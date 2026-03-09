Почему в школьных классах окна всегда слева?

Доска — прямо, напротив стоят парты, а слева льется свет из окна — это привычная картина, которую можно наблюдать в школьных классах по всей России. С чем связано такое необычное расположение окон, aif.ru рассказали эксперты.

Права по своему усмотрению выбирать, где дети будут сидеть в классе и требовать от школы и учителей это обеспечить, у родителей нет.Фото: istockphoto.com

Почему учащиеся должны сидеть в классе так, чтобы окна были слева?

По словам профессор, доктора медицинских наук, офтальмолога Вячеслава Куренкова, левосторонне освещение в классах — это не формальность, а физиологически обоснованная норма, направленная на сохранение зрения детей.

«Большинство детей — правши. Когда свет падает слева, рабочая рука не создает тень на тетради. Это обеспечивает равномерное освещение рабочей поверхности, снижает контрастные перепады и уменьшает необходимость дополнительного зрительного напряжения», — пояснил офтальмолог.

Кроме того, боковое естественное освещение создает более мягкое распределение света по классу по сравнению с фронтальным, уменьшает блики на бумаге и снижает вероятность ослепления прямым солнечным светом. Если же источник света будет расположен справа, рука школьника во время письма будет частично перекрывать световой поток, что чревато проблемами со здоровьем.

«Ребенок инстинктивно наклоняется ближе к тетради, формируется неправильная посадка, увеличивается нагрузка на аккомодационный аппарат глаза и мышцы шеи. При длительном повторении это способствует развитию зрительной утомляемости и может быть одним из факторов риска прогрессирования миопии», — добавил он.

Таким образом, левостороннее освещение — это профилактическая мера, направленная на снижение зрительного утомления, поддержание правильной рабочей позы и уменьшение риска формирования избыточной зрительной нагрузки у школьников.

«В условиях роста распространенности детской близорукости соблюдение подобных санитарных норм остается актуальным элементом охраны зрения», — подчеркнул профессор.

Обязательно ли в школьных классах окна должны быть слева?

Как сообщила юрист Анастасия Попова, в связи с тем, что более 90 % россиян — правши, то левостороннее освещение в школьных классах России закреплено на законодательном уровне, в частности нормами СанПина (№ 28 от 28.09.2020).

«В пункте 3.4.14 сказано, что в учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение. За соблюдением и контролем санитарных норм отвечает Роспотребнадзор», — отметила эксперт.

Могут ли родители требовать, чтобы их ребенка посадили ближе к окну?

Как пояснила Попова, выбирать для детей понравившиеся места в классе родители не могут.

«Просто так посадить ребенка к окну родитель не может. Права по своему усмотрению выбирать, где дети будут сидеть в классе и требовать от школы и учителей это обеспечить, у родителей нет. А вот попросить, объяснить, в связи с чем возникло такое острое пожелание, например если у ребенка плохое зрение, взрослые могут», — рассказала юрист.

Попова рекомендовала родителям принести в школу соответствующие медицинские документы и рекомендации врача, и тогда школа будет обязана учитывать при рассадке в классе особенности здоровья ученика.

