезного неблагополучия, за которым может стоять и психическое состояние, и срыв адаптации, и длительное ощущение беспомощности.

Повод не тянуть с консультацией есть, если человек месяцами почти не выходит из дома, отказывается от учебы или работы, резко обеднил контакты, перестал справляться с повседневной жизнью или у него есть признаки депрессии, тревоги, самоповреждения, зависимости или суицидальных мыслей. Сам термин хикикомори не заменяет полноценную оценку состояния, поэтому в реальности важнее не ярлык, а степень нарушения жизни и риски.

татьяна меньщикова журналист
