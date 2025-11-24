Кухаркины дети и гимназическая мина под советское образование ﻿

Советские школы пытались подражать школам дореволюционным, причём не церковно-приходским школам или реальным училищам, а непременно гимназиям, где давали аристократическое образование, сильно оторванное от реальных профессиональных нужд.



В Российской Империи была одна из самых демократических образовательных систем: девочкам не ставили особых препон в учёбе, а низшие сословия могли получить образование за вполне доступные деньги (если речь шла про способных детей, то бесплатно).



При Александре III вышел циркуляр «О сокращении гимназического образования», согласно которому рекомендовалось мягко сократить количество мест в гимназиях для детей лакеев, кучеров и мелких лавочников. Согласно известному мифу, это был не циркуляр, а закон, который якобы запрещал учиться пролетариям и крестьянству. Но нет: это был всего лишь проходной циркуляр, и нацелен он был в первую очередь на прислугу, а про рабочих и крестьян в нём даже не упоминали.



Дети рабочих получали образование по другой траектории: они учились в городских училищах, потом шли в ремесленные. Гимназии им в общем случае были не нужны.

Причин ограничения доступа в гимназии было две.



Во-первых, в погоне за статусом кухарки с кучерами неверно просчитывали свои финансовые возможности: тратили значительные для себя деньги, чтобы выучить ребёнка бесполезным древним языкам. Им было бы разумнее направить отпрыска, например, в реальное училище, чтобы тот освоил там черчение, математику и механику.



Во-вторых, в России в те годы свирепствовал терроризм, при этом главными рассадниками революционной гнили были университеты. Циркуляр, немедленно прозванный иноагентами «Циркуляром о кухаркиных детях», был подписан в 1887 году, а всего лишь шестью годами ранее социалисты — по большей части участники студенческих движений — убили Александра II, отца Александра III.



Вскоре стало ясно, что ограничение доступа в гимназии — не решение проблемы. Циркуляр практически не действовал: количество школьников со студентами в России только росло, равно как и доля студентов из низших сословий в университетах. Если бы не революция 1917 года, отбросившая нашу образовательную систему примерно на 12 лет назад, то примерно к 1925 году качественным начальным образованием было бы уже охвачено всё юное население России.



Так вот, после революции большевики решили, что раз «царь» не пускал их в гимназии, то значит именно в гимназии-то им и нужно. Поэтому они попытались сделать советское образование максимально аристократическим, то есть оторванным от реальных задач. Разумеется, конкретных документов, где была бы обозначена именно такая цель, советские иерархи не подписывали — напротив, периодически они требовали укрепить связь школ с жизнью. Однако мы все учились в школах, и видели всё сами (кстати, дух современных школ мало чем отличается от советского).



В школе не учат кататься на велосипеде. В школе учат даты жизни известных велосипедистов, историю изобретения велосипеда и расцветку спортивной формы велосипедных команд. Это называется «базой» и «системной подготовкой», и взрослый, не способный проехать на велосипеде и 10 метров, с презрением смотрит на курьера, который накручивает на велосипеде по 30 километров в день, но при этом даже не слышал фамилий Артамонова и фон Дреза.



Со стороны может показаться, будто школьная схоластика — следствие бюрократического вырождения изначально хороших идей. Но нет, дела обстоят с точностью до наоборот. Оторванность школ от жизни — базовое требование властей и родителей. Школа должна быть как можно более аристократической, а в аристократических школах не учат презренным ремёслам — только всякому бесполезному типа древнегреческого языка, игре в поло и различиям между сортами фуа-гра.



Для аристократов такое образование имело смысл: им было важно распознавать своих и держаться вместе, решая важные государственные дела. Аристократ не должен лично просчитывать прочность моста — ему достаточно просчитать прочность инженера, которым он будет руководить.



К сожалению, для советских и современных школьников вся эта школьная схоластика типа дифракционных решёток или принципиальной схемы паука-крестовика менее полезна. Типичный школьник выпускается в должности рядового исполнителя: ему нужно работать руками, а не командовать. Оторванные от жизни навыки, которые помогли бы молодому графу органично влиться в общество себе подобных, для современного школьника бесполезны.



Самое же смешное, что из нашей образовательной системы, выпускающей каждый год пару миллионов графов без титула, выдернули один из главных стержней аристократической подготовки: хорошие манеры, этикет. Но, впрочем, это уже тема для отдельного поста.

