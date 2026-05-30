Что такое хикикомори и почему об этом все чаще говорят в родительских чатах

В научных обзорах хикикомори чаще всего связывают с социальной изоляцией, которая продолжается не меньше шести месяцев и заметно нарушает обычную жизнь человека. Речь идет о ситуации, когда человек настолько уходит из внешнего мира, что перестает нормально учиться, работать, поддерживать отношения и участвовать в обычной жизни. При этом исследователи подчеркивают, что хикикомори не всегда сводится к одному конкретному психиатрическому диагнозу: у части людей оно сочетается с депрессией, тревожными расстройствами, аутистическими чертами или другими состояниями, а у части выглядит как отдельный синдром тяжелого социального ухода.