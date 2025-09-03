Школа без домашних заданий, но с песнями Шамана и поеданием насекомых

Расходы на подготовку школьника к учебному году увеличились на 20−30% и, по данным ВЦИОМ, составляют 52 тысячи руб.

Но это только вершина айсберга, впереди найм репетиторов и платные кружки.

Школьников и учителей ожидает ряд нововведений: сокращение часов на иностранный язык, отмена обществознания в 5−7 классах, оценки за поведение.

А что действительно нужно школе сегодня? На этот вопрос «Свободной Прессе» ответили депутат Государственной Думы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев, Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, руководитель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

«СП»: Как остановить ползучую коммерциализацию школьного образования?

Михаил Делягин: Раньше предложение кредита к 1 сентября вызывало шок, а сейчас обыденность, и люди эти кредиты берут. Нужно ограничить произвол монополий, цены растут на всё.

«СП»: В некоторых регионах многодетным и малоимущим семьям выплачивают компенсации за школьные расходы. Может, ввести эту практику на федеральном уровне?

Михаил Делягин: Мы же ограничиваем долю семейных расходов, которая может тратиться на ЖКХ. Всё, что выше, компенсируется государством. Здесь можно сделать так же. И сейчас поддержка касается только малоимущих или многодетных.

Но если у вас двое детей и доход на одного члена семьи превышает издевательски заниженный прожиточный минимум, вам ничего не положено.

А с другой стороны, как только вы платите компенсации, аппетиты монополистов стремительно растут, это ведет к ускорению роста цен.

«СП»: Какой процент из федерального бюджета надо направлять на поддержку образования?

Михаил Делягин: На образование должно направляться 7% расходов бюджета, это рост расходов в разы. Но при нынешнем качестве государственного управления образованием это маловероятно. Вот на ровном месте создали проблему для перехода школьников в 10 класс, когда физически нет мест и, по сути, детей в ряде случаев лишают возможности среднего образования. И это не случайность, а осознанная политика Министерства просвещения.

«СП»: А как вы оцениваете сокращение часов изучения иностранного языка, отмену домашних заданий? Мол, все равно ученики сегодня домашнее задание делают с помощью ИИ.

Михаил Делягин: Вероятно, люди, которые это предлагают, очень давно учились в школе и не помнят, что есть такой институт, как проверка домашнего задания. Если ребенок начинает по слогам читать непонятное для него — садись, «два». В целом эта политика в русле либеральных реформ еще до ЕГЭ, суть ее заключается в дебилизации молодежи. Если при Советской власти мораль и нравственность были встроены во все школьные предметы, не только в историю, литературу, а даже в математику и биологию, то сейчас такого нет.

Не надо учить английский? А с теми же китайцами говорим по-английски. Не надо учить точные науки? Зато будем изучать законы религии, разобщающие по этноконфессиональному признаку.

Илона Менькова: Отмена домашних заданий — абсолютное зло, как и использование нейросетей для их выполнения. И никто не блокирует ресурсы с готовыми домашними заданиями. Но школа должна адаптироваться, давать такие домашние задания, которые ребенок должен выполнить сам или будет видно, что это не его собственная работа.

«СП»: Как правильно обучать детей работе с цифровыми технологиями ?

Александр Снегуров: Надо соединять классические приемы обучения с новыми цифровыми.

Но политики, администраторы процесса образования не имеют продуманной стратегии, постоянно шарахаются. А почему у нас уроки некоторые проходят в форме электронной презентации? Нужны рассказ педагога и дискуссия, на уроках должны звучать логические ответы.

Алексей Савватеев: Вячеслав Володин оформил предложение по отмене домашних заданий, хотя идеи высказывались и раньше. Решили, что школьники перегружены уроками, но истинных причин никто не выяснял. Можно убрать все уроки, и школьники не будут ничем перегружены, будут играть до 16 лет в детском саду, в песочнице, и всё будет хорошо для всех, кроме страны, их самих и родителей.

Но давайте подумаем, чем перегружены школьники? Сколько сиюминутных, лишних предметов введены за последние 30 лет! Скажем, если вы хотите говорить о патриотическом воспитании, есть предмет «История России», которая лучше всего воспитывает патриотизм, если учитель хороший. Нельзя патриотизму научить на бумаге. Любовь к Родине можно привить либо личным примером, либо совместными действиями.

Система образования разрушается прогрессирующим темпом, в том числе потому, что из школы уходят учителя, которые знают предмет. На репетиторстве они могут заработать в 10 раз больше. Мне говорят: «Алексей, зря ты так несправедлив к репетиторам. Мы делаем, что можем на нашем фронте». Но их «фронт» — один ребенок в час. Это страшная потеря эффективности для страны.

Если убираем домашнее задание из-за нейросетей, значит, усвоить предмет вообще не получится. Это как в Советском Союзе учительница бы сказала: больше не буду задавать домашнее задание, потому что некоторые из вас его списывают.

Но, к счастью, никакая Дума не может приказать убрать домашнее задание. А вообще все решения нужно принимать только через обсуждение с профессиональным сообществом, учителями, нормальными директорами, а не «эффективными менеджерами».

Но без пересборки нынешнего Министерства просвещения этого не получится сделать.

Илона Менькова: На «Разговорах о важном» бывали довольно неоднозначные темы. Например, пропаганда поедания жуков, насекомых.

Оказывается, сейчас модно внедрение в рацион человека какой-нибудь личинки черной львинки.

«СП»: Оценки за поведение — правильная инициатива?

Александр Снегуров: Проблема дисциплины действительно острая. Но оценки за поведение могут превратиться в профанацию: ученик тихо сидел в телефоне и ничего не слушал, а оценку получит хорошую.

А на действительно оголтелых учеников да, требуются меры воздействия. Например, перевод в школу с повышенным вниманием к лицам с девиантным поведением, надо такие школы вновь открывать.

«СП»: Что можно выделить как основную проблему школы?

Алексей Савватеев: Первостепенный вопрос — тотальное падение качества образования, в том числе и самих учителей молодых, которые приходят в школу. У нас всё держится на старых кадрах.

Молодые учителя, наверное, только в Москве есть. В 30 раз, по щадящим оценкам, упал процент школьников, которые знают программу на «четверку» по сравнению со сталинским временем.

Государство говорит, что нет денег на подготовку учителей, но у них хватает денег на безудержную, бездумную, никому не нужную цифровизацию. При том, что все учителя прекрасно и так пользуются бесплатными цифровыми продуктами, доступными в интернете.

«СП» Если раньше в 10-й класс переходили, наверное, все желающие дети, то теперь поступление, фактически ограниченное, проходит на конкурсной основе?

Илона Менькова: У нас по закону все имеют право на учёбу в 10 классе, никакой конкурсной основы здесь быть не может. Участие в экспериментах всегда добровольно. Нельзя, чтобы вас дурачили, надо знать свои права!

Потому что сначала родители забирают документы из школы, то есть добровольно уходят после 9 класса. А потом начинают уже на конкурсной основе поступать в 10-й класс. Вы зачем документы забрали? Мы это людям разъясняем, многим помогли вернуть детей в школу.